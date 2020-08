En mai de l’année dernière, un anneau d’explosifs plantés autour de la base de deux tours de refroidissement en béton de 500 pieds dans ce qui était autrefois la plus grande centrale électrique au charbon de la Nouvelle-Angleterre les a fait tomber.

En 18 secondes, ils ont été réduits en poussière et en gravier. Puis en février, les quatre cheminées incrustées de suie de l’usine ont été abattues comme des briques.

La démolition de la centrale électrique de Brayton Point a été le premier acte époustouflant d’un drame énergétique national qui se déroule devant les habitants de Somerset, dans le Massachusetts (population de 17 896 habitants).

Le deuxième acte – qui se déroule toujours lentement – a commencé par une proposition pour le Centre Anbarique des Énergies Renouvelables sur le site dégagé. Il comprend des plans pour un port de mer rénové, des installations pour la fabrication et l’assemblage de pièces d’éoliennes offshore et une connexion par câble électrique à la pointe de la technologie pour acheminer l’électricité provenant de plusieurs parcs éoliens en mer.

C’était la première d’une série de transformations en cours le long de la côte Est pour soutenir 16 parcs éoliens offshore prévus dans sept États. Ces efforts coûteront au total environ 70 milliards de dollars. Ils font partie de plans encore plus vastes visant à transférer à terme les deux côtes américaines vers l’éolien offshore et d’autres sources d’énergie propre.

La ressource énergétique offshore aux États-Unis est énorme, mais les plans fédéraux pour la développer restent un puzzle avec de grandes lacunes. Les réglementations pour l’industrie naissante restent inachevées. L’infrastructure qui sera utilisée pour connecter les turbines aux réseaux d’énergie électrique du pays est d’autres problèmes à résoudre.

Ces retards ont commencé par des changements politiques dans la planification énergétique au cours de la dernière décennie. L’éolien offshore a été lancé avec enthousiasme dans les dernières années de l’administration Obama, culminant avec un sommet de la Maison Blanche en 2015 qui a estimé qu’il produirait 22 000 mégawatts «d’énergie propre et abondante» d’ici 2030. Cela suffit pour alimenter 4,5 millions de foyers.

Les ministères de l’Énergie et de l’Intérieur ont publié une étude lors du sommet, prévoyant que le potentiel de l’éolien offshore américain était «égal à environ le double de la demande d’électricité du pays». Il a ajouté: «Nous sommes convaincus que notre pays est à l’avant-garde d’une solide industrie éolienne offshore nationale.»

Le DOE a accordé des subventions aux États pour construire une «feuille de route régionale» qui créerait une «voie de coopération» pour réaliser les «économies d’échelle» nécessaires pour produire une chaîne d’approvisionnement américaine créant des milliers d’emplois.

Le plan a également attiré des dizaines de grands services publics européens et de sociétés pétrolières et gazières qui avaient déjà une expérience dans la construction de parcs éoliens offshore. Les entreprises technologiques américaines étaient désireuses d’aider à distribuer de grandes quantités d’électricité dérivée des côtes.

L’un d’eux est Anbaric Development Partners LLC, situé dans le Massachusetts. Il a déterminé que seuls quelques endroits le long de la côte Est avaient les bonnes caractéristiques pour se connecter efficacement avec de grands volumes d’électricité offshore. Il a décrit Brayton Point comme «l’un des points les plus robustes du réseau où de grands volumes d’énergie éolienne offshore peuvent se connecter».

L’ancienne centrale électrique avait des connexions électriques terrestres existantes. Anbaric fabrique des câbles sous-marins pour transporter du courant continu haute tension, ce qu’il considère comme le moyen le plus efficace pour amener de grands volumes d’électricité depuis l’offshore.

«Je peux mettre 1 200 MW dans un câble à courant continu. Si je dois passer au courant alternatif, j’en aurais besoin de neuf », a expliqué Erin Clarke, porte-parole d’Anbaric.

L’idée d’Anbaric est que Brayton Point pourrait devenir une plaque tournante de l’industrie énergétique offshore. Une partie de cela inclurait la possession de batteries pour stocker l’énergie offshore quand elle n’était pas nécessaire. Les câbles à courant continu ou à courant continu, a reconnu Clarke, sont plus chers que les câbles à courant alternatif. Mais ils peuvent gérer les énormes quantités d’énergie offshore prévues le long de la côte Est plus rapidement et de manière plus économique, a-t-elle déclaré.

