Le plus grand exercice naval du monde commence lundi au large d’Hawaï alors que les tensions diplomatiques s’intensifient entre les États-Unis et leurs alliés et la Chine au sujet des ambitions territoriales de Pékin dans la région indo-pacifique.

Plusieurs pays participant aux exercices conjoints, présentés par la marine américaine comme renforçant les alliances pour «assurer un Indo-Pacifique libre et ouvert», ont exprimé des inquiétudes quant aux tentatives de la Chine d’affirmer son contrôle sur les routes commerciales et les voies navigables critiques. Ils comprennent l’Australie, le Japon, les Philippines et l’Inde.

La pandémie de coronavirus a forcé l’événement biennal Rim of the Pacific (RIMPAC), organisé par la flotte américaine du Pacifique, à passer de 25 à 11 pays, environ 20 navires et 5300 membres du personnel, et ses exercices, qui ne seront désormais menés qu’à mer, ont été ramenés des cinq semaines habituelles à deux.

Cependant, les exercices ont agité Pékin, qui n’a pas été invité à participer, malgré sa participation en 2014 et 2016. La Chine a été désinvitée en 2018 par l’administration Trump qui l’a accusée de militariser des zones contestées de la mer de Chine méridionale.

Les médias d’État chinois s’en sont pris aux États-Unis à l’approche du RIMPAC. Le Global Times, en particulier, a publié plusieurs commentaires barbelés sur les tentatives de Washington de faire preuve de force militaire et d’alliés «forts» pour se joindre à l’exercice.

«Les États-Unis peuvent tester leurs partenaires dans le RIMPAC Mais quand il s’agit d’un vrai champ de bataille, les États-Unis pourront-ils encore rassembler autant d’alliés?» il a demandé la semaine dernière.

Lundi, le journal d’État a réprimandé les États-Unis pour avoir ignoré une pétition de citoyens hawaïens demandant d’annuler l’événement en raison de craintes de coronavirus.

Cependant, la Chine a intensifié ces dernières semaines sa propre démonstration de force dans la région indo-pacifique, en effectuant des exercices à la fois dans la mer de Chine méridionale et dans les eaux proches de Taïwan, une démocratie insulaire et alliée des États-Unis que Pékin prétend être la sienne. cherche à annexer.

Dimanche, la garnison de l’Armée populaire de libération à Hong Kong a diffusé des images d’un exercice de tir réel dans le sud de la Chine, tirant des canons et des torpilles et effectuant un entraînement anti-sous-marin, dans ce que les analystes militaires ont qualifié d’avertissement à Taiwan.

Les images sont apparues un jour après que la marine américaine a déclaré qu’un groupe de frappe dirigé par l’USS Ronald Reagan avait mené des opérations de défense aérienne maritime.

Les experts de l’Indo-Pacifique ont averti que la région se dirigeait vers une conjoncture dangereuse.

Dans le blog Lawfare, Kurt Campbell, ancien secrétaire d’État adjoint pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et Ali Wyne de l’Atlantic Council, a déclaré que la détérioration des liens entre les États-Unis et la Chine, en partie alimentée par la pandémie, a rendu la dynamique actuelle «encore plus propice à une escalade accidentelle. »

Le Dr William Choong, chercheur principal à l’Institut ISEAS-Yusof Ishak à Singapour, a déclaré au Telegraph que « vous ne pouvez pas séparer la Chine et le RIMPAC des tensions plus larges dans les relations sino-américaines. »

Il a ajouté que dans l’ensemble «il semble que les Chinois deviennent de plus en plus impatients, même si je pense que c’est un cycle de réaction d’action que vous voyez entre les Américains et les Chinois – vous ne pouvez pas vraiment savoir qui a commencé cela dans un sens. «

En fin de compte, la situation était «préoccupante», a-t-il déclaré, car contrairement à lors des affrontements régionaux précédents, «l’équilibre des pouvoirs s’est déplacé de manière assez significative vers la partie chinoise, en termes de capacités que les Chinois sont en mesure d’apporter à la table, qui sont nettement plus grand. »

Pendant ce temps, les États-Unis et la Corée du Sud commenceront également leurs exercices militaires conjoints annuels cette semaine.

Malgré un programme discret en raison de la pandémie, impliquant principalement des scénarios de guerre simulés par ordinateur, les exercices débutant mardi pourraient encore agacer la Corée du Nord, qui considère l’entraînement des alliés comme des répétitions d’invasion.