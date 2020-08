Jimmy Lai a déclaré que «l’établissement me détestait les tripes» et qu’il était prêt à aller en prison

Le magnat des affaires de Hong Kong, Jimmy Lai, a été arrêté pour collusion présumée avec les forces étrangères, a déclaré son assistant.

Mark Simon a déclaré que l’homme d’affaires était détenu en vertu de la loi controversée sur la sécurité nationale imposée par la Chine en juin.

M. Lai a été un partisan éminent des manifestations en faveur de la démocratie qui ont éclaté à Hong Kong l’année dernière.

En février, l’homme de 71 ans, également citoyen britannique, a été accusé de rassemblement illégal et d’intimidation. Il a ensuite été libéré sous caution par la police.

« Jimmy Lai est actuellement arrêté pour collusion avec des puissances étrangères », a déclaré M. Simon, un cadre de la société de médias Next Digital de M. Lai.

Selon les médias locaux, la police de Hong Kong est également entrée dans le bâtiment de sa société de médias, en fouillant les bureaux.

Jimmy Lai, qui est un citoyen britannique, est menotté et escorté jusqu’à une camionnette. Arrêté pour collusion étrangère présumée, il est jusqu’à présent le plus médiatisé arrêté après l’introduction d’une loi sur la sécurité nationale par Pékin. La police dit qu’il est également arrêté pour fraude. #HongKongProtests pic.twitter.com/Vi4okmLhUv – Ezra Cheung (@ezracheungtoto) 10 août 2020

La police a confirmé que sept personnes avaient été arrêtées lundi, soupçonnées d’avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale, mais n’ont pas encore nommé M. Lai.

Les arrestations de lundi sont la troisième vague de détentions en vertu de la nouvelle loi. M. Lai serait le cas le plus médiatisé à ce jour et le premier impliquant une personne de nationalité étrangère.

Qui est Jimmy Lai?

On estime que M. Lai vaut plus d’un milliard de dollars (766 millions de livres sterling).

Ayant fait sa fortune initiale dans l’industrie du vêtement, il s’est ensuite aventuré dans les médias et a fondé le journal Apple Daily, qui critique fréquemment Hong Kong et le leadership de la Chine continentale.

L’histoire continue

Il a également été lui-même un activiste contre l’emprise de plus en plus étroite de Pékin sur Hong Kong. En 2019, il a soutenu les manifestations contre la réforme et a participé aux manifestations.

Lorsque plus tôt cette année, il a été inculpé pour son implication dans ces manifestations, les médias d’Etat chinois l’ont surnommé un « cerveau de l’émeute » qui « a répandu des vagues de haine et des informations négatives sur le continent chinois jour et nuit ».

Le 30 juin, lors de l’adoption de la loi sur la sécurité, M. Lai a déclaré à la BBC que cela « sonnait le glas de Hong Kong ».

Il a averti que Hong Kong deviendrait aussi corrompu que la Chine continentale parce que « sans l’état de droit, les gens qui font des affaires ici n’auront aucune protection ».

Dans un entretien séparé avec l’agence de presse ., M. Lai a déclaré: « Je suis prêt pour la prison. Si cela arrive, j’aurai l’occasion de lire des livres que je n’ai pas lus. La seule chose que je puisse faire est d’être positif. . «

Quelle est la nouvelle loi sur la sécurité?

Hong Kong jouit d’un degré élevé d’autonomie depuis son retour à la domination chinoise en 1997, et ses habitants jouissent d’un niveau de liberté d’expression et des médias bien plus élevé que les habitants du continent.

Mais les principales dispositions de la loi incluent que les crimes de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères sont passibles d’une peine maximale de prison à vie.

Cela facilite la punition des manifestants et réduit l’autonomie de Hong Kong.

Cela donne également à Pékin le pouvoir de façonner la vie dans l’ancienne colonie britannique d’une manière qu’elle n’avait jamais eue auparavant.

Les critiques affirment que cela restreint efficacement les manifestations et la liberté d’expression – la Chine a déclaré que la nouvelle loi rétablira la stabilité du territoire après un an de troubles.