MIAMI (AP) – Un procureur fédéral qui a emprisonné certains des plus grands escrocs du Venezuela démissionne, a appris l’Associated Press, laissant un vide qui pourrait freiner les efforts des États-Unis pour dénoncer les activités criminelles dans le pays sud-américain au milieu des tensions croissantes avec l’administration Trump .

Michael Nadler, un avocat américain adjoint, quitte le cabinet privé le mois prochain au sein du cabinet de Miami Stumphauzer & Sloman, a déclaré une personne familière avec le déménagement qui a insisté pour parler de manière anonyme car il n’avait pas été rendu public.

Nadler, 48 ans, a inculpé plusieurs ministres, hommes d’affaires et banquiers suisses vénézuéliens dans le cadre d’un effort soutenu des enquêteurs du district sud de la Floride pour récupérer une partie des 300 milliards de dollars qui auraient été volés au Venezuela au cours de deux décennies de régime socialiste.

Une grande partie de cette richesse prétendument mal acquise a été investie dans le marché en plein essor de l’immobilier de luxe à Miami. Cela a mis en colère les résidents latino-américains de la ville – dont beaucoup sont des exilés vénézuéliens et cubains – pour qui la concentration intransigeante de l’administration Trump sur la dénonciation de la corruption dans le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro est un attrait majeur dans l’État du champ de bataille avant l’élection présidentielle américaine.

«Il pourrait bien y avoir un soupir collectif de soulagement au Venezuela de la part de ceux qu’il ciblait», a déclaré Michael Diaz, un avocat de la défense de Miami qui a plaidé contre Nadler au nom de clients vénézuéliens. « Certainement certains porteront un toast à son départ prématuré. »

Nadler a obtenu en 2018 ce qui est jusqu’à présent le plus grand jugement à ce jour contre un initié vénézuélien lorsque Alejandro Andrade, l’ancien trésorier national, a plaidé coupable de son rôle dans une conspiration de devises étrangères qui a siphonné des centaines de millions de dollars des coffres de l’État. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Andrade a confisqué au gouvernement américain 1 milliard de dollars en espèces et en actifs, y compris un manoir en bord de mer à Palm Beach, des véhicules de luxe, des chevaux de saut d’obstacles et plusieurs montres Rolex et Hublot. Il purge actuellement une peine de 10 ans.

Nadler laisse un cas politiquement sensible inachevé. En juin, il a obtenu l’arrestation au Cap-Vert de l’homme d’affaires colombien Alex Saab alors que le prétendu chef de file de Maduro était en route pour l’Iran. Dans un doublé, l’administration Trump a sanctionné l’année dernière Saab le jour même où Nadler a accusé l’homme d’affaires de blanchiment d’argent dans le cadre d’un prétendu stratagème de corruption visant à développer des logements sociaux pour le gouvernement vénézuélien qui n’a jamais été construit.

L’extradition de Saab est toujours en cours et est combattue vigoureusement par une équipe d’avocats qui comprend l’ancien juge espagnol Baltasar Garzon, célèbre pour avoir inculpé l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. Le gouvernement de Maduro a déclaré que l’homme d’affaires, qui a également un passeport vénézuélien, était en «mission humanitaire» en Iran pour acheter de la nourriture et des fournitures médicales.

Saab a été sanctionné par le département du Trésor américain pour avoir prétendument dirigé un programme qui incluait les beaux-fils de Maduro et aurait volé des centaines de millions de dollars de contrats d’importation de produits alimentaires à une époque de famine généralisée dans le pays de l’OPEP ravagé par la crise. Nadler, qui a encore quelques semaines de travail, n’a pas inculpé Saab pour la corruption alimentaire présumée.

Nadler a commencé à travailler sur les affaires du Venezuela en 2017, et Diaz a déclaré qu’il s’était rapidement forgé une réputation de procureur agressif qui avait de bons rapports avec les agents.

Diaz attribue également à Nadler de s’être efforcé d’éloigner les affaires des procureurs d’autres districts fédéraux de haut niveau qui étaient tous en compétition pour s’inscrire en tant que témoins du gouvernement des nombreux Vénézuéliens fuyant leur patrie. Les procureurs de New York et de Washington ont accusé en mars Maduro et d’autres hauts fonctionnaires de complot en vue du trafic de cocaïne, tandis que Houston dirige une enquête sur la corruption présumée du géant pétrolier PDVSA, dirigé par l’État du Venezuela.

La patronne de Nadler, Ariana Fajardo-Orshan, l’avocate américaine du district sud de la Floride, a créé en mars 2019 une unité spéciale de blanchiment d’argent qui se concentrait sur les crimes financiers, donnant encore plus d’élan à cet effort.

Le Venezuela est classé comme le pays le plus corrompu d’Amérique latine et à égalité avec le Soudan, l’Afghanistan et l’équatorial Guineau au septième rang parmi 180 pays dans le dernier classement annuel de Transparency International, basé à Berlin.

Dick Gregorie, l’avocat américain adjoint à la retraite à Miami qui a inculpé l’homme fort panaméen Manuel Noriega dans les années 1980, a déclaré que Nadler était l’avocat le plus compétent et le plus expérimenté du pays travaillant sur le Venezuela. Il a déclaré que sa sortie laissera un vide majeur qui ne sera pas facilement comblé par d’autres procureurs, qui auront besoin de temps pour saisir les complexités et les nuances de la corruption dans le pays.

«Le Venezuela est une kleptocratie et comprendre comment ils transfèrent l’argent et les vols aux Vénézuéliens prend des années», a déclaré Gregorie, qui est maintenant consultant pour Berkeley Research Group. «Le départ de Nadler se fera certainement sentir.»

Fajardo-Orshan n’a pas confirmé ni nié les projets de départ de Nadler, mais a réaffirmé son engagement à s’en prendre aux fonctionnaires corrompus du Venezuela et d’ailleurs «qui volent de façon insensée de l’argent à leurs propres citoyens, puis tentent de le cacher dans les banques américaines et par le biais de transactions immobilières américaines. . »

« Les procureurs expérimentés, talentueux et dévoués de notre section de blanchiment d’argent travaillent en équipe pour lutter contre cette activité illégale », a déclaré son bureau dans un communiqué.

Joahua Goodman sur Twitter: @APJoshGoodman