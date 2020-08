C’était ce mardi lorsque le président de Russie, Vladimir Poutine, a annoncé que son pays avait enregistré ce qui pourrait être le premier vaccin contre coronavirus (COVID-19) du monde, en s’assurant qu’il a passé favorablement toutes les vérifications nécessaires.

Cependant, le médicament a soulevé de grandes questions et la méfiance de la communauté scientifique et d’autres secteurs, car le vaccin fait l’objet d’essais cliniques depuis moins de deux mois et n’a pas réussi Phase 3 des essais.

Même le Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a déclaré que l’antidote devrait être rigoureusement révisé et qu’il devrait suivre les procédures de préqualification et d’examen, tout comme le reste de la vaccinations qui se développent dans le monde.

« Accélérer les progrès ne doit pas signifier compromettre la sécurité », a déclaré Tarik Jasarevic, porte-parole de la OMS.

OFFICIEL, MISE À JOUR! 💉🇷🇺 – Poutine a annoncé que le premier vaccin contre Covid-19 en Russie a déjà été enregistré

– Il s’appellera Spoutnik V en hommage au premier satellite artificiel de l’histoire

– Cela garantirait l’immunité pour une période allant jusqu’à 2 ans pic.twitter.com/9XuX1ZGL7L – Neutron (@MXNeutron) 11 août 2020

Et c’est que dans le monde, plus de 150 vaccins sont développés et testés contre le COVID-19[feminine, dont 28 sont déjà en cours d’essais cliniques, parmi ces trois seuls Phase 3, la dernière étape du processus, mais aucune de celles-ci n’est le Spoutnik V.

Jusqu’à présent, les vaccins enregistrés au stade trois sont ceux qui sont en cours de développement aux États-Unis, en Allemagne et en Chine.

Les normes internationales établissent qu’une vaccin Pour démontrer son efficacité et qu’il ne représente pas un danger pour la santé, il doit être testé sur des milliers de personnes, ce qui fait partie du Phase 3Par conséquent, la drogue russe n’a pas fait l’objet d’un tel examen.

D’accord avec Roselyn Lemus-Martin, docteur en biologie moléculaire et chercheur dans le traitement du COVID-19, le Vaccin Spoutnik V n’a pas respecté les Phase 3 de la procédure, il n’y a donc actuellement aucun médicament efficace et sûr qui aide à combattre le virus SRAS-CoV-2.

« Il s’agit d’un mouvement politique ou de relations publiques, ce qui est très dangereux car les autres initiatives, si la phase 3 ne fonctionne pas, perdront de l’argent, mais si la Russie ose le dire, ce qu’elle perdra, c’est la sécurité, car non nous savons si le vaccin est sûr et si des millions de personnes seront vaccinées et c’est très dangereux.

«Jusqu’à présent, il n’y a pas de vaccin sûr et efficace, jusqu’à ce que la Russie publie ses résultats. Le problème est qu’ils n’ont pas publié les résultats des phases 1 et 2, alors que les autres initiatives ont publié leurs résultats », a-t-il déclaré dans un entretien avec Azucena Uresti pour Grupo Fórmula.

«Je dis très clairement qu’à ce jour, il n’existe aucun vaccin sûr et efficace. Le problème est qu’ils n’ont pas publié les résultats des phases 1 et 2 »@roslemusmartin, chercheur dans le traitement # covid19 # AzucenaxFormula – Azucena Uresti (@azucenau) 11 août 2020

Il a également rappelé que ce que le vaccin russe est de sauter le Phase 3 et ne l’enregistrez que pour qu’il soit analysé pour vérifier que le traitement est efficace.

«Malheureusement, les vaccins doivent avoir un processus d’approbation très strict, ce vaccin est enregistré sans avoir commencé la phase 3 et la phase est essentielle pour déterminer si le vaccin est efficace et sûr.

« Ils sautent la phase 3 pour l’enregistrement, le vaccin russe est déjà enregistré, mais la phase 3 ils annoncent qu’ils vont le démarrer, mais après l’enregistrement est donné, ce qui est inhabituel et totalement incorrect », at-il ajouté.

Avec des informations de . et de la BBC

Tu pourrais aussi aimer:

Qui est la fille de Vladimir Poutine qui a reçu le vaccin contre le COVID-19