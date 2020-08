Un shérif de Floride a interdit aux députés de porter des couvertures faciales dans la plupart des lieux de travail, ont déclaré mercredi les autorités, alors même que l’État continue de lutter contre des nombres records de coronavirus.

Le shérif du comté de Marion, Billy Woods, a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve concluante que le port de masques freine la propagation du virus – malgré les directives explicites des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui le disent.

« Maintenant, je peux déjà entendre les gémissements et juste pour que vous sachiez que je n’ai pas pris cette décision facilement et que je l’ai pesée au cours des 2 dernières semaines », selon un mémo que Woods a écrit au personnel, fourni à NBC News par le shérif. Bureau.

« Nous pouvons débattre et discuter toute la journée du pourquoi et du pourquoi. Le fait est que le nombre de professionnels qui donnent la raison pour laquelle nous devrions, je peux trouver exactement le même nombre de professionnels qui disent pourquoi nous ne devrions pas. »

La politique s’applique aux 900 employés du département, et Woods a déclaré que sa décision était définitive.

« Ce n’est plus un débat ni une discussion », a-t-il écrit.

Le comté de Marion, avec une population d’environ 365 000 habitants, est au cœur du comté de Horse en Floride. Le siège du comté est à Ocala, à environ 40 miles au sud de Gainesville.

La ville d’Ocala possède sa propre force de police d’environ 300 employés, dont environ un tiers sont des agents des forces de l’ordre assermentés.

Le département, la deuxième plus grande agence de police du comté de Marion, n’a pas de politique explicitement obligeant ou interdisant l’utilisation de masques par les employés – mais il « encourage » les agents et les travailleurs civils à se couvrir le visage, a déclaré mercredi une porte-parole de l’OPD.

La directive du shérif Woods élabore une poignée de paramètres où des masques seraient nécessaires, comme dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les tribunaux, les écoles, les prisons ou une « alerte d’adresse COVID-19 dès l’envoi ».

Woods anticipe le refus de la communauté et a dit aux employés de s’éloigner de toute personne critiquant sa mesure.

«Si à tout moment vous êtes confronté à une personne qui se plaint, vous réprimande ou simplement étant une personne difficile, vous leur direz poliment et professionnellement ‘Je ne suis pas obligé de porter un masque et je ne le ferai pas, conformément à l’Ordre du shérif’ et puis éloignez-vous d’eux », a écrit le shérif.

«À partir de ce moment, il sera de mon devoir et de ma responsabilité de prendre soin de la personne et de répondre à son problème, à sa plainte ou à sa question.»

La politique serait pleinement en vigueur à l’intérieur des bâtiments du shérif et les civils entrant dans ce bureau ne seraient pas autorisés à porter un masque.

Si ce civil ne veut pas aller sans masque, on lui demandera de sortir du bâtiment et de laisser un numéro de téléphone portable afin qu’il puisse appeler et être invité à revenir à l’intérieur lorsqu’un employé du shérif est libre de les rencontrer.

« À la lumière des événements actuels en ce qui concerne le sentiment et / ou la haine envers les forces de l’ordre dans notre pays aujourd’hui, cela est fait pour assurer une communication claire et à des fins d’identification de toute personne entrant dans un hall », a écrit Woods. . « Tous nos lobbies ont des barrières de verre entre vous et eux que le virus ne peut pas traverser comme par magie. »

Le « département de la santé local n’a pas été consulté » par le shérif Woods avant de publier sa directive anti-masque, a déclaré mercredi une porte-parole du département de la santé de Floride dans le comté de Marion.

Lorsqu’on lui a demandé si le département de la santé de l’État s’opposait à l’action de Woods, le représentant de l’agence répondait seulement: «Nous recommandons le respect de l’avis de santé du chirurgien général de l’État, et le port de masques / couvre-visage en tissu lorsqu’il est incapable de pratiquer la distanciation sociale cette. »

Le débat sur les masques a également fait rage dans les salles du conseil municipal d’Ocala, après que le maire Kent Guinn a opposé son veto à une ordonnance exigeant des masques faciaux dans toute entreprise de la ville.

Mais le conseil a voté 4-1 mercredi pour annuler le veto du maire et rendre les couvertures faciales obligatoires.