WASHINGTON – Le vote par correspondance pour l’élection présidentielle est dans quelques semaines dans plusieurs États clés, ce qui renforce l’importance de la Convention nationale républicaine de la semaine prochaine pour que le président Donald Trump change la trajectoire de la course avant que les premiers votes ne soient exprimés.

Alors que les sondages continuent de montrer que Trump traîne le candidat démocrate Joe Biden, le président sortant se bat contre l’horloge dans des États du champ de bataille comme la Caroline du Nord, la Floride, la Géorgie, le Minnesota, le Michigan et la Pennsylvanie qui commencent à envoyer et à accepter des bulletins de vote par correspondance pour l’élection du 3 novembre en Septembre. En tout, 16 États commencent à voter avant le 29 septembre, selon la campagne Trump.

Seule une poignée d’États, dont le Minnesota, propose un vote anticipé en personne en septembre, mais le vote par correspondance sera une option dans plus d’une douzaine. Certains États ont l’intention d’envoyer des bulletins de vote aux électeurs qui les ont demandés encore plus tôt que d’habitude.

« Avec COVID et l’augmentation des demandes de scrutin, nous essayons de repousser cette date pour la faire le plus tôt possible », a déclaré David Scanlan, secrétaire d’État adjoint du New Hampshire, qui prévoit d’imprimer et d’envoyer les bulletins de vote par correspondance. aux électeurs du New Hampshire le 19 septembre. En règle générale, le New Hampshire attend 30 jours avant l’élection pour commencer à envoyer les bulletins de vote.

Le vote anticipé pourrait être plus important que les cycles électoraux précédents, car des millions d’électeurs supplémentaires ont désormais la possibilité de voter par courrier – et devraient détruire les records de vote par correspondance – au milieu de la pandémie de coronavirus. Trente-sept pour cent des électeurs inscrits disent qu’ils prévoient de voter par correspondance, selon une enquête du projet Democracy Fund + UCLA Nationscape, qui a également révélé que les électeurs de Biden étaient deux fois plus susceptibles de voter par correspondance que les partisans de Trump.

Le président Donald Trump appelle à son arrivée sur Air Force One.

Alarmés par les mesures de réduction des coûts du service postal américain mises en place par le ministre des Postes de Trump, les démocrates ont mené une action concertée pour que leurs électeurs retournent leurs bulletins de vote par correspondance dès qu’ils le peuvent.

« Nous devons demander nos bulletins de vote par la poste dès maintenant, ce soir, et les renvoyer immédiatement et faire un suivi pour nous assurer qu’ils sont reçus », a déclaré l’ancienne Première Dame Michelle Obama lors de la Convention nationale démocrate de cette semaine. « Et puis, assurez-vous que nos amis et nos familles font de même. »

Le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a exhorté les démocrates à «voter tôt lors du vote anticipé».

Le vote par correspondance débute la première semaine de septembre dans un état de transition

La Caroline du Nord, l’un des six États du champ de bataille où les campagnes Biden et Trump ont consacré le plus de ressources, commence à envoyer des bulletins de vote aux électeurs qui les ont demandés le 4 septembre. Les électeurs peuvent les renvoyer dès leur arrivée, ce qui rendra probablement l’État de Tar Heel. le premier à voter.

La Géorgie, historiquement un État solidement républicain mais où les sondages montrent que Biden est compétitif, devrait envoyer des bulletins de vote par correspondance aux électeurs le 15 septembre. Au Minnesota, un État que la campagne Trump a ciblé mais où les sondages montrent que Biden avance confortablement, les électeurs peuvent renvoyer leur courrier. dans les bulletins de vote ou votez tôt en personne à compter du 18 septembre.

La plupart des comtés de Pennsylvanie, un État que Trump a remporté de justesse en 2016 et qui fait partie des États de transition les plus cruciaux de la course pour les deux campagnes, commenceront également à envoyer des bulletins de vote aux électeurs en septembre.

Les greffiers municipaux du Michigan, un autre État critique que Trump a remporté de peu en 2016, doivent commencer à envoyer des bulletins de vote par correspondance aux électeurs qui ont fait des demandes avant le 24 septembre. Les électeurs sont encouragés à voter et à les renvoyer immédiatement.

La Floride, que la plupart des analystes pensent que Trump doit emporter pour gagner sa réélection, envoie des bulletins de vote par correspondance entre le 24 septembre et le 1er octobre. Les démocrates ont demandé près de 600 000 votes de plus en Floride que les républicains, selon les registres de l’État.

