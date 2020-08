«Oumuamua – un objet mystérieux et interstellaire qui s’est écrasé à travers notre système solaire il y a deux ans – pourrait en fait être une technologie extraterrestre. C’est parce qu’une autre explication non extraterrestre pourrait être fatalement viciée, comme le soutient une nouvelle étude.

Mais la plupart des scientifiques pensent que l’idée selon laquelle nous avons repéré une technologie extraterrestre dans notre système solaire est loin.

En 2018, notre système solaire a rencontré un objet perdu dans l’espace interstellaire. L’objet, surnommé «Oumuamua», semblait long et fin – en forme de cigare – et basculait d’un bout à l’autre. Ensuite, des observations rapprochées ont montré qu’il accélérait, comme si quelque chose poussait dessus. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi.

Une explication? L’objet a été propulsé par une machine extraterrestre, comme une voile de lumière – une machine large et millimétrée qui accélère lorsqu’elle est poussée par le rayonnement solaire. Le principal partisan de cet argument était Avi Loeb, un astrophysicien de l’Université de Harvard.

La plupart des scientifiques, cependant, pensent que «l’accélération bancale d’Oumuamua était probablement due à un phénomène naturel. En juin, une équipe de recherche a proposé que l’hydrogène solide soufflait de manière invisible sur la surface de l’objet interstellaire et le faisait accélérer.

Maintenant, dans un nouvel article publié lundi 17 août dans The Astrophysical Journal Letters, Loeb et Thiem Hoang, un astrophysicien à l’Institut coréen d’astronomie et des sciences spatiales, affirment que l’hypothèse de l’hydrogène ne pourrait pas fonctionner dans le monde réel – ce qui signifierait qu’il y a encore de l’espoir que notre cou de l’espace a été visité par des extraterrestres avancés – et que nous avons en fait repéré leur présence à l’époque.

Voici le problème avec ‘Oumuamua: il bougeait comme une comète, mais n’avait pas le coma classique, ou la queue, d’une comète, a déclaré l’astrophysicien Darryl Seligman, auteur de l’hypothèse de l’hydrogène solide, qui commence une bourse postdoctorale en astrophysique. à l’Université de Chicago.

«Oumuamua a été le premier objet jamais vu voler dans notre système solaire et en ressortir. Cela s’oppose à la plupart des objets du système solaire qui tournent autour du soleil, sans jamais quitter le quartier céleste. Son trajet et le fait qu’il accélérait suggéraient que «Oumuamua, dont la longueur est estimée à environ 1 300 à 2 600 pieds (400 à 800 mètres), était une comète. Et pourtant, « il n’y avait pas de » coma « ou de dégazage détecté provenant de l’objet », a déclaré Seligman. Normalement, les comètes proviennent de régions plus éloignées du soleil que les astéroïdes, et la glace à leur surface se transforme directement en gaz à l’approche du soleil, laissant derrière elle une traînée de gaz, ou ce que nous voyons comme une belle queue de comète, a déclaré Seligman.

Ce dégazage change la façon dont la comète se déplace dans l’espace, a-t-il déclaré. C’est un peu comme un moteur de fusée très lent: le soleil frappe la comète, la partie la plus chaude de la comète éclate de gaz, et ce gaz qui s’écoule de la comète la fait tomber de plus en plus vite loin du soleil.

Dans un article publié le 9 juin dans The Astrophysical Journal Letters, l’astrophysicien de Seligman et Yale Gregory Laughlin a proposé que l’objet était une comète composée en partie ou entièrement d’hydrogène moléculaire – des molécules légères composées de deux atomes d’hydrogène (H2).

Le gaz H2 gèle en un solide gonflé de faible densité uniquement lorsqu’il fait très froid – moins 434,45 degrés Fahrenheit (moins 259,14 degrés Celsius, ou seulement 14,01 degrés au-dessus du zéro absolu) dans l’atmosphère terrestre. Les chercheurs avaient déjà proposé l’existence d ‘ »icebergs d’hydrogène » dans les régions très froides de l’espace, ont écrit Laughlin et Seligman dans l’étude. Et l’hydrogène dégazé ne serait pas visible de la Terre – ce qui signifie qu’il ne laisserait pas une queue de comète visible.

Les chiffres ont parfaitement fonctionné; alors que quelques autres substances (comme le néon solide) pourraient potentiellement expliquer l’accélération sans coma, l’hydrogène était la meilleure correspondance pour les données.

Mais dans leur nouvel article, Hoang et Loeb répondent à cette idée et soutiennent que l’explication de l’iceberg d’hydrogène a un problème de base: les comètes se forment lorsque des grains de poussière glacée se heurtent dans l’espace et forment des amas, puis ces amas attirent plus de poussière et d’autres touffes. Et les comètes sont comme des bonhommes de neige: elles ne survivent que tant qu’elles ne fondent pas.

