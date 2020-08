Le groupe Shock a tenté de reprendre les installations de la coopérative Cruz Azul à Hidalgo (Vidéo: Spécial)

Un autre chapitre s’ouvre dans l’histoire du contrôle du pouvoir au sein du Cooperativa La Cruz Azul. Ce mercredi soir, des personnes extérieures à la cimenterie tentent de reprendre les installations de Coopérative Ville Cruz Azul, dans l’état d’Hidalgo.

Sources au sein de la coopérative détaillées Infobae Mexique Quoi « Un groupe de choc extraterrestre à l’entreprise et vraisemblablement des syndicats externes cherche à prendre la plante par assaut avec luxe de la violence sans que les autorités n’interviennent ».

Les sources indiquent qu’il s’agit d’un acte d ‘ »impunité » et « d’illégalité avec lequel ils se déplacent José Antonio Marín et Víctor Manuel Velázquez », qui dirigent la partie dissidente de l’organisation et se sont retournés contre Guillermo Álvarez Cuevas, directeur général de la coopérative et président du club sportif.

Membres de la Cooperativa La Cruz Azul (Photo: Spécial)

Dans les vidéos, vous pouvez voir comment les membres de la coopérative descendent dans les rues de la communauté d’Hidalgo pour défendre les installations où est née la cimenterie. « Sortir avec les voleurs », « Hidalgo est à nous » et « Sortez avec les dissidents » sont quelques-uns des slogans lancés par les membres de la coopérative.

Et le fait est que le jeudi 6 août, des policiers de Mexico ont exécuté l’ordre d’un juge de prendre les installations de la coopérative, située à Gran Sur de Mexico. Ceux-ci ont été remis au conseil d’administration et de surveillance, dirigé par Víctor Velázquez et José Antonio Marín.

Depuis, le parti dissident a agi en tant que représentant de La Cooperativa. Ils se sont même présentés aux installations de La Noria pour parler avec Jaime Ordiales, président sportif du club et pour l’instant la plus haute autorité de cette section.

Police CDMX dans les locaux de la coopérative Cruz Azul (Photo: Courtesy / SSC)

Pour cette raison, le 17 août, les membres de la coopérative liés à Guillermo Álvarez ont fait entendre leur voix au moyen d’une communication vidéo. «Il s’agissait d’une grave infraction procédurale accompagnée d’un Prise illégale à laquelle le soudage d’entrée a été ajouté, électrification des murs et des murs en acier », a déclaré le partenaire identifié au numéro 2112.

À leur tour, ils ont demandé Andrés Manuel López Obrador, Président du Mexique, ainsi que Alejandro Gertz Manero, Procureur général de la République, qui intervient dans le conflit.

« Nous demandons votre aimable intervention devant le très situation malheureuse à laquelle ce jour la société coopérative la plus importante du Mexique et d’Amérique latine », a indiqué le partenaire qui s’est identifié avec le numéro 2478.

Guillermo Álvarez Cuevas est accusé de blanchiment d’argent (Photo: Capture d’écran / Cruz Azul)

Sera jusqu’à 26 août quand le Assemblée générale de la coopérative. Cet organe décidera qui sera le PDG de la cimenterie, ainsi que le représentant de l’équipe sportive.

Pendant, on ne sait pas où se trouve Guillermo Álvarez Cuevas, actuel président de la coopérative et du club. Le chef céleste fait face à des accusations de crime organisé, bien qu’il n’ait pas comparu devant les autorités mexicaines et n’ait pas été appréhendé par elles.

PLUS SUR CE SUJET

Les partenaires de Cruz Azul ont exhorté AMLO et le procureur général à intervenir dans le conflit de la coopérative

Ils ont refusé la suspension définitive à Guillermo Álvarez, président de Cruz Azul, contre mandat d’arrêt

Le côté le plus sombre de Cruz Azul: ils allèguent des allégations de trucage de matchs et de fraude dans l’orbite des cimentiers

Cruz Azul: la police du CDMX a fait une descente et a pris le contrôle des bureaux de l’entreprise