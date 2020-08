Les organisations sociales avancent de nouvelles manifestations pour les prochains jours

Le président du Tribunal suprême électoral (TSE) de Bolivie, Salvador Romero, a assuré ce mercredi que l’organe électoral ne changera pas la date des élections générales, reportées au 18 octobre, après avoir tenu une réunion avec les dirigeants des organisations. protestant contre le report.

« Il a été entendu que le 6 septembre n’est plus une date viable pour l’élection en Bolivie. Le TSE a déclaré que le 18 octobre est la date la plus appropriée et la date finale du processus électoral », a déclaré Romero à la fin de la réunion, à laquelle ont participé cinq secteurs sociaux mobilisés dans l’espoir que le TSE rectifierait et remettrait à jour les élections de septembre.

Pour justifier sa décision, Romero a expliqué que la date du 18 octobre apporte « de meilleures garanties de santé » car on s’attend à ce que la Bolivie ait déjà passé le pic de la pandémie de coronavirus, raison du report. En outre, « c’est la date maximale du point de vue constitutionnel » et « du point de vue technique, c’est la plus appropriée », a-t-il déclaré, comme le rapporte le journal local ‘El Deber’.

La position du TSE ne correspond pas bien aux organisations sociales liées au parti de l’ancien président Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), qui sont dirigées par la Central Obrera Boliviana (COB) et qui ont établi plus de 50 barrages routiers. de toute la Bolivie dans le cadre de leurs actions pour protester contre la nouvelle date des élections.

« Malheureusement, il n’y a pas de volonté de la part du TSE », a déclaré le chef de la COB, Juan Carlos Huarachi. «Nous sommes venus pour la deuxième fois, ils ne veulent pas changer la date des élections au 18 octobre. Pour nous, c’est se moquer du peuple bolivien», a déclaré le chef des organisations sociales mobilisées.

Ainsi, à l’issue de la réunion, qui a duré environ cinq heures, ils ont annoncé qu’ils renforceraient les mesures de pression à cet égard et ont averti que toute action qui aurait lieu sera de la responsabilité du plus haut organe électoral bolivien.

« Nous leur avons fait connaître la proposition inclusive, ni 18 ni 6, qu’ils proposent avec les garanties d’organisations internationales, dont l’Église catholique, ils n’acceptent pas, ils sont ratifiés », a critiqué Huarachi.

RÉSOUDRE LA SITUATION EN PAIX

Compte tenu de cela, Romero a demandé aux organisations mobilisées de résoudre les conflits de la manière la plus pacifique possible et a estimé que le processus électoral devait être encadré dans cet environnement.

« Les élections sont un espace qui permet de résoudre les différends de manière pacifique et institutionnelle, dans un cadre qui a des règles et le TSE continuera à travailler sur sa mission principale: organiser un processus électoral propre et transparent en 2020 », a-t-il déclaré. De même, il a été disposé à signer un protocole d’accord pour mener à bien le processus électoral en 2020.

Le Tribunal électoral suprême (TSE) de Bolivie a reporté les élections en raison de la situation résultant de la pandémie de coronavirus. Malgré le fait que la COB et le TSE se soient déjà rencontrés pour que les organisations sociales connaissent les bases qui justifient le report des élections, les secteurs sociaux, qui accusent également le gouvernement intérimaire d’essayer de se perpétuer au pouvoir, ont maintenu l’appel.

En ce sens, et en raison des chiffres du COVID-19 que les autorités sanitaires rapportent quotidiennement en Bolivie, le gouvernement a réitéré à plusieurs reprises sa demande de ne pas effectuer de mobilisation pour éviter d’éventuelles infections. La présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Áñez, a demandé dimanche une « réflexion » sur le risque de contracter le COVID-19 dans ces concentrations.

Les secteurs liés au MAS ont déjà organisé une marche, que l’exécutif bolivien a qualifié d ‘ »attaque contre la santé publique » pour avoir été menée dans une pandémie.

CRISE POLITIQUE

La crise politique actuelle en Bolivie a éclaté avec les dernières élections du 20 octobre. L’opposition a dénoncé une fraude électorale de Morales qui a été confirmée par l’Organisation des États américains (OEA) en détectant des « irrégularités ».

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine -, donnant lieu à une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont accepté de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison du coronavirus. Face à l’impossibilité de fixer une nouvelle date, le Congrès – contrôlé par le MAS – a souligné le 6 septembre, chose acceptée par le TSE, mais pas tant par le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez, qui a insisté pour reporter encore les élections. .

Le TSE et le gouvernement d’Áñez craignent que le vote coïncide avec le « pic » de la pandémie en Bolivie, qui est attendu dans les mois à venir, bien que le MAS dénonce une tactique du nouveau gouvernement visant à empêcher Arce, favori de la sondages avant la crise sanitaire, remporter les élections présidentielles.