«Les gens ont tendance à considérer cette saison électorale comme le 3 novembre, mais il y a cet espace juste après les conventions dans plusieurs États où les gens vont voter et prendre une décision», a déclaré Amy Dacey, ancienne PDG de la Comité national démocrate qui est maintenant directeur exécutif du Sine Institute of Policy and Politics de l’Université américaine. «Et ils vont le faire dans le contexte actuel – pas ce qui se passe fin septembre, pas ce qui se passe en octobre.

« Si vous êtes assis dans cette position où vous n’êtes pas considéré comme étant en tête dans les sondages, vous devez vraiment rejoindre ces électeurs pour trouver des moyens de susciter l’enthousiasme et de les amener à voter de votre côté. »

Biden, toujours en tête, a vu son avance se rétrécir

Malgré la forte rhétorique de Trump contre le vote par correspondance, la campagne Trump et les États parties dans les États swing ont travaillé autour du message du président pour exhorter les partisans républicains à voter par courrier. Cela comprend l’envoi des demandes de vote par correspondance aux électeurs de certains États swing.

Trump a légèrement réduit l’écart dans les sondages nationaux au cours du mois dernier, Biden menant désormais de 7,6% points de pourcentage, selon Real Clear Politics, contre 8,7 points de pourcentage le 22 juillet. Mais l’avance de Biden reste statistiquement significative et il a maintenu mène dans la plupart des États du champ de bataille.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden s’adresse à la Convention nationale démocrate le 20 août 2020 à Wilmington, Delaware.

Biden mène la Floride de 5 points de pourcentage, selon la moyenne des sondages de Real Clear Politics, la Pennsylvanie de 5,7 points, le Minnesota de 5,3 points, le Michigan de 6,7 points et le New Hampshire de 9,3 points. La Caroline du Nord, un État que Trump a remporté en 2016 par près de 4 points, est une impasse, avec des sondages montrant Trump en avance de moins de 1 point de pourcentage. Trump a également une avance de 1 point dans les sondages en Géorgie, un État qu’il a gagné par 5 points il y a quatre ans.

« Je pense que les choses s’améliorent pour Trump », a déclaré John Feehery, un stratège républicain de longue date. « La question est, avec COVID et avec l’économie, cela peut-il arriver assez vite pour qu’il puisse faire un retour? »

« Si les gens votent tôt, il n’y aura pas nécessairement de surprise en octobre », a-t-il dit, mais il a ajouté qu’il ne pense pas que le vote anticipé sera aussi critique que certains le croient.

Trump frappe avec un quatrième débat

Les trois débats présidentiels télévisés entre Biden et Trump sont prévus pour les 29 septembre, 15 octobre et 29 octobre. Historiquement, les débats offrent la plus grande opportunité pour les candidats de faire sensation dans le homestretch. Dans une course pendant une pandémie – avec quelques moments mémorables sur les sentiers alors que Biden fait campagne hors de son domicile dans le Delaware – les débats prendront encore plus d’importance.

Mais ils n’auront pas lieu avant que 16 États n’aient déjà commencé à voter – un problème pour une campagne qui est en retard. Dans l’espoir de changer cela, la campagne Trump a demandé un quatrième débat pour la première semaine de septembre, mais la Commission sur les débats présidentiels ce mois-ci a rejeté la demande.

La commission a noté que les électeurs n’étaient «pas obligés de retourner leur bulletin de vote avant les débats», soulignant que lors de l’élection de 2016, qui avait un calendrier de débat similaire, «seulement .0069% des électeurs avaient voté au moment de la première débat. « Toujours la commission, dans une lettre rejetant la demande de la campagne Trump a également reconnu » plus de gens voteront probablement par courrier en 2020. «

« Je pense que les gens qui sont motivés à voter et qui ont déjà pris leur décision vont sortir tôt et voter », a déclaré Feehery, qui était auparavant attaché de presse de l’ancien président de la Chambre républicaine Dennis Hastert.

Mais il a déclaré que le résultat de l’élection se résumerait à d’autres: ceux qui sont indécis entre les candidats et un groupe encore plus grand de personnes qui, selon lui, ne savent pas s’ils voteront du tout:

« Je ne pense pas que les personnes qui votent tôt font partie de cette catégorie. »

Les deux campagnes proposent des publicités télévisées aux États à vote anticipé

Après avoir brièvement suspendu les publicités télévisées après le départ de Brad Parscale en tant que directeur de campagne, la campagne Trump a lancé une nouvelle campagne publicitaire le 5 août dirigée par le nouveau directeur de campagne, Bill Stepien, ciblant les premiers États tels que la Caroline du Nord, la Géorgie et la Floride.