Kevin Knobloch, qui dirige le programme éolien offshore d’Anbaric, a expliqué lors d’un récent forum virtuel – l’un des nombreux tenus par l’industrie éolienne offshore pour discuter de ses problèmes – que les États individuels regroupent leurs plans pour les parcs éoliens offshore et les lignes de transmission qui les relieront avec des connexions au réseau onshore.

«Je pense que l’on se rend de plus en plus compte que cela ne nous mènera pas jusqu’ici. Nous devrions réfléchir à cela maintenant et le cartographier », a-t-il affirmé. Knobloch a souligné que des plans doivent être préparés pour les connexions offshore et la distribution onshore.

«Nous parlons de très grosses injections d’éolien offshore», a-t-il ajouté, notant que le système doit être flexible; «Les jours de grand vent, nous devons être en mesure de rediriger cette énergie vers un autre endroit.»

La zone d’énergie éolienne de la Nouvelle-Angleterre, une étendue de 1 418 acres dans les eaux atlantiques relativement peu profondes, a été cartographiée pour la location de parcs éoliens par le Bureau of Ocean Energy Management du Département de l’intérieur. C’est la plus grande zone de ce type aux États-Unis, et elle est située à seulement 37 milles marins au sud de Somerset.

Après des ventes aux enchères de bail gérées par le Massachusetts et d’autres États voisins, la région est maintenant prévue pour devenir un groupe de six parcs éoliens. Les principaux propriétaires de la plupart d’entre eux sont des sociétés d’énergie ou de pétrole et de gaz danoises, espagnoles, portugaises, norvégiennes, anglaises et néerlandaises qui n’ont pas vu la nécessité d’un système de réseau offshore américain plus coordonné.

Le résultat pourrait être un enchevêtrement de plusieurs câbles sous-marins provenant des différents parcs éoliens pour alimenter plusieurs points dans le Massachusetts, New York, le Connecticut et le Rhode Island.

«C’est vraiment un peu balkanisé», a expliqué Clarke d’Anbaric.

Elle a noté que les gouvernements européens ont défini les besoins de leurs systèmes de transport offshore avant que les entreprises individuelles ou les provinces ne s’impliquent. Le mieux qu’Anbaric pouvait faire, dans les circonstances du Massachusetts, était de conclure un accord avec le réaménageur de Brayton Point. Selon Clarke, l’accord stipule qu’Anbaric a le droit exclusif de construire un câble CC haute tension, si nécessaire.

« Le problème de quelqu’un d’autre »

Jusqu’à présent, les États ont choisi un certain nombre de «hubs» pour l’éolien offshore le long de la côte Est: Brayton Point; un autre le long de la rivière Delaware près de Salem, N.J .; un troisième à Hampton Roads en Virginie; et un certain nombre d’autres ports maritimes à choisir à New York et dans d’autres États.

Comment développer une infrastructure de réseau qui soit simple et rentable et qui permette plus de croissance dans les années à venir sera un problème pour chacun d’entre eux, prédit Eric Hines, un ingénieur en structure qui dirige une équipe à l’Université Tufts qui suit le développement éolien offshore. .

Il craint que «tant que le gouvernement américain ne développera pas sa position» sur la question, les propriétaires de baux existants «saisiront tous les points de disponibilité».

Alors que les entreprises européennes ont tiré des leçons précieuses de leurs efforts de pionnier en Europe, Hines estime que les États-Unis ne devraient pas compter sur elles pour élaborer des politiques qui façonnent le système de transport national.

«Quel développeur individuel essayant juste de réaliser un seul projet va se soucier du reste des connexions? C’est le problème de quelqu’un d’autre, et celui-ci est le peuple des États-Unis. »

Hines voit deux scénarios possibles. «Si chaque projet connecte son propre fil au réseau», dit-il, «ils le surchargeront. Le réseau n’est pas encore prêt à recevoir tous ces fils. »

Le deuxième scénario éviterait ce qu’il appelle «des spaghettis dans l’océan» en construisant des réseaux de réseau en mer et à terre qui peuvent «fournir cette énergie de manière civilisée». Cela permettrait également une expansion future.

Presque tous les États du Maine à la Caroline du Nord et les grandes villes plus au sud ont fixé des objectifs de réduction des émissions liées au changement climatique d’ici 2050.

