Un juge fédéral de l’Iowa a rejeté une plainte déposée par le représentant californien Devin Nunes contre une grande organisation médiatique qui prétendait avoir été diffamée dans un article de magazine sur la ferme laitière de l’Iowa de sa famille.

Nunes, le principal républicain du House Intelligence Committee, a déposé le procès de 77,5 millions de dollars en septembre 2019 devant un tribunal fédéral de l’Iowa contre l’éditeur d’Esquire Hearst Magazines et l’ancien journaliste Ryan Lizza. Il allègue qu’une histoire du 30 septembre 2018 à propos de la ferme a «porté atteinte à sa réputation et à sa réputation professionnelle».

Le juge C.J. Williams a conclu dans une ordonnance publiée mercredi que Nunes n’avait pas prouvé que l’article de Lizza contenait des déclarations fausses et diffamatoires à son sujet.

«L’article est écrit dans une perspective à la première personne et comprend de nombreux exemples des impressions mentales subjectives de Lizza. Cela va à l’encontre des déclarations raisonnablement interprétées comme des déclarations de fait par opposition aux caractérisations ou opinions de Lizza », a écrit le juge.

Il a déclaré qu’aucune des déclarations que Nunes a prétendues le diffamer «ne soutient de manière plausible une plainte pour diffamation».

Nunes a poursuivi d’autres médias devant les tribunaux, intentant des poursuites similaires contre Twitter et l’éditeur de journaux The McClatchy Co.

Nunes dans le dernier procès se réfère à plusieurs reprises à l’histoire d’Esquire de Lizza, intitulée «La ferme familiale de Devin Nunes cache un secret politiquement explosif» comme une «pièce à succès».

Lizza, le principal correspondant à Washington de Politico, a écrit l’histoire après avoir voyagé en août 2018 à Sibley, Iowa, une petite communauté agricole à 170 miles au nord-ouest de Des Moines.

L’histoire s’est concentrée sur les parents, le frère et les autres membres de la famille de Nunes qui ont vécu et exploité une ferme laitière familiale là-bas pendant plus d’une décennie, même si Nunes a continué à vanter ses racines profondes autour des fermes laitières de sa famille à Tulare, en Californie.

Lizza affirme que Nunes et sa famille ont gardé secret leur déménagement de la Californie à l’Iowa.

L’histoire se penche également sur la question sensible des immigrants vivant illégalement dans l’Iowa et travaillant dans les fermes laitières de l’État.

Nunes a demandé 75 millions de dollars en réparation pour diffamation et 2,5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. Il a également accusé Lizza et Hearst d’un complot en promouvant et en republiant l’histoire des millions de fois en ligne, via les médias sociaux et dans la presse.

Son avocat n’a pas immédiatement répondu à un message. Lizza a refusé de commenter.

Nunes a également poursuivi Twitter l’année dernière pour diffamation et négligence pour deux comptes parodiques anonymes, «Devin Nunes’ Mom »et« Devin Nunes ’Cow». Ce procès a été rejeté en juin par un juge de circuit en Virginie qui a jugé que Twitter n’était pas responsable des tweets prétendument calomnieux à propos de Nunes qui ont été publiés de manière anonyme. Le juge a cité une loi fédérale qui fournit des services Internet avec immunité de responsabilité pour le matériel publié par leurs utilisateurs.