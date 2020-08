En 2013, deux alpinistes ont atteint le sommet du Vulcán Llullaillaco, un volcan de 22 000 pieds de haut à la frontière du Chili et de l’Argentine, lorsqu’ils ont vu quelque chose d’inattendu. À seulement 2000 pieds sous le sommet, les grimpeurs ont repéré une souris se précipitant sur la neige.

«C’est vraiment une observation remarquable car personne ne s’attendait à ce que les mammifères sauvages vivent à une altitude de plus de 20 000 pieds. À cette altitude, la rareté de l’oxygène en fait un endroit vraiment difficile pour survivre et fonctionner. Mais aussi, le froid extrême. C’est un environnement extrêmement inhospitalier. »

Jay Storz, biologiste évolutionniste à l’Université du Nebraska. Les grimpeurs ont contacté Storz parce qu’il étudie comment les animaux s’adaptent aux hautes altitudes. Et il était tellement intrigué qu’il a décidé de faire son propre voyage pour étudier la région.

Storz et ses collègues ont passé un mois à Llullaillaco plus tôt cette année, où ils ont confirmé ce que les grimpeurs ont vu. Ils ont trouvé des souris partout, y compris au sommet – établissant officiellement un nouveau record pour le mammifère le plus élevé du monde.

Storz dit que l’observation du sommet était fortuite. Son partenaire grimpeur, Mario Perez Mamami, a vu la souris plonger sous un rocher au moment où Storz atteignait le sommet, épuisé et groggy à cause de la rareté de l’air. Il fallut une minute à Storz pour reprendre ses esprits, mais il réussit finalement à attraper la souris avec ses mains. Storz a collecté cette souris et d’autres comme spécimens de musée qui permettront une analyse scientifique future.

Ils ont également enregistré leur rencontre sur vidéo. Le rapport est dans les actes de la National Academy of Sciences. J.F. Storz et al, Découverte du mammifère le plus élevé du monde

Maintenant qu’il est chez lui, Storz veut comprendre comment ces souris peuvent survivre dans des conditions aussi difficiles, et inversement, ce qui empêche les autres animaux de s’aventurer si haut.

«De toute évidence, les souris qui vivent à ces altitudes extrêmes ont des capacités physiologiques très différentes de celles de votre rongeur typique.»

Lui et ses collègues comparent les génomes des souris de Llullaillaco à leurs parents des plaines pour voir s’ils peuvent identifier les adaptations à haute altitude de l’animal. Et il est curieux de savoir si elles ont développé certaines des mêmes stratégies que les souris qui vivent à haute altitude en Amérique du Nord et dans l’Himalaya.

Storz veut également savoir comment les souris trouvent de la nourriture au sommet d’un volcan stérile et rocheux, à des milliers de pieds au-dessus des plantes vertes les plus hautes. Lors de son prochain voyage, il prévoit d’analyser le contenu de l’estomac des animaux qu’ils capturent.

«C’est vraiment une question ouverte de savoir si la plupart des espèces – si leur limite d’altitude est fixée par la tolérance physiologique ou simplement par le manque d’opportunités écologiques. C’est probablement une combinaison des deux. »

Quelle que soit la réponse, Storz soupçonne qu’il y a peut-être plus d’animaux de haute altitude que les scientifiques ne le pensaient. Il s’agit simplement de monter assez haut pour les trouver.

– Julia Rosen

[The above text is a transcript of this podcast]