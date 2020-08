L’épidémie de Salmonella Newport liée aux oignons est devenue l’une des plus importantes de ces dernières années, avec 640 personnes malades dans 43 États, selon la dernière mise à jour du CDC.

À mesure que l’épidémie s’est étendue, les rappels d’aliments associés ont augmenté.

Une fois que Thomson International, basée à Bakersfield, en Californie, a lancé la semaine dernière un rappel d’oignons blancs, rouges, jaunes et jaunes doux dans 50 États, la prochaine vague de rappels concernerait tous les produits contenant ces oignons. Cette vague a emporté les produits vendus chez Walmart, Kroger et Giant Eagle, qui ont tous été rappelés cette semaine.

Les oignons rouges emballés par Del Monte Fresh Produce et vendus via des présentoirs en vrac dans les magasins Publix de Caroline du Nord, de Caroline du Sud, de Géorgie, d’Alabama, du Tennessee et de Virginie ont également été rappelés. La chaîne basée à Lakeland a déclaré qu’aucun magasin de Floride n’était impliqué dans ce rappel d’oignons rouges expédiés à Publix en juillet avec le numéro de recherche de produit 4082.

L’USDA a émis une alerte de santé publique sur ces produits alimentaires contenant de l’oignon de Taylor Farms, le producteur des rappels précédents de Walmart et Kroger. Les consommateurs avec l’un des produits ci-dessous doivent les retourner au magasin pour un remboursement complet.

▪ Scramble Bowl Sausage Breakfast vendu chez Walmart avec les lots TFD212AU8 et TFD213AU8.

▪ Plateau collation au fromage cheddar et salade de poulet Taylor Farms vendu par Kroger avec dates de péremption du 08/06/20 ou 08/07/20 et lots nos TFD212AU7 et TFD213AU7.

▪ Sachets plastiques de 41,35 onces contenant de la salade de poulet en vrac, vendus chez Kroger, avec des dates de péremption 08/04/20 ou 08/05/20 et lots n ° TFD212AU8 et TFD213AU8.

▪ Snack de charcuterie au poulet, vendu par Walmart avec les lots n ° TFD212AU3 et TFD213AU3 et les dates de péremption du 08/06/2020 ou du 08/07/2020.

▪ H-E-B Shake Rattle & Bowl Salade du sud-ouest au poulet, meilleure date du «10 août 2020» et lot n ° TFD213AU20.

▪ Salade au poulet style Marketside Southwest de Walmart, meilleure date du 08/11/20 ou 08/12/2020 et lot n ° TFD212AU26 ou TFD213AU26.

Les produits ci-dessus sont allés au Texas, au Mississippi, en Arkansas, en Louisiane et en Oklahoma, selon l’USDA, bien que la liste des magasins de Walmart comprenne de nombreux autres États. Le pot de jambon ci-dessous est allé dans des magasins en Californie, dans l’Illinois, en Caroline du Sud et dans l’Iowa et était disponible par correspondance dans tout le pays.

▪ Pot de 1,25 livre d’eau de jambon Amana Meat Shop et Smokehouse ajoutée au vinaigre cornichon, lots nos E2620, F0320, F3720, F5420, G0620, G1720 et G3920.

Le foyer

La carte état par état du CDC indique que les seuls États sans personnes malades sont le Texas, la Louisiane, l’Oklahoma, l’Arkansas, Hawaï, le Vermont et le Rhode Island.

Comme on pouvait s’y attendre, compte tenu du siège de Thomson International en Californie, les États les plus malades se trouvent dans la région ouest des États-Unis. L’Utah (90), l’Oregon (85), la Californie (76) et le Montana (52) comptent 303 cas, 47,3 pour cent des 640 cas au total.

Sur les 640 cas, 85 ont nécessité une hospitalisation. Salmonella frappe environ 1,35 million d’Américains chaque année, hospitalisant environ 26 500 personnes, généralement avec une diarrhée sanglante, et en tuant 420. Pour la plupart des gens, cela signifie quatre à sept jours de diarrhée, de maux d’estomac et de fièvre.

