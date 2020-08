14/08/2020 Le groupe Sambach propose ce samedi sa fusion de la musique brésilienne avec des compositions de Bach à Jaca.

Le groupe Sambach proposera ce samedi 15 août, à Jaca, un concert où vous pourrez apprécier la fusion de la musique brésilienne avec des compositions de Johann Sebastian Bach, à 22h30, au Palacio de Congresos, une performance au sein du Festival Au Camino de Santiago.

Les billets sont disponibles sur www.festivalcaminosantiago.com et à la billetterie du Palacio de Congresos de Jaca le jour du concert, ont expliqué les organisateurs dans un communiqué de presse.

Le groupe est composé de Pol Onyate, en charge de la direction artistique, piano, claviers, voix et compositions, Francesc Guzmán, violon et compositions, et de la chanteuse Carolina Alabau, une équipe de musiciens des deux côtés de l’Atlantique et aux voyages internationaux. .

Le spectacle qu’ils proposent comprend des projections et une performance interdisciplinaire, ainsi qu’une fusion «soignée» du plus populaire et du plus caché de J.S. Bach et la musique brésilienne, a raconté la formation elle-même, qui a déclaré qu’elle s’adressait à un public large et diversifié.

Du Brésil, vous pourrez entendre des touches d’Umbanda, une religion brésilienne aux racines afro-descendantes, des chansons de références de musique populaire, telles que João Bosco Milton Nascimento ou Chico Buarque, atteignant la musique instrumentale brésilienne de Hermeto Pascoal Egberto Gismonti et Rio de Janeiro funk .

De Bach, ils se concentreront sur sa musique pour clavier, avec des œuvres telles que le Prélude en ré mineur du premier livre de The Well-tempered Clave ou la Toccata également en ré mineur BWV 565, bien que sa musique plus orchestrale sera également présente, comme le premier numéro de la cantate numéro 42, ou le deuxième concerto de Brandebourg, ainsi que des chœurs comme Jesu Meine Freude et sa musique la plus populaire, comme le numéro sept de la Première Partita en si bémol.