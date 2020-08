Le président Trump est assis aux côtés de Terrence Williams et Angela Stanton-King lors d’une réunion avec des dirigeants afro-américains à la Maison Blanche en février. (Nicholas Kamm / . via .)

Jeudi soir, au milieu d’une explosion assez typique d’activité présidentielle sur Twitter, le président Trump a retweeté deux messages récents du compte d’Angela Stanton-King, une candidate républicaine au Congrès qui a utilisé à plusieurs reprises ses flux de médias sociaux pour promouvoir du contenu lié à QAnon et à d’autres franges. théories du complot, y compris des rumeurs sur Internet extrêmement invraisemblables sur le trafic sexuel d’enfants.

Trump a également flirté avec les mèmes de QAnon sur les réseaux sociaux, bien que ses retweets sur Stanton-King ne soient pas liés au groupe peu tissé dont les adeptes ont été décrits par le FBI comme des «extrémistes nationaux axés sur la théorie du complot».

Dans le premier tweet, qui a été initialement publié la semaine dernière, Stanton-King se décrit comme «une femme noire fière qui soutient @realDonaldTrump» et en a «fini avec le Parti démocrate qui ment à ma communauté». Stanton-King se présente dans le district du Congrès de Géorgie, représenté par feu John Lewis.

Trump a également transmis son tweet citant des données policières récemment rapportées montrant que Chicago a connu une augmentation de 139% des meurtres en juillet par rapport au même mois l’année dernière. « Barack Obama, Joe Biden et tous les joueurs de la NBA sont silencieux », a accusé Stanton-King dans le deuxième tweet. «Ils ne se soucient pas de la vie des Noirs. Ils se soucient de capitaliser sur la vie des Noirs! »

Stanton-King, qui a purgé plus de deux ans de prison à la suite d’une condamnation en 2004 pour des accusations de complot fédéral liées à son rôle dans un réseau de vol de véhicules, a été graciée par Trump plus tôt cette année et a depuis comparu à la Maison Blanche avec une poignée d’autres Partisans de Black Trump.

« Je ne me suis jamais présenté aux élections et je n’ai pas d’expérience politique », a déclaré Stanton-King au Atlanta Journal-Constitution Back en mars. «Mais j’ai des expériences de vie.»

Selon le Atlanta Journal-Constitution, Stanton-King, 43 ans, est originaire de Buffalo, New York, et la filleule de l’ancien représentant de l’État de Géorgie Alveda King, une nièce du révérend Martin Luther King Jr., et un défenseur de la lutte contre l’avortement. Elle a déclaré qu’elle lutterait contre ce qu’elle appelle «une guerre démocratique en faveur de l’avortement», et que la réforme de la justice pénale ferait partie de son programme, notant que pendant son séjour en prison, elle a donné naissance à une fille et les a perdues. mère et grand-mère.

L’histoire continue

À l’instar du président, Stanton-King – qui s’est également intéressé à la télé-réalité avant de poursuivre une carrière en politique – est prolifique sur les réseaux sociaux. En plus de reprendre de nombreux points de discussion préférés de Trump, elle a fréquemment répété des idées liées à QAnon, la théorie du complot pro-Trump centrée sur la conviction que Trump travaille secrètement pour démanteler un réseau international de trafic sexuel d’enfants dirigé par une cabale d ‘«État profond». acteurs et élites mondiales.

Capture d’écran: Angela Stanton-King via Instagram.

Le FBI a averti que le réseau croissant de croyants de QAnon constitue une menace potentielle de terrorisme national. Dans un bulletin de renseignement publié pour la première fois par Yahoo News l’année dernière, le bureau a averti que la menace de violence fondée sur la théorie du complot augmenterait probablement avant les élections de 2020, notant que «l’avènement d’Internet et des médias sociaux a permis aux promoteurs de théories du complot pour produire et partager de plus grands volumes de matériel via des plates-formes en ligne auxquelles un public plus large de consommateurs peut accéder rapidement et facilement. »

En juin, Stanton-King s’est présenté sans opposition à la primaire républicaine du cinquième district du Congrès de Géorgie, longtemps représenté par le regretté démocrate John Lewis, décédé le 17 juillet. Le sénateur de l’État de Géorgie, Nikema Williams, a depuis été choisi par le Parti démocrate de l’État pour remplacer Lewis au scrutin en novembre et est favorisé pour battre Stanton-King dans le district fortement démocrate, qui comprend la majeure partie d’Atlanta.

