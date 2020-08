UNE professeur dans Pérou est devenu viral pour avoir aidé ses étudiants qui ne peuvent pas suivre le cours à distance.

En raison de la pandémie de coronavirus qui affecte le monde entier, les écoles sont fermées, mais l’enseignement ne l’est pas, car différents gouvernements ont mis en œuvre des programmes permettant aux mineurs de suivre les enseignements maison.

Cependant, certains d’entre eux ne disposent pas de l’équipement nécessaire pour pouvoir suivre les cours. Il convient de rappeler que certains étudiants n’ont pas d’ordinateur, de connexion Internet ou même pas de télévision à la maison, avec laquelle ils peuvent regarder des programmes éducatifs.

Pour cette raison, un enseignant de la communauté Chachapoyas a apporté une télévision pour que ses élèves puissent suivre les cours du programme local »J’apprends à la maison»Et continuez avec l’année scolaire prévue cette année.

Lino Sonders Rojas Morje, professeur au Nord de Pérou semble porter des téléviseurs, de sorte que ses élèves prennent soin de leur santé et en même temps qu’ils puissent continuer leurs cours à distance.

L’enseignant a demandé un soutien pour que les personnes qui ont un téléviseur qu’ils n’utilisent plus puissent en faire don et il serait en charge de l’acheter aux élèves qui en ont le plus besoin.

Plus tard, l’enseignant a été reconnu par ses voisins pour avoir lancé cette campagne de dons et cadeaux pour ses élèves dans des conditions de plus grande vulnérabilité.

Les images du prof Rojas Mori portant des téléviseurs près de la région amazonienne est devenu viral sur les réseaux sociaux. D’autres images montrent des élèves regardant la télévision et faisant des exercices de devoirs, afin qu’ils puissent continuer à apprendre, malgré les conditions difficiles imposées par le pandémie de coronavirus partout dans le monde.

