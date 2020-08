WASHINGTON – Le système de commandement de combat de défense antiaérienne et antimissile de l’armée, jadis en proie à des problèmes, a éliminé deux cibles de menace de missiles de croisière presque simultanément en utilisant des missiles Patriot lors d’un important tir réel le 13 août, selon des responsables du service chargés de l’effort.

Les missiles de croisière ont volé à basse altitude, manœuvrant à travers une chaîne de montagnes. Le système de commande de combat intégré (IBCS) a pris les données en temps réel des radars Patriot et Sentinel et a suivi la menace. IBCS a envoyé des options d’engagement aux défenseurs de l’air au sol et deux missiles Patriot Advanced Capability-3 contrôlés par IBCS ont intercepté les deux menaces.

Le succès du test utilisateur limité pour IBCS, qui a commencé il y a plusieurs semaines dans le désert du Nouveau-Mexique, est comme «jour et nuit», comparé à une tentative précédente en 2016, Brig. Le général Brian Gibson, qui est en charge de la modernisation de la défense aérienne et antimissile de l’armée, a déclaré à Defence News lors de l’événement de débriefing du Symposium sur la défense spatiale et antimissile le 5 août.

«Nous n’avons même pas traversé la première phase», qui n’a duré que «quelques jours», lors du premier test utilisateur limité, a déclaré Gibson.

Le commandant du Commandement de la défense spatiale et antimissile, le lieutenant-général Dan Karbler, avait supervisé le commandement des tests et de l’évaluation de l’armée lors du premier test utilisateur limité de l’IBCS et a déclaré aux journalistes le 5 août que lors de la première tentative, «les performances du système étaient si instables que nous ne pouvions vraiment t même commencer. Nous n’avons pas pu recueillir de bonnes données. Il y avait plusieurs défis logiciels dans le système juste pour essayer de l’introduire dans le réseau. C’était donc une entreprise très, très difficile et donc, honnêtement, je ne pouvais pas passer la LUT et il y avait beaucoup de travail à faire. «

En raison de ces problèmes et des nouveaux plans de l’armée visant à étendre la capacité de l’IBCS pour l’attacher à n’importe quel capteur ou à tout tireur sur le champ de bataille, l’ensemble du programme a été retardé d’environ quatre ans.

Le tir réel marque la première fois qu’un bataillon opérationnel entier était impliqué dans un test IBCS avec plusieurs capteurs, tireurs et plates-formes de commandement de mission, ce qui en fait le test le plus complexe que le système ait vu à ce jour, a déclaré Gibson aux journalistes le 13 août peu après le événement de test.

Les cibles de missiles de croisière ont été vaincues par des missiles PAC-3 provenant de lanceurs entièrement séparés sur le même site de batterie, a déclaré le colonel Phil Rottenborn, chef de projet IBCS au sein du bureau exécutif du programme de l’armée, Missiles and Space.

L’IBCS a également permis de faire avancer les radars Sentinel plus en avant sur le champ de bataille, ce qui a donné plus de temps pour suivre la cible, ce qui a permis au commandant au sol d’engager un seul intercepteur par cible, a déclaré le colonel Tony Behrens, responsable des capacités de l’armée et directeur de le Commandement de la défense aérienne et antimissile de l’armée. En règle générale, deux intercepteurs, l’un après l’autre, sont déployés contre une seule cible de missile au cas où le premier échouerait.

Avec IBCS, l’armée pourra utiliser moins d’intercepteurs lors des combats, a déclaré Behrens.

Le système a également été mis au défi par une attaque électronique lors du tir réel où l’un des sept relais du réseau de contrôle de tir intégré a été retiré du mélange par un brouilleur. Le système était capable de fonctionner et de vaincre des ensembles de cibles difficiles à travers les débris même avec un relais retiré du jeu.

L’armée effectuera un autre test de tir réel la semaine prochaine en présence de hauts fonctionnaires, une présence qui fera monter la barre. IBCS affrontera à la fois un missile de croisière et un missile balistique au cours de cet événement, selon le général Mike Murray, commandant de l’Army Futures Command.

Une fois que le test utilisateur limité se terminera à la mi-septembre, l’armée devra parcourir «des téraoctets, des tonnes de données» au cours des trois mois suivants, a déclaré Murray.

Le service passera ensuite devant un comité de décision de production, actuellement prévu pour le 20 novembre. Et si IBCS est approuvé pour aller de l’avant, le service effectuera un test opérationnel initial et une évaluation du système dans un an.

L’armée prévoit d’équiper sa première unité d’IBCS – le même bataillon exécutant la LUT – au cours de l’exercice 2022.

L’IBCS ne servira pas seulement de cerveau au futur système intégré de défense aérienne et antimissile de l’armée, mais sera également le système de commandement et de contrôle de sa future capacité intégrée de protection contre les incendies qui se défendra contre les roquettes, l’artillerie et les mortiers. comme missiles de croisière et menaces d’aéronefs sans pilote. Et IBCS est susceptible de jouer un rôle intégral dans le programme de prochaine génération appelé Joint All-Domain Command and Control (JADC2), qui devrait fournir une architecture d’information dans tous les services et domaines de guerre.