Pourtant, bien que ses chances d’être élue à la Chambre des représentants des États-Unis en novembre soient faibles, Stanton-King fait partie d’une liste croissante de candidats au Congrès liés à QAnon qui ont réussi à obtenir une place aux élections générales cette année. Selon les résultats des élections fédérales, la campagne de Stanton-King a reçu 2 200 dollars du Comité national républicain et 2 800 dollars du Parti républicain de Géorgie.

Des partisans afro-américains avec le président Trump à la Maison Blanche en février. (Chip Somodevilla / .)

Sur Twitter et Instagram, Stanton-King a publié des vidéos sur QAnon ainsi que les hashtags et slogans bien connus du mouvement, tels que « Trust the Plan » et « Where We Go One We Go All » ou # WWG1WGA. Dans une déclaration à l’Associated Press le mois dernier, Stanton-King a contesté l’idée que de tels messages prouvent qu’elle adhère au mouvement, suggérant à la place qu’elle a utilisé les hashtags QAnon «pour étendre sa portée» sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, Stanton-King a continué à promouvoir les croyances fondamentales et le langage utilisé par les adeptes de QAnon, en tweetant le 11 juillet, par exemple, à propos de «Globbal [sic] des pédophiles d’élite font le trafic d’enfants. » Jeudi soir, après que les retweets consécutifs de Trump aient déjà attiré l’attention de Stanton-King sur ses 84,8 millions d’abonnés, elle a tweeté en majuscules, «LA TEMPÊTE EST ICI», un cri de ralliement populaire de QAnon. En langage Q, «la tempête» fait référence au moment très attendu où d’anciens présidents et d’autres membres de «l’État profond» et de l’élite mondiale sont arrêtés pour leur implication présumée dans des réseaux de pédophilie et de trafic sexuel d’enfants.

Dans une réponse par e-mail aux questions de Yahoo News vendredi, Stanton-King a de nouveau nié avoir une quelconque association avec QAnon, écrivant: «Je ne connais que le nom. Je ne connais pas le groupe, le mouvement ni aucun de ses principes ou croyances fondamentaux.

«J’ai l’obligation d’écouter mes électeurs», a poursuivi Stanton-King dans sa déclaration à Yahoo News. «C’est leur droit d’exprimer leurs préoccupations et mon travail [to] examinez-les.

LA TEMPÊTE EST ICI 🇺🇸 – Angela Stanton King 🇺🇸 (@theangiestanton) 6 août 2020

QAnon n’est pas la seule théorie marginale du complot que Stanton-King a évoquée sur les réseaux sociaux. D’autres tweets récents ont inclus des références à une rumeur Internet plus ancienne et très controversée connue sous le nom de Pizzagate, qui affirmait que des démocrates de premier plan, dont Hillary Clinton et John Podesta, dirigeaient une pizzeria à Washington, D.C. Elle a également fait référence à une rumeur actuelle et complètement démentie selon laquelle le détaillant de meubles en ligne Wayfair est une façade pour la prostitution des enfants.

«Ghislane Maxwell a-t-elle informé les autorités de #Wayfair?» Stanton-King a tweeté le 10 juillet. Maxwell, une mondaine britannique et compagnon de longue date de feu Jeffrey Epstein, a été inculpée plus tôt cette année par l’avocat américain du district sud de New York pour son implication présumée dans le recrutement d’Epstein et le trafic sexuel de mineurs. filles. Trump, qui connaît à la fois Maxwell et Epstein socialement depuis des années, a déclaré à propos de Maxwell, qui est en prison en attendant son procès: «Je lui souhaite bonne chance. … Laisse les [Department of Justice] prouver que quelqu’un était coupable.

En ce qui concerne ses articles sur le complot Wayfair, Stanton-King a déclaré à Yahoo News: «La pédophilie et la traite des enfants sont très préoccupantes. Pour moi, s’il y a une implication de danger pour les enfants n’importe où, quelle qu’en soit la source, je suis en première ligne contre cela. »

Selon un rapport du Washington Post sur la propagation rapide en ligne des allégations sans fondement de Wayfair, «une augmentation des appels provoquée par le [Wayfair] la théorie du complot met à rude épreuve la hotline nationale contre la traite des êtres humains, qui fournit une aide d’urgence aux victimes. »

Yahoo News a envoyé des demandes aux porte-parole de la campagne de réélection de la Maison Blanche et de Trump pour commenter cette histoire. Ni l’un ni l’autre n’a répondu.

_____

En savoir plus sur Yahoo News: