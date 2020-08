La calotte glaciaire du Groenland est l’un des plus grands contributeurs potentiels à l’élévation moyenne du niveau mondial de la mer si le réchauffement climatique continue d’augmenter: .

Les températures élevées ont vu le Groenland perdre suffisamment de glace pour couvrir l’État américain de Californie dans plus de quatre pieds d’eau en 2019 seulement, selon une étude qui suggère que l’île a perdu un million de tonnes de glace pour chaque minute de l’année.

Après deux années au cours desquelles la fonte des glaces estivales des masses continentales avait été négligeable, des mesures satellitaires ont suggéré qu’une année 2019 excessivement chaude a vu la perte de 586 milliards de tonnes de glace fondre sur l’île.

La perte représente plus de 532 billions de litres d’eau selon une étude publiée dans Communications Earth & Environment – l’équivalent de 212,8 millions de piscines de taille olympique au cours de l’année 2019, soit sept pour chaque seconde de l’année.

Le niveau record de fonte des glaces est nettement plus élevé que la perte annuelle moyenne de 259 milliards de tonnes observée depuis 2003, lorsque les satellites de la Nasa ont permis pour la première fois de mesurer avec précision la gravité des calottes glaciaires.

La perte, attribuée à des phénomènes météorologiques qui ont la capacité d’exacerber ou de maîtriser les effets de la hausse de la température mondiale, survient malgré les preuves de nombreuses années au XXe siècle au cours desquelles le Groenland a gagné de la glace.

« Non seulement la calotte glaciaire du Groenland fond, mais elle fond à un rythme de plus en plus rapide », a déclaré l’auteur principal de l’étude Ingo Sasgen, géoscientifique à l’Institut Alfred Wegener en Allemagne.

Cela survient au milieu des inquiétudes que la fonte mondiale des glaciers entraînera une élévation du niveau de la mer à des niveaux catastrophiques pour l’humanité. En 2019, la fonte des glaces de l’île a ajouté 1,5 millimètre au niveau mondial de la mer.

Le co-auteur de l’étude Alex Gardner, un scientifique des glaces de la NASA, a déclaré: «Dans notre monde, c’est énorme, c’est étonnant», ajoutant que l’expansion d’un océan qui se réchauffe et l’impact d’autres calottes glaciaires et glaciers qui contribuent pourraient entraîner des inondations côtières et d’autres problèmes .

La fonte a également contribué à fournir des preuves supplémentaires du blocage du Groenland – un phénomène dans lequel une pression élevée sur le Canada peut provoquer la propagation de l’air chaud du reste de l’Amérique du Nord sur l’île, favorisant ainsi une fonte supplémentaire.

En 2018 et 2019, où une moyenne de 108 milliards de tonnes de glace a été perdue, aucune pression de ce type n’a été observée, ce qui a poussé l’air arctique plus frais à s’écouler de l’océan ouvert vers le Groenland, rendant son été plus doux, a déclaré M. Gardner.

Les résultats ont été bien accueillis par d’autres scientifiques non impliqués dans l’étude, car ils reflètent les réalités de la fonte des glaces dans la région.

Ruth Mottram, scientifique des glaces à l’Institut météorologique danois qui ne faisait pas partie des recherches de M. Sasgen, a déclaré que la fonte estivale de cette année n’avait pas été aussi grave que celle observée en 2019.

Cependant, dans sa propre étude du International Journal of Climatology, elle a trouvé des résultats similaires pour l’année dernière tout en calculant également que les régions côtières du Groenland se sont réchauffées en moyenne de 1,7 degrés Celsius en été depuis 1991.

Pendant ce temps, le scientifique des glaces de l’Université de New York, David Holland, qui ne faisait partie d’aucune étude, a déclaré que le fait que 2019 ait établi un record absolu de fonte des glaces était «très préoccupant».

Rapports supplémentaires par les agences

