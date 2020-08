Zarka a déclaré qu’elle était satisfaite du résultat de sa chirurgie de reconstruction

Cette histoire contient des images graphiques et des descriptions d’abus violents

Après plus de 10 semaines d’agonie, Zarka a vu une lueur d’espoir.

Dans un petit miroir à main, elle pouvait voir son nouveau nez. Elle était couverte de points de suture et de caillots de sang, mais elle se sentit immédiatement bien. Deux mois s’étaient écoulés depuis que son mari lui avait porté un couteau de poche au visage.

«Je suis contente d’avoir retrouvé mon nez», a-t-elle dit aux médecins en remplaçant son pansement.

«C’est bien», dit-elle. « Très bien. »

La violence domestique envers les femmes est courante en Afghanistan. Une enquête nationale citée par le Fonds des Nations Unies pour la population a révélé que 87% des femmes afghanes avaient subi au moins une forme de violence physique, sexuelle ou psychologique au cours de leur vie.

Dans le pire des cas, les femmes sont attaquées avec de l’acide ou avec des couteaux. Souvent, l’agresseur est leur mari ou un autre parent.

Zarka, 28 ans, était mariée depuis dix ans, avec un fils de six ans, lorsque son mari lui a pris un couteau au visage. Elle avait l’habitude d’être battue, mais elle ne s’attendait pas à ce que cela aille aussi loin.

«Il me disait que j’étais une personne immorale», dit-elle. « Je lui ai dit que ce n’était pas vrai. »

Zarka a permis à la BBC de suivre son rétablissement et elle a décrit dans des interviews les violences conjugales qui ont précédé l’attaque brutale au couteau.

Le Dr Zalmai Khan Ahamadzai a pratiqué la chirurgie gratuitement

Zarka était réveillée pendant son opération de trois heures, sous anesthésie locale.

«Quand je me suis vue aujourd’hui dans le miroir, le nez s’est beaucoup rétabli», a-t-elle déclaré après avoir vu son nouveau visage pour la première fois.

«Avant l’opération, ça n’avait pas l’air bien», dit-elle.

Le Dr Zalmai Khan Ahmadzai, l’un des très rares chirurgiens en Afghanistan capables d’effectuer la reconstruction du visage, s’est dit impressionné par les progrès réalisés par Zarka.

« Son opération s’est très bien déroulée. Il n’y a pas eu d’infection – un peu d’inflammation mais ce n’était pas un problème », a-t-il déclaré.

Zarka n’était pas son premier patient de ce genre. Au cours de la dernière décennie, le Dr Zalmai a traité des dizaines de femmes afghanes défigurées par leurs maris, pères et frères.

Troc dans un mariage abusif

Zarka vient d’une famille très pauvre du district de Khairkot, à 250 km (155 miles) au sud de Kaboul, près de la frontière pakistanaise. Elle ne sait ni lire ni écrire.

Son mariage a été arrangé par son oncle lorsqu’elle était enfant. «J’étais très jeune à l’époque, je ne savais rien de la vie ni du mariage», a-t-elle déclaré.

Zarka ne se souvient pas de l’âge qu’elle avait au moment des fiançailles, et elle ne se souvient de personne qui lui a demandé son approbation. Elle avait 18 ans lorsqu’elle s’est mariée.

Des années plus tard, elle a découvert qu’elle avait été troquée par son oncle, qui ne pouvait pas se permettre le prix de la mariée pour épouser l’une des quatre sœurs de son mari, alors Zarka a été offerte à la place.

Elle a également découvert que son mari battrait ses sœurs.

Zarka a été placé sous anesthésie locale pour l’opération

Le mari de Zarka avait à peu près son âge et gagnait sa vie en s’occupant du bétail des autres. Il a été très violent dès le début de leur vie conjugale, a-t-elle dit.

Ils ont eu un fils ensemble, mais à un moment donné en mai de cette année, la violence de son mari est devenue intolérable et Zarka s’est enfuie chez ses parents. Mais elle n’a pas demandé la permission de son mari avant de quitter la maison et il est venu la chercher.

Son père a d’abord refusé de la renvoyer, mais il a cédé après que son mari ait fourni des garants qui lui avaient donné des assurances sur la sécurité de Zarka. Dès qu’elle est retournée au domicile conjugal, la situation a empiré.

