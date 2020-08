Le vaisseau spatial Euclid de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) sera beaucoup à bord lorsqu’il décolle dans une fusée du Centre Spatial Guyanais de Kourou, en Guyane française, en septembre 2022 – bien plus que son télescope de 1,2 mètre et son grand champ sophistiqué -instruments d’imagerie.

Associées à des mesures complémentaires de deux autres installations de nouvelle génération – l’observatoire Vera C. Rubin et le télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA – les données qu’Euclid recueille au cours de sa mission de six ans sur une orbite héliocentrique à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre aideront les cosmologistes à apprendre vérités fondamentales sur l’univers. À savoir, le vaisseau spatial cherchera à révéler la nature de l’énergie sombre – la force mystérieuse qui alimente une accélération de l’expansion de l’univers – ainsi que de la matière noire – la substance invisible qui agit comme une colle gravitationnelle pour les galaxies et autres structures cosmiques. Les études d’Euclide constitueront également un autre test rigoureux de la théorie générale de la relativité d’Einstein à de vastes échelles intergalactiques. La découverte d’une nouvelle physique révolutionnaire – potentiellement même du sort de l’univers lui-même – pourrait être en réserve.

«Les principaux objectifs d’Euclid comprennent des mesures de l’agrégation des galaxies et la production d’une étude 3D précise de l’évolution de la matière noire et de l’énergie noire», déclare Giuseppe Racca, chef de projet du vaisseau spatial à l’ESA. «Cela aidera les chercheurs à déterminer le taux d’expansion accélérée de l’univers et à découvrir si l’énergie noire a une valeur constante ou non.»

Euclid, qui est actuellement en phase finale d’intégration à l’usine Airbus de Toulouse, en France, mesurera les formes de plus de deux milliards de galaxies et les distances de centaines de millions d’autres avec une fidélité sans précédent via des observations à la fois visibles et proches. longueurs d’onde infrarouges. «En termes de qualité, les images seront supérieures à tout ce qui a été pris jusqu’à présent», dit Racca.

L’instrument de longueur d’onde visible d’Euclid mesurera également la distorsion visuelle de galaxies éloignées produite par un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle faible. Un peu semblable à la façon dont les objets peuvent apparaître agrandis, rétrécis ou étirés lorsqu’ils sont vus à travers du verre ou de l’eau, nos vues des galaxies peuvent être déformées lorsque leur lumière traverse des régions de l’espace-temps déformé entourant les étoiles, les galaxies, les trous noirs et les amas de matière noire sur son chemin vers la Terre. En analysant cette distorsion, les chercheurs peuvent calculer la masse de la matière intervenante, visible ou sombre, responsable de la déviation de la lumière tout en limitant l’influence de l’énergie sombre.

«La théorie de la relativité générale dit quelque chose sur la façon dont l’univers devrait se développer, en fonction de ce qu’il contient. Et cela dit quelque chose sur la façon dont les rayons lumineux devraient être focalisés par la distribution de la matière », explique Rachel Mandelbaum, physicienne à l’Université Carnegie Mellon. «En utilisant les mesures d’Euclid et d’autres missions futures, nous pouvons construire des tests pour voir si les données obtenues à partir des observations à faible lentille sont cohérentes avec la relativité générale.

Sonder la relativité générale est également l’un des objectifs du télescope spatial romain. Prévu pour être lancé à la fin de 2025, l’instrument à grand champ du télescope recueillera la lumière d’un milliard de galaxies, jaugera les distances jusqu’aux supernovae, etc. (Plus particulièrement, Roman testera également de nouvelles technologies pour l’imagerie des planètes autour des étoiles proches.) Ses mesures de galaxies et de supernovae permettront aux chercheurs de mieux estimer le taux d’expansion de l’univers, clarifiant le rôle de l’énergie noire et, avec ces informations, davantage tester la validité de la relativité générale.

Semblable à Euclid, Roman produira également une carte tridimensionnelle de la distribution des galaxies. Mais il fonctionnera uniquement dans la région infrarouge. Avec 2,4 mètres de diamètre, son miroir est deux fois plus grand que celui d’Euclid, permettant à Roman de scruter plus profondément le ciel – et donc l’histoire cosmique – que son homologue européen.

Ces objectifs scientifiques communs et le chevauchement temporel probable de leurs opérations font du télescope de nouvelle génération de la NASA un complément à la mission Euclid. «Si Euclid voit quelque chose d’intéressant, le télescope spatial romain a la flexibilité d’optimiser et de modifier son programme scientifique afin qu’il soit au maximum sensible à cette région», déclare David Spergel, coprésident de l’équipe scientifique de Roman et directeur du Center for Computational Astrophysics. au Flatiron Institute de New York.

L’Observatoire Rubin est un autre acteur clé dans l’enquête sur la matière noire et l’énergie noire, qui mènera à la fin de 2022 le Legacy Survey of Space and Time (LSST), qui durera une dizaine d’années sur un pic éloigné des Andes chiliennes. Les informations de l’observatoire pourraient s’avérer cruciales pour faciliter les études de ses homologues spatiaux.

«Les observations d’Euclid seront complétées par des données de télescopes au sol», déclare Mandelbaum, également porte-parole de la collaboration scientifique sur l’énergie sombre de l’observatoire Rubin. «Par exemple, l’observatoire Rubin sera en mesure de fournir des mesures de couleur des galaxies afin de comprendre à quelle distance elles se trouvent.»

Selon Mandelbaum, la complémentarité des deux installations s’étend également à leur conception. «Alors qu’Euclide va principalement regarder quelque part dans le ciel, prendre des observations et ensuite regarder ailleurs, [Rubin’s] Le télescope revient au même endroit dans le ciel toutes les quelques nuits pour surveiller les effets variant dans le temps pendant son enquête LSST », dit-elle.

La mise en commun et la comparaison des observations faites par les trois télescopes pourraient s’avérer extrêmement utiles. «Une combinaison puissante sera la première année de données de Rubin avec les données Euclid couvrant la même région du ciel», déclare Spergel. «De même, dans 10 ans, la combinaison du jeu de données optiques de Rubin, long de 10 ans, et des mesures infrarouges de Roman sera particulièrement puissante.»

Les mesures collectives au cours des 10 prochaines années pourraient également aider à résoudre l’un des mystères de la physique. L’analyse des données sur la croissance des galaxies et des structures cosmiques encore plus grandes peut permettre aux chercheurs d’imposer des contraintes plus strictes sur les masses de neutrinos, des particules fondamentales qui ne possèdent aucune charge électrique et interagissent à peine avec la matière ordinaire. Trillions de ces particules fantomatiques traversent votre corps chaque seconde avec pratiquement aucun effet. Mais aux échelles intergalactiques, leur grand nombre peut avoir des influences importantes sur l’évolution passée et future de la structure cosmique.