Cinquante institutions de l'État reprendront leurs activités lundi avec 33% de leurs travailleurs et le gouvernement entamera un essai pour rouvrir progressivement les transports en commun malgré le fait que le coronavirus continue d'augmenter dans le pays.

Tegucigalpa, 2 août (.) .- Les autorités honduriennes ont annoncé ce dimanche 512 nouvelles infections du nouveau coronavirus SRAS-CoV-2, laissant 43197 cas cumulés dans ce pays d’Amérique centrale, ainsi que neuf autres décès, pour un total de 1,377.

Sur les 1230 tests de laboratoire effectués aujourd’hui, 512 étaient positifs, ce qui a porté le nombre de patients infectés à 43197 depuis que les trois premiers cas ont été confirmés sur le territoire hondurien, au cours de la deuxième semaine de mars, a indiqué le Système national de gestion des risques (Sinager) dans chaîne de radio et de télévision.

Parmi les nouvelles infections, 117 correspondent à des résidents du département de Francisco Morazán, où se trouve Tegucigalpa, la capitale, et la deuxième région hondurienne la plus touchée par la maladie COVID-19, avec 14640 cas.

En deuxième position se trouve le département de Colón, dans les Caraïbes, qui cette fois a ajouté 105 patients supplémentaires, suivi par Atlántida, avec 93 cas.

Les six autres cas sont répartis entre les départements de Cortés (53); Olancho (52 ans); Copan (25); Vallée (20); Yoro (19 ans); Choluteca (11); Îles Bay (6); Lempira (6); Santa Bárbara (2) et Comayagua (1), a indiqué l’organisme hondurien.

Selon le rapport officiel, 1 415 patients sont hospitalisés, dont 340 dans un état grave et 46 en salle de réanimation, tandis que les 1029 autres évoluent de manière stable sans présenter de complications majeures.

Aujourd’hui, une centaine de nouveaux patients guéris ont également été confirmés, avec lesquels le nombre total de guérisons est passé à 5 794, alors que le taux de létalité du pays est de 3,18%, a-t-il ajouté.

Le Sinager a rapporté que neuf autres personnes sont mortes au cours des dernières heures, portant le nombre total à 1377.

Parmi ces neuf personnes, il y avait sept hommes, âgés de 42 à 85 ans, et deux femmes, âgées de 41 à 74 ans. Quatre des personnes décédées résidaient à Cortés, trois dans le quartier central et deux dans la ville de La Paz.

Les travailleurs du secteur public reprendront leur travail après près de cinq mois depuis que le gouvernement a décrété une urgence nationale à la mi-mars et un couvre-feu qui a été prolongé en raison de la pandémie de coronavirus.