Larissa Veronesi / .

Le type le plus efficace de masque facial en tissu est un masque cousu avec un ajustement serré.

Bien que les bandanas soient mieux que rien, le fait qu’il n’offre pas un ajustement serré au bas du visage en fait un mauvais choix pour un revêtement facial.

Si vous n’avez pas les compétences nécessaires pour coudre un masque et que vous ne voulez pas dépenser d’argent, créer un couvre-visage de fortune avec un mouchoir plié est une bonne option.

Les masques faciaux sont désormais la nouvelle norme. Et nous avons une assez grande variété de revêtements faciaux à choisir, y compris des masques faciaux de qualité médicale aux masques faits maison. Les masques en tissu, en particulier, sont devenus répandus et facilement disponibles pour la population générale. Mais certains masques en tissu sont plus efficaces que d’autres pour empêcher la propagation de vos germes.

Les chercheurs ont mené de nombreuses études pour déterminer quels masques sont les plus efficaces. Ici, nous avons examiné les données de diverses études et discuté avec plusieurs experts pour déterminer quels masques en tissu sont les meilleurs.

Aller sans masque n’offre aucune protection

Les experts de tous les horizons déconseillent fortement l’utilisation du sans masque. Parce qu’être découvert n’offre aucune protection pour vous et tout le monde autour de vous contre le nouveau coronavirus, déclare Iahn Gonsenhauser, MD, docteur en médecine interne et responsable en chef de la qualité et de la sécurité des patients à l’Ohio State University Wexner Medical Center.

« Les masques sont ce dont dépend notre rétablissement. Mais ils ne font aucun bien sur les étagères; ils doivent être sur nos visages », déclare Gonsenhauser.

Une étude publiée dans Physics of Fluids simulait la toux et les éternuements à l’aide d’une tête de mannequin et de pompes à air qui émulaient la force de la vraie toux et des éternuements. Les chercheurs ont testé différents revêtements du visage pour voir lesquels faisaient le meilleur travail pour bloquer les gouttelettes respiratoires et ont conclu que tout masque – même le moins efficace – valait mieux que pas de masque du tout.

Les cache-cou sont inefficaces

Une étude publiée dans Science Advances a révélé que les cache-cou, en particulier les polaires de cou, sont des revêtements faciaux relativement inefficaces.

Les chercheurs ont déterminé que le port de cache-cou peut en fait être contre-productif, car ils peuvent provoquer la rupture de grosses gouttelettes respiratoires en gouttelettes respiratoires plus petites, qui peuvent rester en suspension plus longtemps et potentiellement infecter d’autres personnes.

Mais il est important de noter que cette partie de l’étude a suscité des réactions négatives, certains médecins faisant valoir que les guêtres sont en fait plus efficaces que ne le prétend l’étude Science Advances. Jusqu’à ce qu’il y ait plus de recherche, il n’y a pas de consensus clair quant à savoir si les guêtres offrent une protection adéquate.

Les bandanas ne sont pas recommandés

Un bandana n’est pas le meilleur couvre-visage, mais c’est plus idéal que de passer sans masque.

Les bandanas ne font pas un excellent travail pour bloquer les particules à travers ou autour du masque, dit Gonsenhauer. En fait, les chercheurs de l’étude Physics of Fluids ont découvert qu’un éternuement simulé bloqué par un bandana permettait toujours aux gouttelettes respiratoires de jaillir de 3 pieds et 7 pouces.

L’étude a également révélé qu’un bandana à une seule couche était le moins efficace parmi les revêtements testés, car il ne fournit pas un ajustement serré complet pour la moitié inférieure du visage.

Cela dit, les chercheurs ont conclu que le bandana réduisait légèrement la gamme de gouttelettes respiratoires d’une toux, ce qui le rendait mieux que d’être découvert.

Les mouchoirs pliés sont une bonne option maison

Il est possible de créer un masque de fortune en repliant un mouchoir, un bandana ou même un tissu à partir d’un vieux t-shirt.

En fait, le Surgeon General des États-Unis a même publié une vidéo avec des instructions sur la façon de créer un masque de cette manière. Il s’agit de couper la moitié inférieure d’un t-shirt, de le plier pour qu’il ait plusieurs couches, puis de le fixer avec des élastiques.

