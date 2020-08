Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le 11 août que le régulateur de la santé du pays était devenu le premier au monde à approuver un vaccin contre le coronavirus pour une utilisation généralisée – mais des scientifiques du monde entier ont condamné la décision comme dangereusement précipitée. La Russie n’a pas achevé d’essais de grande envergure pour tester son innocuité et son efficacité, et le déploiement d’un vaccin insuffisamment contrôlé pourrait mettre en danger les personnes qui le reçoivent, selon les chercheurs. Cela pourrait également entraver les efforts mondiaux visant à développer des vaccinations de qualité contre le COVID-19, suggèrent-ils.

«Le fait que les Russes sautent de telles mesures et étapes est ce qui inquiète notre communauté de spécialistes des vaccins. S’ils se trompent, cela pourrait saper toute l’entreprise mondiale », déclare Peter Hotez, spécialiste des vaccins au Baylor College of Medicine de Houston, au Texas.

«C’est une décision imprudente et insensée. La vaccination de masse avec un vaccin mal testé est contraire à l’éthique. Tout problème avec la campagne de vaccination russe serait désastreux à la fois par ses effets négatifs sur la santé, mais aussi parce que cela retarderait davantage l’acceptation des vaccins dans la population », a déclaré François Balloux, généticien à l’University College de Londres, dans un communiqué distribué. par le UK Science Media Center.

Dans son annonce, Poutine a déclaré que le régulateur russe avait approuvé un vaccin COVID-19 développé par l’Institut de recherche Gamaleya en épidémiologie et microbiologie à Moscou, même si les essais de phase III du vaccin n’étaient pas encore achevés. Ces essais impliquent de donner à des milliers de personnes un vaccin ou une injection de placebo, puis de les suivre pour voir si le vaccin prévient la maladie. Ils permettent également aux chercheurs de confirmer l’innocuité du vaccin et de rechercher des effets secondaires plus rares qui n’ont peut-être pas été observés lors d’essais plus petits et de stade plus précoce. Le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, a déclaré que le vaccin serait progressivement introduit auprès des citoyens et donné d’abord aux agents de santé et aux enseignants.

Plus de 200 vaccins COVID-19 sont en cours de développement dans le monde et plusieurs sont déjà en phase III d’essais, et d’autres pionniers devraient bientôt commencer le leur. Mais les chercheurs pensent que le premier de ces vaccins pourrait être approuvé dans quelques mois.

Manque de données

Le vaccin Gamaleya a été administré à 76 volontaires dans le cadre de deux essais précoces répertoriés sur ClinicalTrials.gov, mais aucun résultat de ces essais ou d’autres études précliniques n’a été publié et on en sait peu sur le vaccin expérimental.

Selon les listes ClinicalTrials.gov, le vaccin, qui est administré en deux doses, est composé de deux adénovirus qui expriment la protéine de pointe du coronavirus. La première dose est un virus Ad26 – la même souche est utilisée dans un vaccin expérimental en cours de développement par la société pharmaceutique Johnson & Johnson et sa filiale Janssen – tandis que la deuxième dose de « rappel » est faite d’un virus Ad5, comme celui d’un virus expérimental. jab en cours de développement CanSino Biologics en Chine.

D’après le certificat d’enregistrement en russe du vaccin, les 38 participants qui ont reçu une ou deux doses du vaccin avaient produit des anticorps contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, y compris des anticorps neutralisants puissants qui inactivent les particules virales. Ces résultats sont similaires aux résultats des essais préliminaires d’autres vaccins candidats. Les effets secondaires étaient également similaires, tels que fièvre, maux de tête et irritation cutanée au site d’injection.

Hotez s’attend à ce que le vaccin Gamaleya suscite une réponse immunitaire décente contre le SRAS-CoV-2. «La prouesse technique de développer un vaccin COVID19 n’est pas très compliquée», dit-il. «Le plus dur est de produire ces vaccins sous des parapluies de qualité – contrôle de la qualité et assurance de la qualité – et ensuite de s’assurer que les vaccins sont sûrs et fonctionnent réellement pour se protéger contre le COVID19 dans les grands essais cliniques de phase III.

Mais on sait peu de choses sur les plans d’essais de phase III pour le vaccin Gamaleya. «Je n’ai tout simplement pas réussi à trouver des détails publiés sur un protocole», déclare Danny Altmann, immunologiste à l’Imperial College de Londres. Il espère que l’essai suivra de près les réponses immunitaires des participants et recherchera tout effet secondaire.

Le chef d’un fonds d’investissement soutenu par le gouvernement russe a déclaré que le vaccin passerait par des tests de phase III aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans d’autres pays, selon l’agence de presse publique russe TASS. Le responsable a déclaré que des demandes d’achat pour 1 milliard de doses avaient été reçues par 20 pays, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et ailleurs, et que la fabrication était en place pour produire 500 millions de doses, avec plus de capacité en cours.

«Autorisation ridicule»

Altmann se dit préoccupé par le fait que le vaccin puisse provoquer une maladie exacerbée qui survient lorsque les anticorps générés par le vaccin transportent le virus dans les cellules, après exposition au virus. Un autre problème pourrait être une réaction immunitaire de type asthme qui est devenue un problème avec certains vaccins expérimentaux contre le virus du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Pour détecter ces réactions, il faudrait comparer des milliers de personnes ayant reçu un vaccin ou un placebo et potentiellement exposées au SRAS-CoV-2.

«Il est évidemment ridicule d’obtenir une autorisation sur ces données», déclare Svetlana Zavidova, responsable de l’Association russe des organisations d’essais cliniques, qui travaille avec des sociétés pharmaceutiques internationales et des organisations de recherche. Sans un essai de phase III terminé, Zavidova craint également qu’il ne soit pas clair si le vaccin prévient le COVID-19 ou non – ou provoque des effets secondaires nocifs, en raison des lacunes dans la façon dont la Russie surveille les effets des médicaments. «Notre système de surveillance de la sécurité, je pense, n’est pas le meilleur», dit-elle.

Zavidova craint également que l’approbation du vaccin ne soit «très nocive» pour les efforts visant à mener des essais cliniques sur d’autres vaccins COVID-19 et d’autres médicaments en Russie.

« Je ne sais pas ce que fait la Russie, mais je ne prendrais certainement pas un vaccin qui n’a pas été testé en phase III », a déclaré Florian Krammer, immunologiste à la Icahn School of Medicine de Mount Sinai à New York, dans un tweet . «Personne ne sait s’il est sûr ou si cela fonctionne. Ils mettent [health-care workers] et leur population à risque. »

Cet article est reproduit avec autorisation et a été publié pour la première fois le 11 août 2020.

