Effet de change: les actifs argentins enregistrent de fortes augmentations et un volume élevé de transactions. (.)

Après avoir augmenté de 9% dans leur moyenne en dollars ce lundi, les ADR des entreprises argentines qui se négocient sur les marchés boursiers de New York ont ​​clôturé mardi de façon disparate, dans une prise de bénéfices vertigineuse après un démarrage avec des augmentations de 10%.

Les perspectives des obligations souveraines sont bien meilleures, avec une hausse moyenne de 4% pour les titres de référence en dollars, avec un risque pays proche de 2 100 points, le plus bas depuis le 4 mars. Ils ont souligné les gains de 7% de certains titres qui composent le menu d’échange, tels que Bonar 2022 (A2E2D), Bonar 2027 (A2E7D) et Bono del Siglo o Centenario (AC17D).

Source: Rava en ligne. Prix ​​en dollars.

Les actifs argentins ont été détenus à leur meilleur prix en cinq mois, après la publication d’un communiqué officiel mardi matin dans lequel le ministère de l’Économie a fourni des détails sur le accord de restructuration de la dette souveraine émis avec le droit étranger pour environ 65 000 millions de dollars.

Leandro Ziccarelli, a déclaré le chef du département de recherche de l’ICB Argentine Infobae que «l’important est qu’il s’agit d’un processus de normalisation. Le marché argentin est confronté à une série de réglementations et de problèmes structurels qu’il doit résoudre à court terme. Et la première étape à franchir a été de la fermer de la manière la plus consensuelle possible. L’objectif de l’échange était de tenter d’activer les clauses d’action collective, afin d’éviter l’existence de retards, de litiges et d’autres problèmes à l’avenir ».

Source: Rava en ligne. Prix ​​en dollars.

« Avec les trois grands groupes de créanciers, plus les 35% que nous avions déjà, nous atteignons un excellent niveau d’acceptation de plus de 80%, ce qui permet d’activer toutes les clauses d’action collective, faisant l’échange sur toutes les obligations éligible et il n’y a pas de récalcitrants. C’est un très bon scénario »Ziccarelli a résumé. «Avec la période de grâce de près de deux ans, le problème de la dette a finalement été résolu à court terme. Il reste à négocier avec le Fonds monétaire, avec lequel il semble y avoir un principe d’accord », a déclaré l’analyste d’ICB Argentine.

Gabriel Torres, vice-président régional de Moody’s, a jugé « fondamental que le gouvernement argentin mette en place des politiques budgétaires et monétaires crédibles et durables pour soutenir un éventuel retour sur les marchés internationaux des capitaux, ce qui garantira le paiement intégral et en temps opportun des nouvelles obligations restructurées et le soutien les perspectives économiques à long terme du pays. «

Avec l’annonce du swap, les actifs financiers argentins sont détenus à leur meilleur prix en cinq mois

Les obligations cotée sur l’Electronic Open Market (MAE) s’est terminée par une forte hausse moyenne 8,7% en pesos, tirée par la tendance positive des bons actifs en dollars de liquidité.

L’indice boursier S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires a chuté de 0,6% à 52186 unités, dans un endroit avec des hauts et des bas marqués en raison de prises de bénéfices et après avoir atteint un record intrajournalier de 56 114,04 points.

Pour l’analyste financier Christian Buteler, « L’accord avec les obligataires est la meilleure nouvelle économique de la direction d’Alberto Fernández »Bien qu’il ait averti que «le processus était autre chose. Après la bravade d’un «échange qui est un modèle mondial», la vérité est que c’était le contraire. Les délais fixés par le gouvernement, qui étaient mars 2020, n’ont pas été respectés et nous sommes en août; sur 39 USD offerts, nous nous sommes retrouvés dans 54,8 $«

Buteler a ajouté que «Nous n’avons pas réussi à éviter le défaut et même les entreprises privées ont eu du mal à obtenir du financement. Mais l’important aujourd’hui, c’est qu’un accord a été trouvé. Maintenant, peaufiner les détails et travailler pour pouvoir payer ».

L’accord ajuste certaines dates de paiement des nouvelles obligations, mais n’améliore pas le montant établi des paiements du principal ou des intérêts.

«Après une longue succession d’offres et de contre-offres, le gouvernement est parvenu à un accord avec les principaux comités de créanciers. En général, ce sont des changements qui ne modifient presque pas le profil de maturité, mais contribuent à améliorer la récupération », a indiqué le groupe SBS. « Nous célébrons l’accord et soulignons qu’il s’agit d’une étape clé et d’une condition nécessaire – mais pas suffisante – pour que l’économie amorce une reprise », a-t-il ajouté.

« Le résultat final implique une amélioration financière significative pour l’Argentine. D’abord parce qu’un allégement significatif du poids de la dette est obtenu, supérieur à celui imaginé au début du processus de négociation, en début d’année », a rapporté le cabinet de conseil Econviews. « Le règlement de la dette n’efface pas tous les nuages ​​d’orage de l’horizon, mais cela a été un pas très important dans la bonne direction », a-t-il ajouté.

Une étude du CEPA (Centre pour l’économie politique argentine) a souligné qu’avec l’accord «on pouvait s’attendre à un relâchement des tensions sur les taux de change pendant un certain temps, peut-être reflété dans l’évolution de la trésorerie avec liquidation. Dans le même temps, une marge budgétaire est obtenue pour financer les transferts vers les secteurs populaires », tels que les programmes ATP et IFE, en plus des pensions et des allocations.

«L’accès éventuel au crédit international à moyen terme pourrait baisse du financement des entreprises dans un contexte de pandémie où l’effet de levier est essentiel », a confié CEPA.

Les dates de paiement des nouvelles obligations seront le 9 janvier et le 9 juillet, l’amortissement débutera en janvier 2025 et expirera en juillet 2029.

Sur l’avenir de la roue, avec de fortes augmentations qui se sont inversées au cours des deux dernières heures de fonctionnement, Marché boursier de Rava a noté que «L’annonce d’un accord entre le gouvernement et les créanciers a propulsé les obligations à 7,5%. Cette situation a provoqué une forte baisse du taux de change, ce qui a amené le Merval à modérer son mouvement malgré la forte hausse de l’ADR pour maintenir les prix arbitrés.

Une autre roue de gains à Wall Street a également contribué à l’optimisme des investisseurs, avec un Dow Jones progressé de 0,6% et le Nasdaq à de nouveaux sommets. Les actions internationales ont atteint leurs prix les plus élevés au cours des cinq derniers mois, après la publication de solides données manufacturières américaines, renforçant la confiance, même en dépit de la détérioration des relations entre Washington et Beijing.

Le dollar bleu a chuté et la BCRA a continué à vendre

Le dollar le bleu a chuté de huit pesos ou 5,9% ce mardi, à 128 $ à vendre, après que l’accord d’échange de créances avec les créanciers de titres à législation étrangère ait été officialisé.

En outre, une autre parité de référence en dehors du strict contrôle des changes, celle des liquidités avec règlement, soustrait environ trois pesos, à 119,64 pesos, selon le prix implicite des actions et obligations argentines qui sont négociées sur les marchés internationaux.

Pendant ce temps, le dollar de gros s’est terminé à 72,57 $, avec une augmentation marginale de cinq cents. L’écart entre le dollar bleu et le fonctionnaire de gros a diminué de plus de dix points à 76,4%.

Le montant négocié sur le segment spot a atteint 238 millions USD. «Des sources du marché privé estiment que le solde négatif de l’activité de BCRA était de l’ordre de 50 millions de dollars», a déclaré Gustavo Quintana, agent de PR Corredores de Cambio.