Dans la même étude de 2020 Physics of Fluids, les chercheurs ont suivi les instructions de pliage du chirurgien général avec un mouchoir en coton et ont déterminé que cela était plus efficace que le bandana mais moins efficace qu’un masque cousu ou un masque commercial, car un éternuement derrière un mouchoir plié jeté environ 1 pied, 3 pouces.

Ils ont remarqué le plus de fuites au sommet du masque car il n’est pas très serré autour du nez.

Cependant, malgré l’ajustement, l’un des avantages d’un mouchoir plié, par opposition à un bandana, est qu’il comporte plus de couches. « Plus il y aura de couches, meilleure sera la protection, et plus le tissu aura la capacité d’empêcher le virus de tousser sur une autre personne », déclare Shira Shafir, PhD, MPH, professeure associée associée dans les départements des sciences de la santé communautaire et de l’épidémiologie à la UCLA Fielding School of Public Health.

Gonsenhauser convient que si les gouttelettes peuvent s’échapper de ce masque, c’est toujours un bon choix pour une utilisation occasionnelle dans des environnements non médicaux.

Les masques de type cône sont efficaces, mais permettent certaines fuites

L’étude Physics of Fluids a révélé qu’un masque commercial de type cône vendu en pharmacie était plus efficace qu’un bandana ou un masque de style mouchoir plié. Mais cela permettait toujours un jet de 8 pouces de gouttelettes respiratoires.

Bien que les espaces le long du haut du masque aient permis des fuites, c’était beaucoup moins que les deux options précédentes. Le masque de style cône était le seul masque commercial examiné par cette étude.

« Un masque facial en tissu est un élément essentiel pour s’assurer que si une personne est contagieuse, elle garde son virus pour elle-même. Elle n’a pas la possibilité de tousser, de chanter ou de parler à une autre personne », déclare

Le masque cousu offre une excellente protection

Les masques cousus maison ont pris d’assaut Etsy, et pour une bonne raison. L’étude Physics of Fluids a révélé qu’il s’agissait du revêtement facial le plus efficace et qu’il ne permettait qu’un jet de gouttelettes de 2,5 pouces.

Gonsenhauser est un grand partisan de ce type de revêtement facial, surtout quand ils s’adaptent bien autour du visage. Il dit que dans ce scénario, ils peuvent réduire considérablement la propagation des particules de gouttelettes.

«Certaines études de modélisation utilisant des modèles dynamiques générés par ordinateur ont en fait montré que ceux-ci fournissent probablement un contrôle encore plus grand des gouttelettes que les masques produits commercialement», explique Gonsenhauser.

Cependant, il convient de noter que, comme toutes les études, il existe certaines limites dans l’étude sur la physique des fluides. Émuler la toux et les éternuements à partir d’un mannequin n’équivaut pas à étudier le même comportement chez de vraies personnes malades. De plus, les résultats peuvent également varier selon que la personne porte un masque correctement ou non.

Les masques médicaux sont les plus efficaces mais doivent être réservés aux professionnels de santé

Une autre étude, publiée dans Science Advances, a examiné deux types de masques médicaux que l’étude Physics of Fluids n’a pas: des N95 ajustés sans valve et des masques chirurgicaux à trois couches.

Les chercheurs ont découvert que ces deux masques étaient plus efficaces que les masques en coton cousus, les N95 étant les plus efficaces, avec 0,1% de transmission de gouttelettes respiratoires lorsque les sujets de test parlaient avec un masque. Les masques chirurgicaux à trois couches (les traditionnels bleu clair qui sont très courants) étaient les finalistes.

Cependant, Shafir exhorte le grand public à opter pour des masques en tissu réutilisables et à laisser les masques chirurgicaux et autres masques de qualité médicale aux prestataires de soins de santé ainsi qu’à ceux qui sont malades et se rendent dans des établissements de santé.

La ligne du bas

Shafir dit que le plus important est que vous trouviez un masque confortable pour vous, donc vous serez plus susceptible de le porter. Plus vous le portez, plus vous réduirez la propagation potentielle.

Idéalement, ce masque doit avoir au moins deux couches, couvrant à la fois votre nez et votre bouche, et est lavé régulièrement.

Pour les températures estivales chaudes, Shafir recommande des masques en coton car ils sont plus respirants. De plus,

pour la plupart des gens, fabriquer ou acheter un masque cousu en tissu est la meilleure option et la plus efficace. Bien que les masques médicaux puissent offrir la plus grande protection, il est préférable de les laisser aux personnes qui en ont le plus besoin.