Le caractère collant qui aide à former des comètes est similaire à celui des glaçons sortant tout droit d’un congélateur froid. Laissez un glaçon sur le comptoir pendant une minute ou deux, laissez sa surface se réchauffer un peu et il ne sera plus collant. Un mince film d’eau liquide à sa surface le rend glissant.

Hoang et Loeb ont fait valoir que même la lumière des étoiles dans les parties les plus froides de l’espace réchaufferait de petits morceaux d’hydrogène solide avant qu’ils ne puissent s’agglutiner et former une comète de la grande échelle d’Oumuamua. Et plus important encore, le trajet depuis le « nuage moléculaire géant » le plus proche – une région poussiéreuse et gazeuse de l’espace où l’on pense que des icebergs d’hydrogène se forment – est beaucoup trop long. Un iceberg d’hydrogène parcourant des centaines de millions d’années à travers l’espace interstellaire se serait effondré, cuit à la lumière des étoiles.

Seligman a déclaré que l’analyse de Loeb était correcte qu’aucune comète à hydrogène ne survivrait à un si long voyage. « Les icebergs à hydrogène ne vivent pas aussi longtemps dans la galaxie », a-t-il déclaré. « Et tu n’as certainement pas le temps de partir [the nearest] nuage moléculaire géant. «

La théorie ne fonctionne que si «Oumuamua n’a que 40 millions d’années, dit-il. Au cours de cette période, le dégazage aurait pu modeler la forme oblongue de la comète sans la détruire entièrement.

Il a évoqué un article publié en avril dans The Astronomical Journal, qui proposait un certain nombre de points d’origine proches pour ‘Oumuamua.

Les auteurs de l’article n’ont pas entièrement cloué la maison de la comète, ce qui serait impossible, ont-ils déclaré. « Oumuamua bougeait à peine quand il est arrivé dans le puits de gravité de notre soleil, ce qui rend le suivi de la comète à travers l’espace difficile. Mais les chercheurs ont examiné ce qui s’est passé d’autre dans le quartier de la Voie lactée que notre soleil traverse maintenant dans l’histoire cosmique récente. Ils ont atterri sur deux groupes de jeunes stars, les groupes mobiles Carina et Columba, a déclaré Tim Hallatt, étudiant diplômé et astrophysicien à l’Université McGill à Montréal et auteur principal de l’article publié en avril.

Ils se sont tous formés il y a environ 30 à 45 millions d’années dans un nuage de gaz qui s’est ensuite dispersé. Ce petit nuage dissipé de gaz moléculaire, avec seulement quelques jeunes étoiles, est celui où des icebergs d’hydrogène pourraient se former, a déclaré Hallatt.

« Il existe de nombreux processus qui peuvent éjecter des objets de type ‘Oumuamua à partir de jeunes étoiles dans des groupes en mouvement – comme les coups de pouce gravitationnels entre les étoiles du groupe, la formation de planètes ou, comme le soutiennent Seligman et Laughlin 2020, les nuages ​​moléculaires qui créent les étoiles dans le premier lieu », a déclaré Hallatt à Live Science.

Les trois documents s’emboîtent parfaitement si vous supposez que «Oumuamua était un iceberg d’hydrogène originaire de Carina ou de Columba, a ajouté Hallatt.

« L’idée de Seligman & Laughlin pourrait fonctionner ici parce que les objets H2 devraient avoir une courte durée de vie dans la galaxie (comme le conclut correctement Loeb), et une origine à Carina ou Columba le rendrait assez jeune pour survivre à son voyage », a-t-il déclaré.

Loeb, cependant, n’est pas d’accord.

«Raccourcir la distance que l’iceberg H2 doit parcourir ne résout pas les problèmes que nous décrivons dans notre article, car l’iceberg H2 se serait formé lorsque son système planétaire parent s’est formé, il y a des milliards d’années», et dans ces éons, l’iceberg aurait se sont évaporés, a-t-il déclaré à Live Science dans un e-mail.

Loeb a également déclaré que les icebergs à hydrogène devraient provenir de nuages ​​moléculaires géants, et non de parties de l’espace comme Carina ou Columba. Et il a réitéré qu’aucun iceberg d’hydrogène ne pourrait survivre au trek du nuage moléculaire géant le plus proche.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une explication claire du candidat principal pour l’accélération d’Oumuamua, Loeb a renvoyé Live Science à un livre non encore publié qu’il a écrit intitulé « Extraterrestrial: Le premier signe de la vie intelligente au-delà de la Terre », dont la publication est prévue en janvier.

Copyright 2020 LiveScience.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.