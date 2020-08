Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre comment un père protège à son fils En utilisant son propre corps comme bouclier, ceci pendant la explosion inscrit aujourd’hui dans le Port de Beyrouth, Liban.

Ce mardi matin, nous avons appris le terrible événement, qui jusqu’à présent a fait un bilan d’environ 70 morts et plus de 3 700 blessés.

Selon les rapports préliminaires, l’ampleur de la explosion Cela était dû au fait que dans l’entrepôt d’origine, il y avait un gisement de 2700 tonnes de nitrate d’ammonium stocké sur ce site depuis 2014.

Je veux juste profiter de cette opportunité pour utiliser ce compte pour faire prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. COVID-19[FEMININE

Éruption des volcans

Racisme (BLM)

Et maintenant, une explosion massive à Beyrouth, au Liban, qui a tué des dizaines de personnes. # PrayForTheWorld # PrayForLebanonpic.twitter.com / 1wjE5szQLd – TOUT SUR GOT7 PH (@ AllAboutGOT7PH) 5 août 2020

La vidéo de père Quoi protège à son fils Cela a ému les utilisateurs des réseaux sociaux, car devant la confusion engendrée par ce qui s’est passé, le sujet n’a pas hésité un instant à sauver l’enfant.

Dans les images, on peut voir comment avant le premier rugissement le père n’a pas hésité à la serrer dans ses bras fils pour calmer son angoisse.

Plus tard, quand le bruit et la destruction par le explosion dans le Port de Beyrouth Ils étaient plus évidents, le parent a pris l’enfant dans ses bras et l’a porté pour essayer de fuir la maison que les deux vivent apparemment.

Cette vidéo d’un père essayant de protéger son fils lors de l’explosion de Beyrouth m’a ému aux larmes 💔🥺 Priez pour les habitants de #Beirut Lebanon # Beyrouth pic.twitter.com/Xy2pb7C1bE – WaqarQasim (@ WaqarQasim15) 5 août 2020

Au milieu de la confusion, l’homme est allé d’un côté à l’autre de la maison à côté de la sienne fils jusqu’à ce qu’elle décide de le mettre sous une table.

Heureusement, il semble que les deux ont été gardés en sécurité pendant la explosion dans le Port de Beyrouth, de sorte que sur les réseaux sociaux, les internautes ont applaudi la performance du père à protéger votre petit.

Regardez comment un père courageux protège son enfant dans # BeirutBlast # Beyrouth #Liban pic.twitter.com/yfiowfeaei – Nation First (@ nationfirst_11) 4 août 2020

Tu pourrais aussi aimer:

Alerte aux gaz toxiques à Beyrouth après l’explosion ce mardi

Révéler les causes de l’explosion dans l’entrepôt de Beyrouth

Jusqu’où l’explosion de Beyrouth serait-elle allée si elle s’était produite au Mexique?