« En réalité, les élections commencent beaucoup plus tôt », a déclaré Stepien dans un communiqué, faisant référence au compte à rebours des élections du 3 novembre. «Dans de nombreux États, plus de la moitié des électeurs voteront bien avant le jour du scrutin et nous avons ajusté notre stratégie pour en tenir compte.»

Pendant ce temps, dans le cadre de son blitz télévisé payant de 280 millions de dollars et de publicité numérique dans 15 États, la campagne Biden de ce mois-ci a également souligné les États à vote anticipé comme domaines d’intérêt.

« Nous sommes convaincus que nous avons un plus grand chemin vers 270 (votes électoraux) à notre disposition et qu’il y a un plus large éventail d’États dans lesquels nous voulons faire de la publicité », a déclaré aux journalistes Patrick Bonsignore, directeur des médias payants de la campagne Biden. Il a ajouté que la campagne Biden ciblera les États qui voteront le plus tôt et investiront probablement « plus lourdement en été et en automne que plus tard ».

Trump fera-t-il plus que se rallier à la convention?

Avant que le vote ne commence n’importe où, Trump fait son entrée à la Convention nationale républicaine. Cela vient après que les démocrates ont utilisé leur convention pour présenter l’élection comme un référendum sur Trump, qui, selon eux, n’a pas seulement échoué à gérer le coronavirus et les crises économiques, mais menace la démocratie elle-même.

« La semaine prochaine, le président doit réduire les devants », a déclaré Ari Fleischer, ancien secrétaire de George W. Bush. « Je n’ai aucun doute là-dessus. Si après la convention républicaine est terminée, si le président traîne autant qu’il l’est maintenant, c’est un signe singulier de problèmes majeurs. »

Fleischer a déclaré que la Convention nationale démocrate avait laissé une ouverture à Trump pour étayer son argumentation sur la sécurité publique au RNC. Il a suggéré que les républicains présentent des policiers blessés lors des récentes manifestations nationales qui ont éclaté après la mort de George Floyd et des petites entreprises blessées par des émeutes. Il a également déclaré que si les cas de COVID-19 continuent de baisser, cela peut « fondamentalement réinitialiser la course » pour les deux derniers mois.

« Je ne pense pas que l’horloge soit le problème autant que l’écart. Trump est en baisse. Il doit réduire l’écart », a déclaré Fleischer. « Et puis il y a du temps. »

En plus de la pression de Trump sur le « maintien de l’ordre », le RNC dépeindra presque certainement Biden comme une marionnette du socialisme. Une nouvelle publicité de Trump, avec des images du sénateur Bernie Sanders et de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, prévient que « la gauche radicale a pris le contrôle de Joe Biden ». Un autre avertit que Biden offrirait une amnistie aux immigrants sans papiers.

Trump a prévisualisé plus de messages lors des remarques à Scranton, en Pennsylvanie, jeudi. en faisant valoir que voter pour Biden conduirait à la ruine nationale et au chaos. Lier Biden à de violentes manifestations est devenu un message incontournable de Trump pour reconquérir les électeurs de banlieue de Biden.

« Si vous voulez une vision de votre vie sous une présidence Biden, imaginez les ruines fumantes de Minneapolis, la violente anarchie de Portland et les trottoirs ensanglantés de Chicago – et imaginez le chaos qui envahit votre ville et chaque ville d’Amérique », Trump m’a dit.

Mais les démocrates sont sceptiques que Trump sera en mesure d’aller au-delà de sa base pour cibler les électeurs qui se sont égarés à Biden – ce qu’il doit faire rapidement.

« Je suis plus intéressé par leur convention la semaine prochaine que par la nôtre », a déclaré David Plouffe, un ancien conseiller du président Barack Obama, sur MSNBC cette semaine. « Parce que Trump est derrière. Alors, comment utilise-t-il ces quatre heures essentiellement pour commencer à ajouter à son soutien? »

Plouffe doutait que Trump soit capable de faire le pivot nécessaire.

« S’il ne s’agit vraiment que d’une série de griefs, d’insultes et d’heures de puissance blanche, il peut avoir tout le temps qu’il veut. Parce que je ne pense pas que cela va l’aider du tout.

« S’il prononçait des discours, menait des interviews, envoyait des publications sur les réseaux sociaux qui lui permettraient de récupérer une partie de ce qu’il a perdu auprès des électeurs seniors, des électeurs de banlieue, des électeurs diplômés d’université, je m’inquiéterais, car il a une capacité unique à dominer l’oxygène », a déclaré Plouffe. « Mais pour le moment, il encrasse juste l’oxygène. »

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Le vote commence plus tôt que vous ne le pensez. Trump lutte contre l’horloge dans certains États du champ de bataille