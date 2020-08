Le Premier ministre irakien Mustafa al Kazimi rencontrera le président Donald Trump à la Maison Blanche pour la première fois jeudi, avec la question de la présence de troupes américaines dans ce pays en tête de l’ordre du jour.

La réunion intervient alors que les attaques des forces pro-iraniennes contre les intérêts américains en Irak se sont intensifiées, et avec une compétition entre Téhéran et Washington pour l’influence sur Bagdad.

Les différences entre le Premier ministre, qui entretient un lien amical avec Washington, et les factions pro-iraniennes se creusent.

Kazimi, qui a pris ses fonctions en mai, fait face à la contestation des factions de Hashd al Shaabi, une coalition de groupes paramilitaires chiites irakiens qui entretient des liens étroits avec l’Iran.

Hashd al Shaabi est officiellement intégré à l’Etat irakien, et ses représentants politiques ont appelé à l’expulsion des 5 000 soldats américains déployés dans le pays pour lutter contre le djihadisme.

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a déclaré mercredi que le progrès de ses forces en Irak avait été entravé par « des groupes armés qui ne sont pas sous le contrôle total du Premier ministre ».

Pompeo a appelé la police locale à remplacer ces groupes « dès que possible » lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein.

Le chef de la diplomatie américaine semble faire référence aux paramilitaires chiites, bien qu’il ne les ait pas nommés.

Interrogé sur le projet de déplacer les 5000 soldats américains hors d’Irak, Pompeo a déclaré qu’il ne gérait pas les chiffres et a exhorté « à ne pas se concentrer sur cela ».

Au sujet des troupes, un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré: « Il n’y a pas de calendrier rigide et il n’y a pas de chiffres rigides, mais cela ferait bien sûr partie de la discussion alors que nous évaluerons quelles sont les exigences de sécurité de l’Irak, et quelles Les États-Unis pensent qu’ils peuvent le faire. «

Le responsable a décrit les «groupes armés» comme un «problème persistant» qui met en cause la sécurité de l’Irak, menace les intérêts des forces américaines et constitue également un «défi à la souveraineté irakienne».

Les factions pro-iraniennes ont reçu un coup dur en janvier lorsque les États-Unis ont tué à Bagdad l’un de leurs principaux dirigeants, Abu Mehdi al Muhandis, qui était aux côtés du puissant général iranien Qassem Soleimani, un émissaire de Téhéran en Irak, également tué dans l’attaque.

– Augmentation des attaques –

Le Hashd rejette tout lien avec la récente série d’attaques contre les États-Unis, mais les vidéos et les revendications sur les réseaux sociaux donnent des indices sur sa participation, à travers des groupes qui opèrent sous d’autres noms.

Kazimi a mis en colère certains de ces groupes armés en prenant le contrôle des postes frontières où les miliciens dirigeaient des réseaux de contrebande lucratifs et imposaient des péages aux commerçants.

Ces dernières semaines, les attaques se sont multipliées et ce mardi l’armée irakienne en a signalé une autre avec un missile sur l’aéroport de Bagdad, où sont basées les forces américaines. Le projectile n’a causé aucun dommage ni aucune victime.

Entre octobre 2019 et fin juillet, des factions armées ont attaqué les intérêts américains en Irak à 39 reprises.

Lorsque la Maison Blanche a confirmé plus tôt ce mois-ci que Trump rencontrerait Kazimi, les attaques se sont intensifiées.

Entre le 4 et le 18 août, 14 attaques à la bombe et au missile ont ciblé des convois irakiens assurant des tâches logistiques aux forces américaines, ainsi que des bases pour les soldats américains et l’ambassade.

Leur impact a été limité, mais ils ont servi de démonstration de force.

À la suite d’une attaque contre un convoi dans le sud de l’Irak, un homme a été arrêté pour possession de bombes et portait une carte d’identité militaire Hashd al Shabi qui lui permettait de passer les points de contrôle sans être fouillé, a indiqué à l’. une source des renseignements.

Fin juin, 14 membres d’une faction Hashd ont été arrêtés pour des attaques contre des Américains.

Trois jours plus tard, 13 d’entre eux ont été libérés sur décision d’un juge militaire du Hashd.

Au cours du week-end, le Premier ministre a reçu le commandant iranien Esmail Qaani, le remplaçant de l’assassiné Soleimani, à qui il a dit qu ‘ »aucun pays » ne pouvait s’immiscer dans les relations entre l’Irak et les Etats-Unis, selon une source proche de lui. réunion.

Cette même source a déclaré que Kazimi avait averti que le lien entre Bagdad et Téhéran devrait être mené « d’État à État et non par les milices », ajoutant que des groupes « qui tirent leur force de l’Iran » ont bombardé des cibles irakiennes et se sont appropriés. d’argent frauduleusement.

