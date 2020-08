L’Aardvark est un animal rare – du moins par ordre alphabétique, où il est la première créature répertoriée dans les dictionnaires de langue anglaise. Et ils sont généralement rarement vus dans leur foyer africain. Mais c’est parce qu’ils sont nocturnes, solitaires et vivent dans des terriers souterrains. Ils sont en fait assez courants. Et ces dernières années, on les voit plus fréquemment. Bien que cela puisse être une chance pour les touristes et les amateurs de faune, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les aardvarks eux-mêmes.

« L’Afrique australe devient progressivement de plus en plus chaude et sèche en raison du changement climatique, qui s’y produit plus rapidement que dans d’autres parties du monde. Et j’ai donc choisi de consacrer mon doctorat à l’étude de la manière dont le changement climatique affecte les aardvark dans l’habitat le plus chaud et le plus sec. en Afrique où ils se produisent, qui est le semi-désert du Kalahari. «

Nora Weyer de l’Université sud-africaine du Witwatersrand. Pendant plus de trois ans, elle et son équipe ont suivi les activités d’une dizaine d’aardvarks dans le Kalahari via de minuscules unités de repérage qu’ils ont implantées dans les animaux.

Les Aardvarks dorment généralement pendant la chaleur de la journée et émergent pendant les heures plus fraîches de la nuit pour manger des fourmis et des termites. Mais Weyer a découvert que pendant une sécheresse, ils étaient susceptibles d’être actifs pendant la journée. Le Kalahari est toujours aride, mais un été, le manque de pluie a fait mourir une grande végétation. Les fourmis et les termites ont disparu, ce qui a rendu les aardvarks affamés.

« Habituellement, la période de l’année pendant laquelle très peu de nourriture est disponible est l’hiver. Donc, si vous sortez pendant une journée d’hiver, il fait beau et chaud et pas trop chaud. »

Pendant l’hiver froid et sec, un aardvark affamé a du mal à réguler sa température corporelle pour rester au chaud. La stratégie de survie qu’ils ont développée est de devenir plus actifs pendant la journée, quand il fait plus chaud dehors.

Mais les aardvarks de Weyer avaient faim pendant l’été. Leur stratégie d’être actif pendant la journée, ce qui est un geste intelligent pendant l’hiver, est devenu un piège pendant l’été: ils ont fait face à la faim, au stress thermique et à la déshydratation. Les résultats sont dans la revue Frontiers in Physiology. [Nora Marie Weyer, et al. Increased diurnal activity is indicative of energy deficit in a nocturnal mammal, the aardvark.]

« Ces mécanismes d’économie d’énergie que les aardvarks ont montrés n’étaient pas toujours suffisants pour qu’ils économisent de l’énergie pendant les sécheresses. Et plusieurs aardvarks de notre étude, ainsi que d’autres aardvarks, sont morts. »

Le changement climatique devrait entraîner des sécheresses et des vagues de chaleur plus fréquentes dans le Kalahari. Et aardvarks pourrait ne pas être en mesure de faire face.

Les Aardvarks sont des ingénieurs en écosystème. Leurs terriers sont utilisés par les phacochères, les porcs-épics, les suricates et même par les pangolins en voie de disparition comme abri de la chaleur et du froid. Si les aardvarks ne peuvent pas survivre dans un Kalahari plus chaud et plus sec, qu’est-ce que cela signifie pour le reste de leur communauté écologique?

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)