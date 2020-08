De nombreux États ont reçu ces derniers jours des lettres du service postal américain les avertissant que l’agence qui supervise le courrier aux États-Unis ne sera pas en mesure de répondre aux demandes de bulletins de vote par correspondance.

L’USPS a déclaré qu’il n’y avait pas assez de temps pour que les bulletins de vote soient demandés, complétés et retournés avant l’élection présidentielle du 3 novembre, une évolution surprenante car de nombreux États ont étendu le vote par correspondance en raison de la pandémie.

NBC News a contacté les 50 États pour voir s’ils avaient reçu la lettre de l’USPS avertissant des problèmes liés aux bulletins de vote par correspondance. Dix-huit, dont l’Arizona, la Floride et le Michigan, ont partagé les lettres qu’ils ont reçues. Le Vermont, le Wisconsin et le Kentucky ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu d’avertissement de l’USPS.

Les lettres, envoyées par l’avocat général du service postal, Thomas Marshall, indiquent que les dates limites pour les élections des États pour demander et déposer des bulletins de vote par la poste sont incongrues avec les normes de livraison du service postal. Cette inadéquation crée un risque que les bulletins de vote demandés près de la date limite en vertu de l’État la loi ne vous sera pas retournée par la poste dans des délais à compter selon vos lois telles que nous les comprenons. «

L’implication est sérieuse, car les bulletins de vote de dizaines de millions d’électeurs américains éligibles à voter par correspondance pourraient être rejetés en raison de retards dans la livraison du courrier. Cela survient également au moment où l’agence, fondée par la Constitution américaine, subit de profonds changements organisationnels à la demande de l’administration Trump et fait face à de sombres perspectives financières.

Dans une lettre de 10 pages envoyée vendredi au ministre des Postes Louis DeJoy, les principaux démocrates, dont la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, ont demandé plus d’informations sur les changements prévus dans des centaines d’installations postales à travers le pays qui risquent de compromettre le «intégrité de l’élection».

«Plutôt que de plaider fermement en faveur de la demande de financement d’urgence du service postal, il semble que vous utilisez maintenant des déficits de financement … pour justifier des changements opérationnels radicaux qui, selon les experts, pourraient dégrader les normes de livraison … et potentiellement porter atteinte aux droits des Américains éligibles à ont voté par courrier lors des prochaines élections de novembre », ont écrit les démocrates.

L’histoire continue

L’USPS avait également l’intention de retirer un certain nombre de boîtes de collecte bleues à travers le pays, mais un porte-parole a déclaré vendredi qu’il attendrait après le jour du scrutin et réévaluerait ses besoins.

« Nous n’allons supprimer aucune boîte », a déclaré le porte-parole de l’USPS, Rod Spurgeon. « Après les élections, nous allons examiner les opérations et voir ce dont nous avons besoin et ce dont nous n’avons pas besoin. »

L’USPS a refusé de dire combien d’États avaient reçu la lettre d’avertissement, mais une porte-parole de l’agence a insisté pour que le service postal contacte régulièrement les représentants de l’État pendant un cycle électoral « concernant nos exigences en matière d’envoi, nos normes de livraison et nos meilleures pratiques pour permettre le vote par courrier », d’autant plus que les États voient une augmentation du vote par correspondance en raison du COVID-19.

« Certains États ont signalé des volumes de courrier électoral dix fois plus élevés que ceux de l’année précédente », a déclaré Marti Johnson, porte-parole de l’agence.

Ron Stroman, qui a pris sa retraite en tant que directeur général adjoint des postes en juin, a déclaré que le message des lettres reflétait la réalité du vote par correspondance, mais que leur ton juridique n’était pas en phase avec la relation de coopération typiquement entre l’USPS et les responsables électoraux des États.

« Il a été rédigé par l’avocat général », a déclaré Stroman. «Il n’a pas été rédigé dans un esprit de coopération avec les responsables électoraux des États et des autorités locales, ce que je trouve regrettable. Je pense que le message global, cependant, et le contenu, sont des choses dont nous discutons avec les responsables électoraux des États et locaux depuis des années.

