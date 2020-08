Les personnes sur le chemin de l’ouragan Isaias évitent les abris d’urgence, car les responsables de la Floride à la Caroline du Nord ont exhorté les résidents évacués à rester chez des amis ou des parents à la place ou à louer des chambres d’hôtel.

Dix abris ont été ouverts en Floride ces derniers jours, mais ils ont accueilli un total de 266 personnes, selon un rapport de l’Agence fédérale de gestion des urgences.

En Caroline du Nord, où des ordres d’évacuation obligatoires sont en place pour certaines parties de trois comtés côtiers, 17 abris ont été ouverts d’une capacité combinée de 2300. Les abris étaient en grande partie vides la nuit dernière, indique un site Web d’État.

« Nous avons beaucoup de gens vraiment effrayés à cause de la situation COVID, et ils resteront chez eux », a déclaré hier Edward Conrow, responsable des urgences dans le comté de Brunswick, en Caroline du Nord.

Le comté de Brunswick, dans le coin sud-est de la Caroline du Nord, a ordonné des évacuations de certaines communautés en bord de mer et a ouvert hier deux abris d’urgence dans des écoles publiques locales. Mais le site Web du comté indique que « les abris ne doivent être considérés qu’en dernier recours » et énumère les règles qui obligent les résidents à porter des masques « en tout temps » et à « rester dans la section qui leur est assignée du bâtiment à tout moment ».

Les responsables mettent en garde contre les abris alors même qu’ils les ont rendus plus spacieux pour faciliter la distance sociale pendant la pandémie COVID-19. Les deux refuges du comté de Brunswick sont limités à 200 personnes chacun – bien en dessous de leur capacité typique de 500, a déclaré Conrow.

Les précautions concernant les abris ont également obligé les autorités à souligner que les résidents ne devraient pas rester chez eux s’ils ont reçu l’ordre d’évacuer.

« Ne laissez pas les inquiétudes concernant le COVID-19 empêcher votre évacuation », a déclaré hier le directeur de la gestion des urgences de Caroline du Nord, Mike Sprayberry, lors d’un briefing sur Isaias. «Essayez de rester avec votre famille, vos amis ou dans un hôtel pour minimiser les contacts avec les autres pendant la pandémie. N’oubliez pas, si on vous dit d’évacuer, n’hésitez pas.

Plus de 2000 chambres d’hôtel étaient disponibles en Caroline du Nord pour les évacués, a déclaré Sprayberry, bien qu’il ne soit pas clair si le coût serait couvert par les agences gouvernementales ou payé par des particuliers.

La dévastation économique et les pertes d’emplois dues à la pandémie créeront « une véritable lutte financière pour les gens » pour louer une chambre d’hôtel pendant un ouragan, a déclaré hier l’ancien administrateur de la FEMA Craig Fugate sur un podcast de l’Université Johns Hopkins.

Isaias (prononcé ees-ah-EE-ahs) avait retrouvé la force de l’ouragan lorsqu’il a touché terre près d’Ocean Isle Beach, en Caroline du Nord, en tant qu’ouragan de catégorie 1 la nuit dernière avec des vents maximums soutenus de 85 mph. C’était le deuxième ouragan de l’année, après l’ouragan Hanna, qui a frappé le Texas fin juillet.

Alors qu’il traversait l’est de la Caroline du Nord ce matin, Isaias a été rétrogradé en tempête tropicale.

Isaias aura « des vents dangereux et une onde de tempête » quand elle frappera les Carolines, a déclaré hier soir le National Weather Service. Des avertissements d’ondes de tempête étaient en vigueur hier soir le long de la côte de Caroline du Nord et de Caroline du Sud. On prévoyait jusqu’à 8 pouces de pluie dans les Carolines et le centre de l’Atlantique des États-Unis.

« Le statut ou la catégorie d’une tempête peut être trompeur », a déclaré hier le gouverneur Roy Cooper (D) de Caroline du Nord. « Tu devrais prendre cette tempête au sérieux. »

Conrow du comté de Brunswick a déclaré que sa « plus grande préoccupation est que le système est [a] tempête tropicale, alors les gens la minimisent « et ignoreront les ordres d’évacuation. » Ce serait un danger pour la communauté et un danger pour les agents des services d’urgence qui doivent sortir et les secourir « , a-t-il dit.

Isaias a causé des problèmes minimes en Floride et n’a donné lieu à aucun ordre d’évacuation obligatoire. Le comté de Palm Beach, avec 1,5 million d’habitants, avait un ordre d’évacuation volontaire pour les zones côtières et a ouvert plusieurs «abris de dernier recours» qui ne fournissaient que des collations et des repas légers au lieu des habituels petit-déjeuner, déjeuner et dîner complets.

« C’était plus un exercice qu’un véritable événement », a déclaré le directeur de la gestion des urgences du comté de Palm Beach, Bill Johnson, lors d’un briefing dimanche.

Isaias visait la Floride et les Carolines alors que les États ont vu d’énormes flambées d’infections au COVID-19.

Le nombre de cas en Floride a grimpé à 487 000 contre 57 000 le 1er juin, le premier jour de la saison des ouragans dans l’Atlantique. C’est le deuxième taux de croissance le plus élevé de tous les États, derrière seulement l’Arizona.

La Caroline du Sud a vu sa charge de cas de COVID-19 passer à 91000 contre 12000 le 1er juin, le quatrième taux de croissance le plus élevé.

La Caroline du Nord compte maintenant 125 000 infections, contre 29 000 le 1er juin.

L’Associated Press a contribué.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.