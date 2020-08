Le Centre national de contre-espionnage et de sécurité des États-Unis a assuré ce vendredi que la Chine « préfère » que le président, Donald Trump, ne gagne pas la réélection tandis que la Russie cherche à «dénigrer» le candidat démocrate présumé, ancien vice-président Joe Biden.

Il l’a fait grâce à un mise à jour du paysage des menaces électorales avant les élections présidentielles, prévues le 3 novembre, au cours desquelles son directeur, William R. Evanina, a également prévenu que L’Iran cherche à «saper» les institutions américaines et diviser le pays face aux élections.

Plus précisément, l’agence américaine a expliqué que Pékin considérait Trump comme « imprévisible » et a déclaré que le pays asiatique « a intensifié ses efforts pour influencer avant novembre 2020 pour façonner l’environnement politique américain, faire pression sur les personnalités politiques qu’il considère comme opposées à ses intérêts, et détourner et contrer les critiques. «

Pour sa part, comme pour Russie et Biden, Evanina a précisé que Moscou a mené « une série de mesures » pour dénigrer le candidat et ce que le pays considère «établissement» «anti-russe». Selon l’officier du renseignement, ces actions sont alignées sur la « critique publique de Moscou à l’encontre de Biden alors qu’il était vice-président de son rôle dans la politique de l’administration (Barack) Obama sur l’Ukraine et son soutien à la position anti-Poutine en Russie « .

Evanina a cité un exemple, celui du parlementaire ukrainien pro-russe Andriy Derkach, qui, comme elle l’a détaillé, diffuse des allégations de corruption pour saper la candidature de Biden et du Parti démocrate. Par ailleurs, «certains acteurs liés au Kremlin cherchent également à promouvoir la candidature de Trump sur les réseaux sociaux et à la télévision russe».

Enfin, en référence à Iran, a indiqué que ses efforts pour «saper» les institutions américaines, Trump et «diviser» le pays nord-américain »se concentreront probablement sur l’influence« en ligne », comme diffusion de désinformation sur les réseaux sociaux et la diffusion de contenu anti-américain « .

De même, il a précisé que la motivation de Téhéran contre Trump est motivée par la «perception» que la réélection de l’actuel président «se traduirait par une poursuite de la pression des États-Unis sur l’Iran», qu’elle recherche.encourager le changement de régime« .

Le Centre national pour le contre-espionnage et la sécurité s’est engagé à fournir davantage de rapports sur les menaces électorales aux campagnes présidentielles, aux comités politiques et à tous les membres du Congrès, ainsi qu’à fournir des mises à jour au public.