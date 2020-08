Les oeuvres de Pentagone axé sur l’enquête sur OVNIS commencent à être plus sérieux et même le Département de la défense des États-Unis a annoncé la création d’une unité chargée d’étudier phénomènes aériens inexpliqués et les OVNIS.

Par une déclaration, le Pentagone a rapporté que le nouveau groupe enquêtera sur les incidents d’objets aériens inexpliqués trouvés par l’armée américaine, soit par des pilotes, soit par d’autres moyens.

La lettre précise que le 4 août, une « cellule de travail sur les phénomènes aériens non identifiés » a été créée, qui sera en charge de la Marine et où il est prévu de « mieux comprendre la nature et l’origine de ceux-ci ».

« OVNIS »:

Cependant, pour l’armée américaine, l’étude de ces phénomènes n’est pas liée à la soi-disant OVNIS, puisque les enquêtes se concentrent sur des objets qui pourraient représenter une menace réelle pour le pays commandé par des adversaires.

Ceci parce que le Département de la défense Il est préoccupé par les capacités d’espionnage de la Chine, qui le font via des drones ou d’autres moyens aériens.

«La mission de la task force est de détecter, analyser et cataloguer ces phénomènes aériens non identifiés qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

« Le ministère de la Défense et les départements militaires prennent très au sérieux toute incursion d’un avion non autorisé dans nos terrains d’entraînement ou dans l’espace aérien désigné et examinent chaque rapport », a déclaré Susan Gough, une porte-parole du Pentagone.

Il faut se rappeler que c’était en avril dernier, lorsque le Département de la défense sorti pour la première fois, trois enregistrements capturés par des pilotes de l’US Navy en 2004 et 2015 dans lesquels ils sont présentés OVNIS.

Ainsi, depuis, les travaux de recherche axés sur ce type de découverte se sont multipliés.

