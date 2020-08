PITTSBURGH (AP) – Le maire de Pittsburgh se dit qu’il est «sérieusement préoccupé» par les tactiques utilisées lors de l’arrestation d’un manifestant lors d’une marche samedi qui a suscité la condamnation de l’Union américaine des libertés civiles et d’autres.

Les responsables de la sécurité publique de Pittsburgh ont déclaré qu’ils essayaient de protéger le public lorsque des agents en civil ont arrêté un manifestant vers 17 heures. Samedi dans la ville et placé la personne dans une camionnette blanche non marquée.

Les responsables de la sécurité publique ont déclaré que la personne avait refusé à plusieurs reprises de travailler avec la police et bloquait les intersections nécessaires pour que les gens puissent se rendre dans les hôpitaux et pour les étudiants qui s’installaient à l’Université de Pittsburgh. La marche d’environ 150 personnes a commencé environ une heure et 45 minutes avant l’arrestation, ont-ils dit.

Le commandant Ed Trapp de la Division de déploiement spécial a déclaré que l’homme marchait devant des voitures et dirigeait des véhicules «sans connaissance de la situation» et craignait de diriger les voitures vers d’autres véhicules ou des piétons. Trapp a déclaré que les responsables avaient décidé de procéder à une arrestation «par faible visibilité» pour éviter de rassembler une foule et faire dégénérer la situation.

«L’idée était une manœuvre chirurgicale pour retirer la personne qui était le problème et permettre à la principale marche de protestation de se poursuivre, ce qu’elle a fait», a-t-il dit.

Le maire Bill Peduto a déclaré qu’il avait de «sérieuses préoccupations» au sujet des tactiques utilisées et qu’il travaillerait avec les dirigeants de la sécurité publique pour déterminer si et quand de telles choses devraient être faites.

« … Ces images, ce que les gens ont vu, les ont effrayés car ils ne croient pas que cela fait partie de ce qu’est Pittsburgh », a déclaré Peduto. «Ils ont vu des officiers chercher quelqu’un et le jeter dans une camionnette, et ils ont demandé« Pourquoi? et ils ont raison de demander « Pourquoi? »

Les responsables de la sécurité publique ont déclaré qu’ils étaient déterminés à garantir le droit des personnes à exprimer leur opinion, mais les manifestations étaient devenues de plus en plus dangereuses ces dernières semaines et les organisateurs de la manifestation avaient refusé de coopérer avec la police sur les itinéraires et les intentions qu’ils avaient prévus.

Peduto a déclaré plus tôt dans un article sur Twitter que les droits constitutionnels «ont des restrictions», et alors que le droit de se rassembler était garanti, «le droit de fermer les voies publiques est un privilège … sanctionné par des lois et des codes» sur lequel la ville a travaillé. l’ACLU et un comité d’examen des citoyens.

Witold Walczak, directeur juridique de l’ACLU de Pennsylvanie, a allégué sur la base des récits de témoins oculaires que les agents des forces de l’ordre «avaient trompé un dirigeant de la manifestation pour qu’il les aborde, puis l’avait emmené». Il a déclaré que le groupe « n’a jamais suggéré que l’arrestation à l’arraché d’un manifestant pacifique soit jamais acceptable. »

La police a déclaré que l’homme de 25 ans arrêté était accusé de non-dispersion, de conduite désordonnée et d’obstruction sur les autoroutes et autres passages publics, mais qu’il n’était pas accusé d’avoir risqué une catastrophe, comme ils l’avaient dit plus tôt.