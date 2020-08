Le secrétaire aux finances et au crédit public Arturo Herrera, lors de sa participation dans le cadre de la 83e Convention bancaire du Mexique, tenue à Acapulco dans l’état de Guerrero (Mexique). . / David Guzmán / Archives

Le gouvernement mexicain a demandé ce vendredi reporter l’élection à la présidence de la Banque interaméricaine de développement (BID), considérant qu’il n’y a pas de conditions pour le moment en raison de la pandémie de coronavirus. De cette manière, il rejoint le Chili, l’Argentine, le Costa Rica et l’Union européenne, qui s’étaient déjà exprimés de la même manière.

”Hacienda est d’accord sur reporter l’élection du président de cet organe jusqu’à ce qu’il y ait des conditions pour cela, notamment pour dialoguer et définir le rôle de cette institution face aux défis sociaux et économiques posés par la situation COVID-19 », a souligné le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) sur Twitter.

Dans le message, le ministère a souligné que l’élection du plus haut représentant de la BID est de la « plus haute importance » pour la régionMais la crise sanitaire actuelle a conduit au report des deux dernières assemblées des gouverneurs, « une responsabilité qui incombe aux ministres des Finances ».

«Cela a empêché les gouverneurs d’avoir la possibilité de discuter de la présidence de la BID. Le Chili a évoqué la pertinence de reporter la date de l’élection du président, jusqu’à ce que les gouverneurs puissent se revoir en personne « , a-t-il souligné.

Le tweet de l’Hacienda de México sur la BID

En outre, le SHCP a poursuivi, le 30 juillet, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a également parlé dans le même sens.

Le Chili s’est également associé à la demande de report des élections jusqu’après novembre. « Le Chili est favorable au report des élections à la BID afin que l’organisation puisse consacrer toute son énergie à la réactivation de la région », a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays sur son compte Twitter officiel.

La controverse surgit à la suite de la présentation par les Etats-Unis de la candidature de l’Américain d’origine cubaine Mauricio Claver-Carone à la présidence de cet organe, actuellement dirigé par le Colombien Luis Alberto Moreno. Traditionnellement, le corps avait toujours un président d’Amérique latine, donc une élection Claver-Carone serait la première fois pour un Américain.

Outre le Union européenne et Chili, L’Argentine a exprimé son mécontentement face à cette candidature. Le pays s’est également présenté comme candidat pour Gustavo Beliz, qui est secrétaire des affaires stratégiques dans le cabinet du président Alberto Fernández.

L’ancienne présidente Laura Chinchila du Costa Rica sera candidate à la BID

Le Costa Rica a également exprimé son soutien à un report

Le vendredi, Costa Rica Il a annoncé qu’il rejoindrait ce groupe de pays et a demandé le report de l’élection de la nouvelle présidence. En outre, à travers une déclaration publiée par leur ministère des Finances, ils soutiennent la candidature du L’ancienne présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla, à la tête de la BID.

« Le Gouvernement du Costa Rica demande le report de l’élection de la présidence de la BID et réaffirme les principes et les valeurs qui ont justifié nos aspirations et ma candidature. Le plus important est de garantir les conditions d’un débat approfondi et réfléchi », Chinchilla a tweeté, avec la déclaration du Trésor.

Image d’archive. Les visiteurs marchent devant un écran avec le logo de la Banque interaméricaine de développement (BID) au centre de conventions Atlapa à Panama. 13 mars 2013. . / Carlos Jasso

Claver-Carone, avocat d’origine cubaine né à Miami il y a 44 ans et connu pour sa ligne dure envers Cuba et le Venezuela, est le principal conseiller pour les Amériques du président des États-Unis, Donald Trump.

Avant d’occuper ce poste, il était connu pour son blog « Capitol Hill Cubans », où il a vivement critiqué la politique d’ouverture à La Havane par l’ancien gouvernement de Barack Obama, ainsi que le gouvernement chaviste du Venezuela.

Pour rompre avec la tradition diplomatique de l’élection des présidents de la BID d’Amérique latine, Le candidat démocrate à la présidentielle et principal concurrent de Trump, Joe Biden, s’est également prononcé contre lui.

Créée en 1959, La BID soutient le financement du développement en Amérique latine et dans les Caraïbes avec des prêts, des subventions et une assistance technique.

