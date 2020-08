Le shérif du comté de Marion, Billy Woods, a demandé aux employés de son bureau, en Floride, de ne pas porter de masques lorsqu’ils sont en service, sauf exceptions. «Ce n’est plus un débat ni un sujet de discussion», a-t-il déclaré dans un courriel adressé aux employés.

Woods a noté que le maire d’Ocala, qui est la plus grande ville du comté de Marion en Floride, avait opposé son veto à un mandat de masque récemment adopté par le conseil municipal. Il a déclaré que le veto devrait être annulé mais que l’ordonnance exempte les entités gouvernementales, laissant la décision de mandater ou non les masques aux figures de proue.

« Donc, en ce qui nous concerne, ma commande restera telle quelle lorsque vous serez en service / travaillerez en tant qu’employé et représenterez mon bureau – les masques ne seront pas portés », a écrit Woods dans son e-mail, envoyé à CBS News mercredi. par le directeur de l’information publique du bureau du shérif du comté de Marion.

Les employés, cependant, peuvent porter «uniquement des masques pré-approuvés» dans certains cas: si les RH leur en donnent l’ordre et s’ils se trouvent dans des hôpitaux, au palais de justice, à la prison ou dans des écoles publiques ou privées qui ont des mandats de masque pour les étudiants. Les députés devraient également porter des masques lorsqu’ils sont en patrouille au cas où ils devraient répondre à une maison de soins infirmiers ou à un centre de vie avec assistance, à une alerte d’adresse COVID-19 connue de l’envoi, ou à un appel impliquant une personne âgée à haut risque, a déclaré Woods.

Shérif Billy Woods / Crédit: Département du shérif du comté de Marion

« Pour toutes ces exceptions, au moment où des mesures coercitives doivent être prises et que vous devez donner des ordres / commandes individuels pour vous conformer, le masque sera immédiatement supprimé », indique le courrier électronique de Woods.

Il a déclaré que les députés ne devraient pas porter de masques lors d’un événement spécial ou d’un détail spécial.

«Si à tout moment vous êtes confronté à une personne qui se plaint, vous réprimande ou simplement étant une personne difficile, vous leur direz poliment et professionnellement ‘Je ne suis pas obligé de porter un masque et je ne le ferai pas, conformément à l’Ordre du shérif’ et puis éloignez-vous d’eux », a écrit Woods. «À partir de ce moment, il sera de mon devoir et de ma responsabilité de prendre soin de la personne et de répondre à son problème, à sa plainte ou à sa question.»

L’histoire continue

L’e-mail détaille également des conseils pour les visiteurs qui entrent dans le département du shérif: toute personne qui entre avec un masque sera invité à le retirer.

« À la lumière des événements actuels en ce qui concerne le sentiment et / ou la haine envers les forces de l’ordre dans notre pays aujourd’hui, cela est fait pour assurer une communication claire et à des fins d’identification de toute personne entrant dans un hall », a écrit Woods. . « Tous nos lobbies ont des barrières de verre entre vous et eux que le virus ne peut pas traverser comme par magie. »

Si une personne ne souhaite pas retirer le masque, on lui demandera de partir. Si un visiteur se sent mal à l’aise debout dans le hall avec d’autres personnes, Woods conseille à ses employés d’obtenir leur numéro de portable et de faire attendre le visiteur à l’extérieur.

« Maintenant, je peux déjà entendre les gémissements et juste pour que vous sachiez que je n’ai pas pris cette décision facilement et que je l’ai pesée pendant les 2 dernières semaines », a-t-il écrit. « Nous pouvons débattre et discuter toute la journée du pourquoi et du pourquoi. Le fait est que le nombre de professionnels qui donnent la raison pour laquelle nous devrions, je peux trouver exactement le même nombre de professionnels qui disent pourquoi nous ne devrions pas. »

Woods a déclaré que depuis le début de la pandémie de coronavirus, le bureau du shérif n’a pas rendu obligatoire le port de masques. «Avec seulement 900 employés, notre nombre de cas jusqu’à présent a prouvé que la façon dont nous abordons actuellement le problème fonctionne», a-t-il écrit.

« Ce n’est plus un débat ni une discussion. Veuillez garder à l’esprit que toute cette pandémie est fluide et change constamment la façon dont les choses sont faites », a-t-il écrit. « Cependant, mes ordres seront suivis ou mes actions seront rapides à traiter. »

Il ferme l’e-mail avec « Be Safe! »

La Floride est devenue un épicentre de la pandémie, signalant plus de 550000 cas de coronavirus et 8700 décès dus au virus. Le comté de Monroe a enregistré au moins 6798 cas confirmés et 104 décès, selon le département de la santé de Floride.

Lundi, le maire d’Ocala, Kenty Guinn, a opposé son veto au mandat de masque adopté la semaine dernière par le conseil municipal, annonçant sa décision lors d’une apparition sur The Sky 97.3 FM, a rapporté Ocala StarBanner. Guinn a déclaré que le mandat comprendrait une amende pour non-respect et qu’il serait trop difficile à appliquer.

Cependant, le conseiller Matt Wardell, qui a introduit l’ordonnance, a déclaré que les exigences n’étaient pas contraignantes. L’amende serait de 25 $ et les entreprises afficheraient des pancartes demandant aux clients de porter des masques et obligeant les employés à les porter, a-t-il déclaré, selon Ocala StarBanner.

Le maire a déclaré que le chef de la police locale était également contre le mandat. «Mon chef (de police) et moi en avons parlé», a déclaré Guinn à la radio. « Nous n’écrirons jamais une amende. Nous n’allons tout simplement pas le faire. » Il faisait référence au chef du département de police d’Ocala, Greg Graham, a rapporté l’Ocala StarBanner.

Les adjoints du shérif du comté de LA arrêtent des adolescents noirs sous la menace d’une arme après avoir été prétendument attaqués

Trump déchire Kamala Harris comme étant « méchant » et « irrespectueux » malgré sa contribution à la campagne précédente

CBSN Originals présente « Speaking Frankly | Cancel Culture »