«La question est maintenant, comment allons-nous travailler ensemble et y parvenir? Cela donne de l’espoir, non? Après toutes ces années à se demander si nous allons être battus par le réchauffement climatique. Nous avons en fait une chance de le combattre. »

Le groupe de Hines a trouvé des alliés parmi certaines des entreprises européennes impliquées dans des projets offshore américains.

«Il est juste de dire que la transmission est le plus grand obstacle à l’acheminement de l’énergie offshore vers le [East] Coast », a déclaré Stefan Kansy, directeur des nouveaux projets pour Energie Baden-Württemberg AG, un développeur allemand.

«À un moment donné, nous devons nous débarrasser des approches individuelles à courte vue et nous engager davantage dans des discussions transfrontalières», a-t-il affirmé lors d’un forum virtuel. «Quelqu’un doit prendre le relais.»

Plus de défis

Au moins trois autres problèmes pourraient hanter le développement de l’éolien offshore aux États-Unis.

L’un est un problème particulièrement américain, lancé par Wesley Livsey Jones, le défunt sénateur républicain de l’État de Washington. Il voulait aider les compagnies de navigation de Seattle à acquérir une meilleure assise commerciale après la Première Guerre mondiale. Sa solution était la Merchant Marine Act de 1920, devenue célèbre au fil des ans sous le nom de Jones Act.

Son approche consistait à interdire le transport de passagers ou de marchandises entre des points aux États-Unis sur des navires qui ne sont pas battus et détenus par des citoyens américains. Son objectif immédiat était d’interdire aux navires étrangers d’approvisionner les villes de l’Alaska voisin.

Il est peu probable que Jones ait pu imaginer que les États-Unis opteraient pour des éoliennes océaniques de la taille d’un gratte-ciel comme défense majeure contre une menace telle que le changement climatique. Sa loi a été utilisée au fil des ans pour développer l’industrie maritime américaine. Les dérogations judiciaires pour contourner ce problème ont été difficiles à obtenir.

Les projets de construction qui seront bientôt en cours sur la côte Est nécessiteront d’énormes «véhicules d’installation de turbines», parfois appelés «bateaux élévateurs». Ils sont construits avec de grandes cales et des grues lourdes pour transporter, soulever et installer des pièces des éoliennes géantes sur le fond de l’océan.

Ils peuvent coûter jusqu’à un demi-milliard de dollars chacun à construire, et seuls quelques-uns existent dans le monde. Les États-Unis n’en ont pas. Pour contourner le Jones Act, deux turbines récemment construites près de Virginia Beach, en Virginie, ont dû être entretenues par un navire importé d’Europe et basé, à des fins juridiques, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Les projets américains nécessiteront également un nombre important de bateaux spécialisés de taille moyenne pour faire office d’hôtels flottants et d’entrepôts pour pas moins de 40 techniciens qui serviront des relais de deux semaines pour construire et entretenir les parcs à turbines en croissance.

Comment tout cela pourrait-il se produire à un moment où les constructeurs navals américains sont en retard? Pose une question difficile supplémentaire.

Ensuite, il y a la question de savoir qui obtiendra les emplois pour créer et gérer les parcs éoliens offshore. Certains des propriétaires étrangers qui contrôlent les baux offshore ont déclaré qu’ils emploieraient des travailleurs américains.

Cela ne suffit pas pour Donnie Colston, directeur du département des services publics de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

«De toute évidence, nous pensons que les travailleurs américains devraient faire non seulement du travail à terre, mais aussi du travail à l’étranger», a déclaré Colston lors d’un récent forum virtuel de l’industrie. «Nous avons la capacité de nous adapter.»

La manière dont les deux candidats à la présidence pourraient s’adapter à une industrie éolienne offshore tentaculaire aux États-Unis est une autre question. Jusqu’à présent, ils n’ont presque rien dit à ce sujet.

Le président Trump, qui a passé la plupart de son temps sur les questions énergétiques à essayer de restaurer l’industrie du charbon, a envoyé des tweets affirmant que les éoliennes «tuent tous les oiseaux» et que leur bruit pourrait même provoquer le cancer.

L’ancien vice-président Joe Biden, candidat démocrate présumé à la présidence, vient du Delaware, un État côtier où les politiciens font la queue pour soutenir l’éolien offshore depuis plus d’une décennie. En 2012, il s’est exprimé sur le sujet à l’Université du Delaware, son alma mater.

«Cela signifie des emplois, des emplois, des emplois, des emplois, des emplois», a-t-il déclaré, «qui ne peuvent pas être exportés.»

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.