DENVER (AP) – Une femme a été choisie comme nouveau chef d’un service de police de la banlieue de Denver qui cherche à regagner la confiance du public après une année tumultueuse remplie de scrupules après la mort d’Elijah McClain, un homme noir de 23 ans arrêté. la rue et mis dans un étranglement.

La chef par intérim, Vanessa Wilson, a été choisie pour être le chef permanent du département de police d’Aurora lors d’un vote 10-1 lundi soir, devenant la première femme nommée à ce poste, après avoir concouru avec trois autres finalistes nationaux pour diriger l’agence dans la troisième plus grande ville du Colorado. , une communauté diversifiée à l’est de Denver.

Le bilan national du racisme et de la brutalité policière à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis et d’autres Noirs a attiré l’attention et les critiques renouvelées de la police d’Aurora sur la mort de McClain en août 2019, qui a été arrêtée alors que les agents répondaient à un appel concernant une personne suspecte portant un masque de ski et agitant ses bras en marchant dans une rue. La police l’a mis dans un étranglement et les ambulanciers lui ont administré un sédatif, de la kétamine. Il a subi un arrêt cardiaque et est décédé plus tard.

Trois policiers blancs l’ont confronté, avec une vidéo de la caméra du corps de la police montrant l’un d’eux s’approchant de McClain et lui disant: «Arrêtez là. Arrêtez. Arrêtez. … j’ai le droit de vous arrêter parce que vous êtes méfiant. «

L’officier dit à McClain: «Arrêtez de vous raidir» et «Détendez-vous, ou je vais devoir changer cette situation», alors que McClain tente d’échapper à l’emprise de l’officier.

Dans la vidéo, McClain dit aux agents: «Lâchez-moi. Je suis introverti. Veuillez respecter les limites dont je parle.

La police l’a mis dans un étranglement, et d’autres agents et ambulanciers arrivent, qui lui ont donné 500 milligrammes de kétamine sédative pour le calmer. McClain a subi un arrêt cardiaque, a ensuite été déclaré en état de mort cérébrale et a été retiré du système de survie plusieurs jours plus tard.

La police d’Aurora a déclaré que McClain avait refusé d’arrêter de marcher et a riposté lorsque les agents ont tenté de le placer en détention. Les agents ont utilisé un étranglement qui coupe le sang au cerveau – une tactique récemment interdite à plusieurs endroits après la mort de Floyd.

Un procureur de district local a décidé l’année dernière de ne pas inculper les agents d’Aurora, citant la détermination d’un pathologiste selon laquelle il n’était pas possible de déterminer exactement comment McClain est mort. À la suite de manifestations contre les brutalités policières dans tout le pays, le gouverneur démocrate Jared Polis a nommé en juin le principal procureur de l’État pour ouvrir une nouvelle enquête sur les actions des policiers.

C’est l’une des nombreuses nouvelles enquêtes en cours sur la mort de McClain.

Le gouvernement américain a révélé qu’il envisageait une éventuelle enquête sur les droits civils, tandis que le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado enquête sur le rôle joué par le sédatif dans sa mort. Les responsables de la ville examinent également les politiques de la police, y compris le recours à la force, les demandes d’assistance médicale et l’utilisation de la kétamine.

Trois policiers ont été licenciés le mois dernier pour avoir participé à la prise et au partage de photos de la police reconstituant l’étranglement près de l’endroit où McClain a été arrêté, un endroit qui était devenu un mémorial.

Wilson a ordonné à l’unité de police qui enquête sur ses collègues policiers de faire de l’enquête photo une priorité, et lorsqu’elle a annoncé sa décision de licencier les policiers, elle a qualifié les photos de «crime contre l’humanité et la décence».

Les renvoyer sans avoir été entendus par un comité d’examen interne a suscité des critiques de la part de l’Association des policiers d’Aurora, le syndicat des officiers qualifiant ses actions de «extrêmement préoccupantes». Il a accusé Wilson d’avoir pris la décision parce qu’elle était finaliste pour le poste le plus élevé.

Le département a également été critiqué pour son recours à la force contre des manifestants ainsi que pour la décision d’un officier de tirer une arme sur un médecin indo-américain à l’extérieur de son centre pour réfugiés.

Des controverses internes ont également émergé, y compris un officier qui a été retrouvé ivre au volant de sa voiture de patrouille garée mais en marche. Le scandale a conduit la personne en ligne à prendre la relève en tant que chef par intérim à se retirer à la fin de l’année dernière, ce qui a conduit Wilson à prendre la relève en tant que chef temporaire en janvier.

Dans un communiqué de la ville annonçant la sélection de Wilson, Wilson a déclaré qu’Aurora était à la croisée des chemins et qu’elle s’était engagée à faire en sorte que le service de police devienne «une partie active et engagée de cette communauté».

«Nous serons un partenaire transparent dédié à faire d’Aurora une ville plus sûre pour tous, dans le respect de notre diversité, une étreinte de l’unité et une conversation continue sur la façon dont nous pouvons faire mieux», a-t-elle déclaré.

