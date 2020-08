WASHINGTON (.) – La représentante américaine Carolyn Maloney, qui représente un district de New York au Congrès depuis 1993, a déclaré mardi la victoire lors d’une primaire démocrate âprement disputée, battant le challenger progressiste Suraj Patel.

Maloney a annoncé la victoire dans le 12e district du Congrès de New York après que le Conseil des élections de l’État de New York ait certifié les résultats de la primaire du 23 juin. La conclusion de la course a été retardée de plus d’un mois, les responsables électoraux ayant eu du mal à compter des milliers de bulletins de vote par correspondance pendant la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué, Maloney a déclaré qu’elle était ravie du résultat. «Ce fut une élection historique, avec un taux de participation et une participation historiques – et un temps d’attente historique pour les résultats. Nous avons appris de nombreuses leçons pour novembre et devons prendre un certain nombre de mesures pour protéger la sécurité de notre vote aux élections générales. «

Il n’y a eu aucune réponse mardi soir de la campagne Patel.

Mais un progressiste a gagné dans un autre district de New York après que les résultats primaires y aient été certifiés. Ritchie Torres a déclaré la victoire à un siège ouvert pour représenter le 15e district du Congrès et s’est préparé à rejoindre un autre New-Yorkais, Mondaire Jones, en tant que deux premiers membres noirs ouvertement homosexuels du Congrès.

Maloney, Torres et Jones viennent tous de bastions démocrates où le candidat du parti devrait gagner en novembre.

Maloney, 74 ans, est présidente du puissant comité de surveillance de la Chambre. Patel, 36 ans, avocat, homme d’affaires et fils d’immigrants indiens, s’est présenté comme le candidat au changement.

Le concours était une revanche d’il y a deux ans. Maloney était légèrement en avance dans les résultats préliminaires le soir des élections le 23 juin, mais des milliers de votes par correspondance étaient toujours en suspens.

Certains observateurs électoraux ont suggéré que les résultats retardés pourraient être un signe avant-coureur de ce que les Américains pourraient vivre en novembre, avec un grand nombre de bulletins de vote par la poste, ce qui signifie peut-être que les résultats de la course présidentielle ne seront pas clairs le soir des élections.

Les responsables électoraux de New York ont ​​disqualifié de nombreux bulletins de vote par correspondance pour des erreurs mineures.

Le district du Congrès de Maloney comprend certaines des parties les plus riches de Manhattan, tandis que Torres a déclaré dans un communiqué que son district du South Bronx était depuis longtemps connu comme le « district du Congrès le plus pauvre d’Amérique ».

Torres, 32 ans, un conseiller municipal né et élevé dans le Bronx et se qualifiant lui-même d’Afro-Latino, a battu un peloton bondé pour remplacer le représentant Jose Serrano, qui prend sa retraite.

Les courses faisaient partie de celles qui ont testé la force du flanc gauche des démocrates après que le modéré Joe Biden soit devenu le candidat présidentiel présomptif du parti.

Le progressiste noir Jamaal Bowman a battu le mois dernier un démocrate de la Chambre, le président de la commission des affaires étrangères, Eliot Engel, dans une autre primaire du district de New York.

(Reportage de Susan Cornwell; Édité par Richard Pullin)