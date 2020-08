Éditorial MundoHispánico

10h21 HAE (14h21 GMT) 7, 2020

María Celeste parle pour la première fois de son licenciement de la société de télévision L’animatrice d’Al Rojo Vivo donne ses premières impressions après coup Elle parle également de ses projets et de l’avenir et surprend avec ce que . lui donnera

Après son licenciement de la société ., la célèbre journaliste María Celeste du programme Al Rojo Vivo, brise le silence et révèle ce que tout le monde veut savoir sur son avenir.

Le message a été donné par le communicateur via sa page Facebook et a laissé tous ses abonnés étonnés par les mots qu’elle a prononcés.

Le message que la journaliste a donné est très émouvant et nous vous laissons ici les premières impressions après son départ de l’entreprise.

« Bonjour les amis, bien sûr il faut du temps pour vous parler de manière intime et personnelle, comme je l’ai toujours fait de ce qui m’est arrivé ces dernières heures, derrière mon dos vous êtes celui qui était jusqu’à très récemment le home studio que j’avais pour présenter Al Rojo vivo, mais comme vous le savez, je ne suis plus avec le programme, ni avec . ».

«Tout d’abord je leur dis que je vais bien, dans la mesure du possible, et il a dit ça parce que personne n’aime perdre son emploi, dans mon cas je vais bien, c’est quelque chose que je dis toujours à mes enfants, il faut toujours regarder la vie le verre à moitié plein « .

Puis il a expliqué comment prendre les nouvelles: «Si quand vous avez des moments difficiles, que vous devenez la victime et que vous commencez à chercher tout ce qui est négatif, vous commencez à blâmer les autres, vous commencez à essayer de compliquer le tableau qu’un déjà compliqué a déjà, Eh bien, on a tendance à stagner, à perdre du temps en vain, dans des choses qui ne vont pas vous aider à progresser sur cette nouvelle voie ».

Et il raisonne sur sa mentalité: «Et c’est pourquoi je me suis concentré sur le positif et le positif, c’est tout d’abord que je comprends que la décision que l’entreprise a prise était qu’elle l’a pris sans être quelque chose de personnel et c’est parce que nous vivons des temps très difficiles et ce qui se passe dans toutes les industries ».

