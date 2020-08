Le problème de la dette en défaut pratiquement résolu, en fonction de l’accord conclu avec les créanciers, le ministre de l’Économie, Martin Guzman, a libéré un peu plus son agenda pour se concentrer sur les problèmes de l’économie réelle et se concentrer sur le plan de sortie de crise pour l’après-pandémie.

Dans ce contexte, se prépare pour vendredi deux réunions de Zoom avec le secteur des entreprises pour avoir leurs impressions de première main sur la façon dont ils analysent les progrès de l’économie, l’impact de la renégociation de la dette sur les entreprises et quels sont les besoins auxquels elles sont confrontées face à la étape suivante. Des sources officielles ont déclaré qu’il rencontrera d’abord des hommes d’affaires de petite et moyenne taille, puis, le même jour, avec les dirigeants de la Association des entreprises argentines (AEA), qui préside Jaime Campos.

Ce sera la deuxième rencontre virtuelle que le chef du portefeuille économique tiendra avec les principaux hommes d’affaires du pays. Le dernier a eu lieu à la fin du mois de mai, et à ce moment-là son principal objectif était de vous faire part de l’état d’avancement de la négociation avec les obligataires et de la ferme décision du gouvernement d’éviter le défaut de paiement. Bien que ce scénario semblait proche il y a des semaines, les parties sont finalement parvenues à un consensus et l’Argentine aspire à ce que le swap soit clôturé avec succès d’ici la fin de ce mois.

La dernière réunion a été suivie par Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Carlos Miguens Bemberg (Miguens Bemberg Holdings), Verónica Andreani (Grupo Logístico Andreani), Federico Braun (Supermercados La Anónima) et Enrique Cristofani (Banco Santander). Les mêmes chiffres, et peut-être quelques autres, seront présents ce vendredi lors de la nouvelle rencontre avec le ministre, déjà avec l’accord de dette conclu.

On s’attend à ce que le secteur privé soit satisfait de l’accord et des perspectives qui, une fois conclu, L’Argentine peut commencer la phase de récupération avec plus de soulagement. Guzmán cherchera à connaître la vision des propriétaires des principales entreprises non seulement de la situation actuelle, difficile pour de nombreux secteurs de l’économie, mais aussi à moyen terme.

Les entrepreneurs admettent que la résolution du problème de la dette est une étape importante, mais elle ne suffit pas pour remettre le pays sur les rails. Pour cette raison, ils essaieront de savoir de Guzmán quelle est la voie qu’ils tracent au gouvernement. Par exemple, quel est le paquet de 60 mesures que le gouvernement prépare depuis des semaines pour annoncer le moment où la situation sanitaire se calme.

Les PME vous feront également part des difficultés qu’elles traversent dans le cadre de la pandémie et quels sont les principaux besoins qu’elles ont pour l’avenir. Dans le gouvernement, ils assurent que Guzmán a beaucoup de contacts avec les petites et moyennes entreprises et que dans toutes les réunions, il souligne l’importance de les promouvoir avec des mesures spécifiques. « Il existe un programme de travail important avec les PME pour dynamiser le marché intérieur », ont déclaré les sources.

Concernant le swap de dette, l’équipe du ministère des Finances termine la rédaction, avec les avocats, du prospectus avec la modification de l’offre pour le présenter dans les prochains jours devant la Securities & Exchange Commission (SEC). L’idée du gouvernement est de le faire vendredi, puisque le terme a été prolongé jusqu’au 24 et qu’un minimum de 10 jours est requis pour que les créanciers acceptent ou non l’opération. Auparavant, on connaîtra un décret de nécessité et d’urgence qui fera place à la nouvelle offre de dette en droit étranger et pour celle en droit local.

On s’attend à ce que l’échange des obligations ait lieu le 4 du mois prochain et que, de cette manière, le pays abandonne le défaut qui a débuté à la fin du mois de mai dernier.

