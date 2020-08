Le télescope spatial TESS de chasse aux exoplanètes de la NASA a terminé sa mission principale, mais sa recherche de nouveaux mondes étranges se poursuit.

TESS (abréviation de «Transiting Exoplanet Survey Satellite») a terminé sa mission principale de deux ans le 4 juillet, après avoir découvert 66 planètes extraterrestres confirmées et près de 2 100 «candidats» que les scientifiques doivent encore examiner, ont déclaré des responsables de la NASA.

Cependant, TESS continue d’étudier les cieux dans le cadre d’une mission prolongée qui se poursuivra jusqu’en septembre 2022.

«TESS produit un torrent d’observations de haute qualité fournissant des données précieuses sur un large éventail de sujets scientifiques», a déclaré Patricia Boyd, scientifique du projet TESS au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, dans un communiqué. « Alors qu’il entre dans sa mission étendue, TESS est déjà un succès retentissant. »

TESS a été lancé en orbite terrestre en avril 2018 et a commencé ses travaux scientifiques trois mois plus tard. La sonde recherche des mondes extraterrestres en utilisant la «méthode de transit», surveillant les étoiles pour détecter de minuscules baisses de luminosité causées par des mondes en orbite traversant leurs visages.

Cette même stratégie a été utilisée à bon escient par le prédécesseur de TESS, le télescope spatial Kepler pionnier de la NASA. Kepler, qui a été déclaré mort en octobre 2018, a retrouvé environ les deux tiers des 4200 exoplanètes découvertes à ce jour. (Les découvertes de Kepler sont toujours en cours; les scientifiques continuent de se pencher sur l’énorme ensemble de données de l’engin spatial, qui compte plus de 3000 candidats supplémentaires qui nécessitent une analyse plus approfondie.)

TESS utilise quatre caméras pour étudier des secteurs du ciel de 24 par 96 degrés pendant environ un mois à la fois. (Votre poing serré tenu à bout de bras couvre environ 10 degrés de ciel, pour référence.) La sonde a passé la première année de sa mission principale à scruter des secteurs dans le ciel sud, puis est passée au ciel nord dans sa deuxième année.

L’engin de chasse à la planète a réussi à couvrir environ 75% du ciel au cours de sa mission principale de deux ans, ont déclaré des responsables de la NASA.

La mission prolongée comportera le même ordre, avec TESS se concentrant sur le ciel du sud pendant les 12 premiers mois avant de se déplacer vers le ciel du nord. Au cours de cette deuxième année, la sonde observera également des zones autour de l’écliptique, le plan de l’orbite terrestre autour du soleil.

La mission principale de TESS a produit de nombreuses découvertes passionnantes, y compris une planète de la taille de la Terre appelée TOI 700 d qui orbite dans la zone habitable de son étoile, la plage de distances où l’eau liquide pourrait être stable à la surface du monde. Mais la mission prolongée peut être encore plus fructueuse, car l’équipe TESS a apporté quelques améliorations au cours des deux dernières années.

Les « caméras de la sonde capturent désormais une image complète toutes les 10 minutes, trois fois plus vite que lors de la mission principale », ont écrit des responsables de la NASA dans le même communiqué. « Un nouveau mode rapide permet de mesurer la luminosité de milliers d’étoiles toutes les 20 secondes, ainsi que la méthode précédente de collecte de ces observations à partir de dizaines de milliers d’étoiles toutes les deux minutes. »

Le budget de la mission principale de TESS a été plafonné à 200 millions de dollars, frais de lancement non compris, qui ont ajouté 87 millions de dollars supplémentaires. La mission prolongée n’ajoutera pas trop au prix global. Par exemple, les opérations de mission prolongée de la sonde New Horizons Pluto de la NASA, qui ont commencé en 2017, ont coûté moins de 15 millions de dollars par an, en plus d’un prix de mission principale d’environ 780 millions de dollars.

