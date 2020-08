Dans le centre-ville de New York, de mystérieuses livraisons d’équipement lourd arrivaient au magasin de vêtements Devlin & Co. sur Warren Street et Broadway. Au milieu de la nuit, des tiges métalliques poussaient périodiquement à travers la plate-forme de quelque part en dessous. Un grand projet secret était en cours, dont son cerveau pensait qu’il allait révolutionner la vie urbaine.

La circulation des charrettes tirées par des chevaux étouffait la ville, qui en 1869 abritait près d’un million de personnes. Se déplacer dans les résidents en proie à «de la poussière de rue sale, destructrice pour la santé et tuant la patience», comme l’a dit un écrivain scientifique américain – une grande partie du fumier de cheval séché. Alfred Ely Beach, qui près de 25 ans plus tôt, à l’âge de 20 ans, a acquis Scientific American avec un partenaire, avait un plan pour nettoyer la circulation et purifier l’air.

En 1867, Beach, qui était un inventeur prodigieux, fit la démonstration d’un train aérien à propulsion pneumatique à l’intérieur d’un tube à l’American Institute Fair de New York. C’était un favori des visiteurs. Des tubes à air forcé étaient utilisés pour transporter le courrier à Londres, et comme le disait un article ultérieur de Scientific American, «Si un paquet de lettres pouvait être soufflé à travers un tube, pourquoi pas un paquet d’êtres humains dans une voiture?»

Beach, rédacteur en chef du magazine, avait également publié un dessin pour un tunnelier court et cylindrique, ou bouclier, de neuf pieds de diamètre, en fer et en bois, qui pourrait creuser un tunnel rond sous terre en poussant vers l’avant, entraîné par hydraulique Puissance. Il avait tout ce dont il avait besoin pour créer un système de transport propre et moderne pour Manhattan, à l’exception de l’autorisation de le construire.

La ville était dirigée par William «Boss» Tweed, notoirement corrompu, qui, parmi de nombreuses actions illégales, recevait des pots-de-vin de la ville à vapeur et des lignes de bus tirées par des chevaux. Cachant sa vraie vision, Beach a réussi à obtenir des permis de la ville pour construire de petits tubes pneumatiques sous le sol pour transporter le courrier, puis s’est faufilé dans un amendement qui autorisait un seul grand tube qui aurait ostensiblement contenir les plus petits tubes.

Ayant gagné de l’argent grâce à une agence de brevets très prospère, qu’il a supervisée tout en travaillant pour le magazine, Beach a investi 350 000 $, et le projet a tranquillement démarré 21 pieds sous la ville animée de Broadway. À l’aide du bouclier, les ouvriers ont creusé le tunnel deux pieds à la fois, renforçant les murs nouvellement exposés. Périodiquement, l’équipage forçait une tige de métal à travers le sol jusqu’à la route au-dessus pour vérifier qu’ils étaient sur la bonne voie.

Il est difficile de garder un secret à New York, cependant, et la nouvelle du projet a commencé à fuir. Le 26 février 1870, moins de deux mois après son début, Beach révéla la section d’échantillonnage terminée de Beach Pneumatic Transit. Les législateurs, les universitaires et les membres de la presse sont descendus au sous-sol d’un magasin adjacent et sont entrés dans une nouvelle gare souterraine. Les visiteurs n’ont pas trouvé «de caves humides et faiblement éclairées, mais d’appartements spacieux, aérés et confortables», comme l’a noté Scientific American peu après. Il y avait même une fontaine. Le tunnel lui-même, comme pour souligner sa propreté, était bordé de briques blanches.

Le lendemain de l’ouverture, le New York Times écrivait: «Il faut dire que chacun des [the visitors] est reparti surpris et satisfait … Et ceux qui sont entrés pour déceler une faille scientifique dans le projet ont été réduits au silence par l’exhaustivité de la machinerie, la solidité du travail et la sécurité de l’appareil en marche.

Le 1er mars, le train pneumatique a ouvert aux clients du public, qui ont payé 0,25 $ pour un tour sur la curiosité. Un gigantesque ventilateur de 100 chevaux installé à l’arrière de la gare a poussé un wagon fermé, roulant sur des rails d’environ 300 pieds avec un virage, jusqu’à l’arrêt suivant et unique. Les ingénieurs ont ensuite inversé le ventilateur pour créer une pression négative qui a ramené le train à son point de départ. La seule voiture cylindrique a lentement sifflé avec seulement 1,5 pouce de dégagement entre elle et les parois du tunnel. L’intérieur de la voiture était somptueusement équipé d’un rembourrage, de lampes en zircone brillantes et de sièges pour 18 personnes. Des milliers de clients feraient le tour de joie dans les mois suivants.

Beach prévoyait de faire tourner la merveille pneumatique sur toute la longueur de Manhattan, avec des voitures de luxe de 100 pieds de long. Tweed, cependant furieux d’avoir été dupé et surpassé, a bloqué le projet et a ordonné à son administration d’allouer des fonds pour un chemin de fer surélevé sur le côté ouest de l’île à la place. Beach a également été touché par la crise financière de 1873 et a fermé Beach Pneumatic Transit. Il continua à travailler assidûment à la revue jusqu’au 1er janvier 1896, peut-être par une ironie cruelle, il mourut par manque d’air, périssant d’une pneumonie à 69 ans.

Trois ans plus tard, après l’incendie d’un bâtiment de Broadway, des ouvriers qui déblayaient les décombres se sont rendus sur le tunnel, qui avait été fermé pendant un quart de siècle. Un article de Scientific American a rapporté que le tunnel était «toujours en bon état de conservation, démontrant sans aucun doute son utilité à des fins de transit rapide».