«Nous devons trouver comment travailler ensemble pour maximiser la capacité des gens à faire compter leur vote, et la façon de le faire est de voter tôt. Demandez votre bulletin de vote avant le 13 et envoyez-le par la poste avant le 24 », a-t-il dit.

La Pennsylvanie mène actuellement une bataille juridique devant la Cour suprême de son état pour lui permettre de compter les bulletins de vote postés jusqu’à trois jours après le jour du scrutin.

Les avertissements d’un retard imminent surviennent cependant, alors que l’agence fédérale semble devenir de plus en plus politisée par l’administration Trump. Beaucoup craignent que la Maison Blanche n’exerce son influence et retienne des financements critiques pour retarder le vote par correspondance et de nouveaux désirs exprimés depuis longtemps de privatiser la livraison du courrier américain.

Trump a exprimé à plusieurs reprises sans preuve que le vote par correspondance conduirait à une fraude électorale, et il a menacé de détenir un financement de l’USPS en raison de ses affirmations non étayées. Pendant ce temps, la Maison Blanche a aidé à mettre en place l’allié de Trump, Louis DeJoy, en tant que 75e ministre des Postes du pays en mai.

Le siège de l’USPS alors que Trump lie le financement du service postal au vote par courrier (Erin Scott / Bloomberg via .)

Grand donateur républicain, DeJoy a introduit un certain nombre de changements de politique qui semblent avoir ralenti la livraison du courrier. Pour le personnel, il a interdit les heures supplémentaires et les déplacements supplémentaires effectués par les transporteurs pour livrer le courrier à temps.

Il met également hors service 671 de ses machines de tri de courrier, selon un document interne obtenu par NBC News. Ces appareils majeurs, situés dans les bâtiments de l’USPS à travers le pays, peuvent trier individuellement 35 000 lettres par heure. Leur absence entravera la fourniture de postes liés aux élections, bien que les postiers avertissent que les réductions des heures supplémentaires et de la dotation en personnel sont un problème plus grave.

L’inspecteur général de l’USPS examine actuellement les politiques de DeJoy, ainsi que s’il a violé des règles d’éthique fédérales, selon le bureau de la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Qui a demandé l’évaluation le 7 août.

David Partenhemier, un porte-parole de l’USPS, dans un courrier électronique adressé à NBC News, a qualifié la suppression des centaines de machines de: «Des ajustements commerciaux normaux!» Il a ajouté que l’agence déplace souvent l’équipement pour correspondre au volume fluctuant.

«Le volume de paquets est en hausse, mais le volume de courrier continue de baisser», écrit-il. «L’adaptation de notre infrastructure de traitement aux volumes actuels garantira des opérations plus efficaces et plus rentables et un meilleur service pour nos clients.»

Le service postal a commencé à contacter les États par courrier en mars et mai au sujet des retards de vote par correspondance «en plus des nombreuses réunions et appels téléphoniques passés entre le service postal et les fonctionnaires électoraux». Cela semble indiquer que ces avertissements sont survenus avant la nomination de DeJoy par le Conseil des gouverneurs de l’USPS.

Néanmoins, DeJoy est devenu une cible de colère, en particulier parmi les démocrates, car beaucoup pensent qu’il aide l’administration Trump à politiser l’agence.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont déclaré vendredi dans un communiqué que le président devait «cesser immédiatement ses attaques contre le service postal».

«Le service postal fournit des services essentiels à la vie et aux moyens de subsistance du peuple américain: s’assurer que les personnes âgées reçoivent leurs médicaments, que les travailleurs reçoivent leurs chèques de paie, que les contribuables reçoivent des remboursements et que les électeurs reçoivent des bulletins de vote par correspondance», ont déclaré les deux dirigeants démocrates. « Postmaster General DeJoy doit rapidement inverser ses changements opérationnels qui ont conduit à des retards et des réductions de service pour trop d’Américains et menacent de saper notre démocratie. »