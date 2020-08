Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhemi rencontrera le président américain Donald Trump pour la première fois jeudi à Washington, avec la présence de troupes américaines dans le pays en tête de son agenda.

La réunion intervient alors que les attaques contre des cibles américaines par des combattants pro-iraniens sont en augmentation, et avec Téhéran et Washington en concurrence pour l’influence en Irak, le fossé entre les factions pro-iraniennes et le premier ministre ami des États-Unis de Bagdad se creuse.

Kadhemi, qui a pris ses fonctions en mai, est confronté aux défis des factions de Hashed al-Shaabi, une coalition de groupes paramilitaires chiites irakiens ayant des liens étroits avec l’Iran.

Le Hashed al-Shaabi est officiellement intégré à l’État irakien, et ses représentants politiques ont appelé à l’expulsion des 5 000 soldats américains déployés dans le pays dans le cadre des efforts anti-jihadistes.

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a déclaré mercredi que « les groupes armés non sous le contrôle total du Premier ministre ont entravé nos progrès », appelant à « être remplacés par la police locale dès que possible ».

Pompeo – qui s’exprimait lors d’une conférence de presse avec le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein – semblait faire référence aux groupes paramilitaires chiites, bien qu’il ne les ait pas identifiés par leur nom.

Interrogé sur le plan de réduction des 5 000 soldats américains actuellement en Irak, Pompeo a déclaré qu’il n’avait pas de chiffres et a exhorté les gens « à ne pas se concentrer sur cela ».

Concernant la question des troupes, un haut responsable de l’administration a déclaré: «Il n’y a pas de délais très courts, et il n’ya pas de chiffres très rapides, mais cela ferait certainement partie de la discussion, alors que nous évaluons les exigences en matière de sécurité en Irak et les États-Unis. pense qu’il peut le faire. «

Le responsable a décrit les « groupes armés » comme « un problème persistant qui met en cause la sécurité irakienne, a menacé les intérêts des forces américaines dans la région, et c’est certainement un défi à la souveraineté irakienne ».

« Nous pensons que les besoins de sécurité intérieure de l’Irak sont mieux satisfaits par des forces qui sont, avant tout, sous le contrôle souverain du gouvernement irakien », a déclaré le responsable.

Les factions pro-iraniennes ont été durement touchées par l’assassinat par Washington en janvier de l’un de leurs hauts chefs, Abu Mahdi al-Muhandis, lors d’une frappe qui a également tué le haut commandant iranien, le général Qasem Soleimani.

– Attaques à la hausse –

Le Hashed al-Shaabi nie tout lien avec une récente vague d’attaques anti-américaines, mais des vidéos et des déclarations sur les médias sociaux font allusion à son implication, à travers des groupes opérant sous d’autres noms.

Kadhemi a provoqué la colère des groupes armés en s’emparant des postes frontières où ils dirigeaient des réseaux de contrebande lucratifs et imposaient des taxes aux commerçants.

Les attaques se sont multipliées ces dernières semaines, l’armée irakienne signalant une autre attaque à la roquette mardi soir visant l’aéroport de Bagdad, où les troupes américaines sont basées. Le projectile n’a pas causé de dégâts ni de victimes, a déclaré l’armée.

D’octobre à fin juillet, les factions armées irakiennes ont mené 39 attaques à la roquette contre les intérêts américains dans le pays.

Mais après que la Maison Blanche a confirmé au début du mois que Trump rencontrerait Kadhemi, le rythme s’est intensifié.

Entre le 4 et le 18 août, 14 attaques à la bombe et à la roquette ont ciblé des convois logistiques irakiens pour l’armée américaine, des bases abritant des soldats américains et l’ambassade américaine.

Bien que l’impact ait été limité, les attaques ont servi de démonstration de force.

Après une attaque contre un convoi dans le sud de l’Irak, un homme a été arrêté en possession de bombes et d’une carte d’identité militaire Hashed al-Shaabi qui lui permettait de traverser les points de contrôle sans perquisition, a indiqué à l’. une source de renseignement.

Fin juin, 14 combattants des Brigades du Hezbollah, une faction Hashed al-Shaabi, ont été arrêtés pour des attaques contre des Américains.

Trois jours plus tard, 13 ont été libérés sur décision d’un juge militaire Hashed.

Kadhemi a accueilli ce week-end le commandant iranien Esmail Qaani, le remplaçant de Soleimani, lui disant qu ‘ »aucun pays » ne pouvait s’immiscer dans les relations irako-américaines, a déclaré à l’. une source proche des discussions.

La relation entre Bagdad et Téhéran, quant à elle, doit être « d’État à État et non via des milices », a déclaré la source citée, ajoutant que des groupes qui « tirent leur force de l’Iran » avaient bombardé des cibles irakiennes et détourné de l’argent.

