SpaceX vient de piloter pour la toute première fois un prototype grandeur nature de son vaisseau spatial colonisant Starship Mars.

Le véhicule d’essai Starship SN5 a pris son envol pendant environ 40 secondes cet après-midi (4 août) dans les installations de SpaceX près du village de Boca Chica dans le sud du Texas, effectuant un petit saut qui pourrait finir par être un grand pas vers l’exploration humaine du Red Planète.

« Mars a l’air réel », a tweeté Musk peu après le vol d’essai d’aujourd’hui.

Le SN5 en acier inoxydable est monté dans les airs à 19h57. HAE (23 h 57 GMT; 18 h 57, heure locale du Texas). Il a voyagé un peu sur le côté pendant le bref vol sans équipage, dont Musk avait précédemment déclaré qu’il viserait une altitude maximale d’environ 500 pieds (150 mètres). Le vaisseau spatial a déployé ses jambes d’atterrissage comme prévu et a bloqué l’atterrissage.

Le SN5 n’est que le deuxième prototype de Starship à décoller, et le premier à le faire depuis près d’un an. Un véhicule trapu et trapu appelé Starhopper a effectué quelques brefs vols à l’été 2019, prenant sa retraite après avoir franchi son propre saut de 500 pieds de haut en août.

La fin de cette accalmie de vol est tombée sur le SN5 après que plusieurs de ses prédécesseurs aient été détruits lors d’essais de pressurisation ou de mise à feu des moteurs.

Starhopper et le SN5 disposent tous deux d’un seul Raptor, le puissant moteur de nouvelle génération de SpaceX. Le véhicule final du Starship portera six Raptors, mesurera environ 50 mètres de haut et sera capable de transporter jusqu’à 100 personnes, a déclaré Musk.

Le vaisseau opérationnel lancera depuis la Terre au sommet d’une gigantesque fusée appelée Super Heavy, qui disposera de 31 Raptors. Les deux véhicules seront entièrement et rapidement réutilisables, ce qui réduira potentiellement suffisamment le coût des vols spatiaux pour rendre les voyages en équipage vers et depuis la Lune, Mars et d’autres destinations dans l’espace lointain économiquement réalisables, a déclaré Musk.

Super Heavy reviendra sur Terre après chaque décollage; Le vaisseau sera assez puissant à lui seul pour se détacher de Mars et de la lune, qui ont tous deux des attractions gravitationnelles beaucoup plus faibles que notre planète.

Musk est particulièrement intéressé par la planète rouge, soulignant à plusieurs reprises au fil des ans qu’il a fondé SpaceX en 2002, principalement pour aider l’humanité à coloniser Mars. Si tout se passe bien avec le développement de Starship et Super Heavy, le système de vol spatial pourrait permettre à notre espèce de mettre en place une ville d’un million de personnes sur la planète rouge dans les 50 à 100 prochaines années, a déclaré l’entrepreneur milliardaire.

Bien entendu, il reste encore beaucoup de développement à faire. SpaceX effectuera des itérations à plusieurs reprises avant d’arriver à la conception finale du Starship, qui devra ensuite être testée. Et puis il y a Super Heavy, dont aucune version n’a encore été construite, et encore moins décollée.

Mais si tout se passe bien, nous pourrions bientôt voir Starship et Super Heavy voler ensemble, dans des missions passionnantes et importantes. Le système SpaceX est un candidat pour faire atterrir des astronautes de la NASA sur la Lune au milieu des années 2020 et au-delà, par exemple. Et le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a réservé un voyage avec équipage en Starship autour de la lune, avec une date de lancement ciblée en 2023.

À plus court terme, cependant – les jours et les semaines à venir – nous devrions nous attendre à quelques sauts de test plus courts comme celui que nous avons vu aujourd’hui.

« Nous allons faire plusieurs petits sauts pour aplanir le processus de lancement, puis aller à haute altitude avec des volets corporels », a déclaré Musk dans un autre tweet aujourd’hui. (« Haute altitude » peut être d’environ 12 miles ou 20 kilomètres, si les tweets précédents de Musk sont un guide.)

Le jalon de Starship d’aujourd’hui survient deux jours seulement après un autre grand moment pour SpaceX. Dimanche 2 août, la capsule Crew Dragon de la société s’est écrasée dans le golfe du Mexique au large de la Floride, mettant fin à Demo-2, la première mission avec équipage de SpaceX. Demo-2, un vol d’essai clé pour le système, a envoyé les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à la Station spatiale internationale pendant deux mois.

Copyright 2020 Space.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.