«Quand je suis revenue de la maison de mes parents, il m’a battu à nouveau et m’a chargé avec un couteau», a-t-elle dit. « Je me suis enfui chez un voisin parce qu’il a menacé de me couper le nez. »

Les voisins sont intervenus mais c’était un sursis temporaire. Le mari de Zarka l’a attirée en arrière avec la promesse de l’envoyer chez ses parents. Au lieu de cela, il l’a emmenée dans une autre maison.

« Il m’a attrapé en attrapant mes vêtements en disant: ‘Où fuyez-vous? » Se souvient Zarak. «Il y avait un petit jardin, et il a sorti un couteau de sa poche et m’a coupé le nez.

Zarka photographiée après son opération, avant que son bandage ne soit retiré

Son mari l’a laissée dans une mare de sang, où ses cris ont attiré l’aide des voisins. On a réussi à trouver les restes tranchés de son nez. Zarka saignait abondamment et avait du mal à respirer.

Elle a été emmenée chez un médecin local, qui lui a dit qu’il ne serait pas possible de rattacher son nez sectionné.

Une offre de chirurgie sur les réseaux sociaux

Le village de Zarka est effectivement sous le contrôle des talibans. Après son attaque, de délicates négociations entre les politiciens locaux et les militants l’ont aidée à se rendre à Kaboul pour y être soignée.

Pendant ce temps, le Dr Zalmai a attrapé le coronavirus et a perdu sa femme à cause de la maladie. Le médecin de 49 ans a enterré sa femme dans la ville de Jalalabad et était de retour au travail lorsque Zarka est arrivé à Kaboul.

«Quand elle est venue me voir, son état était très mauvais. Son nez était gravement infecté», a-t-il dit.

Il a administré des pilules antiseptiques et anti-inflammatoires à Zarka, et après environ cinq semaines plus tard, elle est revenue à Kaboul et a été opérée le 21 juillet.

Zarka se regarde dans un miroir à main après son opération

Zarka a commencé le processus de récupération de son agression. Elle se sentait le cœur brisé et laide, dit-elle. La police a attrapé son mari et l’a emprisonné, mais Zarka avait désespérément besoin d’un traitement pour lui redonner le visage.

«Je ne voulais qu’un nez», dit-elle. « Rien d’autre. »

Il y avait une certaine chance en réserve pour Zarka. Des photographies d’elle avec un visage trempé de sang ont été largement partagées en ligne et les images ont attiré l’attention du Dr Zalmai.

Il a publié sur les réseaux sociaux une offre de la soigner gratuitement et, avec l’aide des autorités locales, il l’a amenée à Kaboul pour l’opération.

« Nous avons d’abord travaillé sur la partie médiane de son nez qui a été coupée par le couteau », a déclaré le Dr Zalmai. « Nous avons prélevé des tissus dans les plis nasogéniens (peau autour du nez) et avons fait la chirurgie de reconstruction. »

Le Dr Zalmai a dit à Zarka qu’elle récupérerait et retrouverait son nez. C’était tout ce qu’elle avait espéré entendre dans les deux mois qui avaient suivi son attaque.

« Le flux sanguin est normal. Les nerfs fonctionneront également », lui assura-t-il.

Zarka devra subir une nouvelle intervention chirurgicale pour continuer le processus – une chirurgie qu’elle ne peut pas se permettre

Le Dr Zalmai a déclaré qu’il aurait normalement facturé environ 2 000 dollars pour la procédure. De plus, il a fourni pour environ 500 $ de médicaments nécessaires au rétablissement.

L’opération est un pas en avant. Mais Zarka peut avoir besoin d’une intervention chirurgicale supplémentaire et d’un implant en silicone pour rapprocher son nez de sa forme d’origine – un traitement qu’elle ne peut pas se permettre. Elle n’a pas non plus les moyens de se payer des conseils psychologiques pour le traumatisme de son agression et de sa chirurgie – une partie du processus de rétablissement trop souvent négligée.

Zarka s’inquiète maintenant surtout pour son jeune fils, qui est toujours avec la famille de son mari. Elle se demande où il est, et si elle sera un jour avec lui. «Il me manque beaucoup, chaque fois que je mange quelque chose, il me vient à l’esprit», dit-elle.

Son père et son oncle hésitent à se battre pour la garde du garçon. Ils craignent que le mari de Zarka vienne après son fils quand il est libéré de prison et lui fait du mal à nouveau. Ils ont conseillé à Zarka de ne pas poursuivre en détention.

«Ils disent de laisser le garçon», dit-elle. « Mais je ne peux pas. »