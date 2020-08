Les secteurs liés à l’ancien président Evo Morales considèrent le dialogue rompu

MADRID, 9 août (EUROPA PRESS) –

Le Tribunal suprême électoral (TSE) de Bolivie a insisté ce dimanche pour fixer la date « définitive » des prochaines élections générales le 18 octobre, après la série de contacts qui s’est tenue samedi avec le Mouvement pour le socialisme (MAS) d’Evo Morales et les organisations qui y sont liées, qui prônent le maintien de celle du 6 septembre.

Lors de l’une des premières réunions de la journée, des représentants du TSE et de l’Assemblée législative – à la majorité du MAS – ont convenu que la date des élections présidentielles et législatives serait fixée par la loi.

« Nous sommes convenus entre l’Assemblée législative plurinationale et le Tribunal électoral suprême de travailler sur une loi, de manière consensuelle et concertée, garantissant la tenue d’élections générales dans notre pays », a déclaré le président du Sénat, Milton Barón, après s’être entretenu avec le chef du TSE, Salvador Romero.

Barón a avancé que le même après-midi, le TSE rencontrerait les organisations liées au MAS, parmi lesquelles la Central Obrera Boliviana (COB) se démarque, pour parvenir à un autre accord permettant de mettre fin aux barrages routiers et aux autres manifestations qui ont eu lieu. cette semaine contre la date des élections du 18 octobre.

Romero espérait parvenir « à une conclusion satisfaisante pour le pays », dans la mesure où « l’important pour le corps électoral est que nous ayons une élection en 2020, de telle sorte que les autorités soient élues et prises en fonction cette année ».

Sur le même ton conciliant, la présidente par intérim, Jeanine Áñez, a appelé ce dimanche à 9h00 (heure locale) un « dialogue politique national » au Palais du Gouvernement entre le TSE, les dirigeants du Congrès et la COB. « Je le fais en pensant à la vie et à la santé, en pensant à la démocratie et à la paix sociale », a-t-il déclaré.

Cependant, la rencontre qui s’est tenue samedi après-midi entre les représentants du TSE et de la COB, qui a duré jusqu’aux petites heures de dimanche, s’est terminée sans accord et avec une rupture de tout le dialogue.

« Malheureusement il n’y a pas de volonté du TSE (…) » Nous avons dit, « convenons d’une nouvelle date, un terrain d’entente », mais à ce jour ils résistent, rejettent et n’acceptent pas « , a déclaré le secrétaire général de la COB, Juan Carlos Huarachi, dans des déclarations à la presse bolivienne publiées dans le journal local «La Razón».

En conséquence, le dirigeant syndical a avancé que la COB n’assisterait pas au « dialogue national » convoqué par Áñez et a précisé que les mobilisations contre le report des élections se poursuivraient.

« DATE ​​IMMEUBLE »

De son côté, Romero a expliqué à la presse que « le TSE a laissé un protocole d’accord à la considération des mouvements sociaux et des organisations dans lequel sa position selon laquelle le jour du scrutin serait dimanche 18 octobre est fixée ».

Romero a affirmé que le TSE était disposé à «s’accorder avec toutes les puissances et institutions pour assurer les meilleures conditions pour le jour électoral», bien qu’en même temps il ait déclaré que «le 18 octobre est la date fixe et définitive».

Malgré les positions du TSE et de la COB, le président du Sénat a espéré que la date des prochaines élections sera finalement décidée par un accord entre les forces parlementaires.

Le candidat à la présidentielle du MAS, Luis Arce, a présenté samedi les trois conditions du parti politique pour fixer la date électorale: que ce soit le résultat d’une loi, que le TSE garantisse qu’il est «définitif» et qu’il a «l’aval» de communauté internationale.

CRISE POLITIQUE

La crise politique actuelle en Bolivie a éclaté avec les dernières élections du 20 octobre. L’opposition a dénoncé une fraude électorale de Morales qui a été confirmée par l’Organisation des États américains (OEA) lorsqu’elle a détecté des «irrégularités».

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine -, entraînant une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont convenu de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison du coronavirus. Devant l’impossibilité de fixer une nouvelle date, le Congrès – contrôlé par le MAS – a indiqué le 6 septembre, chose acceptée par le TSE, mais pas tant par le gouvernement, qui a insisté pour reporter encore plus les élections.

Enfin, le TSE a annoncé fin juillet que le vote aura lieu le 18 octobre. « Cette élection nécessite les mesures de sécurité sanitaire les plus élevées possibles pour protéger la santé des Boliviens », a déclaré Romero.

Le TSE et le gouvernement d’Áñez craignent que le vote ne coïncide avec le « pic » de la pandémie en Bolivie, qui est attendu dans les semaines à venir. Le MAS, pour sa part, dénonce une tactique du nouveau parti au pouvoir pour empêcher Arce, favori dans les sondages avant la crise sanitaire, de remporter les élections présidentielles.