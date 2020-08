Après être arrivé sur la planète naine Ceres en 2015, le vaisseau spatial Dawn de la NASA a révélé un monde étrange où la glace coulait et éclatait comme de la lave. Dans la dernière phase de la mission, qui s’est terminée en 2018, l’orbite de Dawn a balayé à moins de 35 kilomètres (22 miles) du cratère Occator, une caractéristique de 92 kilomètres de large parsemée de dépôts brillants de carbonate de sodium et d’autres minéraux. L’analyse des données par l’équipe de la mission, publiée lundi dans une série de sept articles dans trois des revues de Nature, brosse le tableau le plus complet à ce jour de l’histoire du cratère Occator et corrobore les soupçons antérieurs selon lesquels un réservoir d’eau liquide existe sous la surface de Cérès. . L’étendue de cette région prétendument aqueuse reste cependant inconnue.

«C’est la dernière série d’articles qui présentent réellement les données de la mission et fournissent la meilleure interprétation de l’équipe», déclare Carol Raymond, chercheuse au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA et chercheuse principale adjointe de Dawn. «Désormais, les données sont à l’état sauvage et tout le monde pourra les consulter. Je suis sûr que nous en apprendrons beaucoup plus à l’avenir. »

Au début de la mission de Dawn, les chercheurs ont supposé que les minéraux des gisements avaient été transportés à la surface par de l’eau liquide qui s’était ensuite évaporée. Le plus jeune de ces gisements s’est formé il y a à peine quatre millions d’années, alors que l’impact qui a créé le cratère Occator s’est produit il y a environ 20 millions d’années. Cet écart a laissé les scientifiques incertains si l’eau a commencé comme de la glace qui a ensuite fondu. par la chaleur de l’impact ou existait déjà sous forme liquide dans un réservoir souterrain.

Pour le savoir, l’équipe a mesuré comment la vitesse du vaisseau spatial a changé tout au long de son orbite pour construire une carte détaillée du champ gravitationnel de Ceres, qui à son tour a révélé des régions de haute et basse densité dans la croûte. Ensuite, Raymond et ses collègues ont combiné la carte de densité avec des modèles de la façon dont la chaleur se déplacerait dans une croûte riche en glace pour reconstruire les séquelles de l’impact Occator. Le scénario qu’ils ont découvert, dit Raymond, «ouvre une nouvelle façon de penser à la géologie» des corps glacés tels que Cérès, qui est le plus gros objet de la ceinture d’astéroïdes. L’énergie de l’impact a créé une «chambre de fusion» d’eau liquide près de la surface, ainsi que des fractures dans la croûte. Selon Raymond, ces fractures reliaient la chambre de fusion à un réservoir profond d’eau liquide qui existait déjà à environ 35 kilomètres sous terre. Au cours de millions d’années, la saumure s’est élevée à travers le réseau de fractures à mesure que la chambre de fusion se regelait progressivement. En atteignant la surface, l’eau bouillait rapidement dans des conditions de quasi-vide, laissant derrière elle le carbonate de sodium et d’autres sels.

Des données à haute résolution ont également permis aux chercheurs d’étudier de plus près la composition des dépôts brillants. Des gradations subtiles de la lumière réfléchie et de la lueur thermique du dôme central du cratère Occator ont révélé la présence d’un minéral appelé hydrohalite – essentiellement du sel de table avec de la glace emprisonnée dans sa structure cristalline. Le minéral est commun dans la glace de mer terrestre, mais n’avait jamais été détecté ailleurs dans le système solaire. L’équipe a calculé qu’une fois exposée à la surface de Cérès, la glace de l’hydrohalite disparaîtrait dans environ 100 ans, laissant derrière elle du chlorure de sodium solide (qui ne serait pas détecté par les instruments de Dawn). Ainsi, la présence d’hydrohalite a indiqué que la saumure continue de remonter à la surface aujourd’hui. «Nous avons cloué le fait qu’il y a une activité géologique continue», dit Raymond, qui est co-auteur des sept études.

Dans un commentaire d’astronomie de la nature accompagnant la nouvelle recherche, Julie Castillo-Rogez, spécialiste des planètes au JPL et co-auteur de six des articles, salue Cérès comme un «monde océanique». «Le liquide à l’intérieur de Ceres … est quelque chose que nous soupçonnions depuis les tout premiers résultats de la mission», dit-elle. « Mais maintenant, nous avons plus d’une arme fumante. » Pourtant, d’autres scientifiques disent qu’appeler la planète naine un monde océanique est une exagération, étant donné les données actuelles.

«Je reste assez sceptique à propos d’un océan souterrain sur Cérès», déclare Jim Zimbelman, géologue à la Smithsonian Institution qui n’a pas participé à la recherche. «La modélisation est excellente, mais j’aurai besoin de voir des preuves géophysiques sans équivoque qu’un océan récent existait, encore moins [is] là-bas aujourd’hui. Mikhail Zolotov de l’Arizona State University, qui a été consulté pour l’une des sept études mais qui n’a pas été directement impliqué dans les travaux, se félicite des données gravimétriques à haute résolution mais rejette la conclusion selon laquelle Ceres héberge un réservoir de saumure comme un «vœu pieux». En 2009, il a proposé que la croûte mondiale soit très poreuse, avec très peu de glace, une explication qu’il considère toujours plus plausible que la conclusion de l’équipe de Dawn. «L’interprétation de nombreuses données n’est pas unique», dit-il. « Nous n’avons pas besoin de glace pour expliquer ce que nous voyons. »

Lindy Elkins-Tanton, chercheur principal de la prochaine mission de la NASA sur l’astéroïde 16 Psyche, qui ne faisait pas partie des études de Ceres, dit qu’elle trouve les preuves d’un réservoir de saumure sur le monde «convaincantes» mais doute qu’il soit suffisamment grand pour être considéré comme un océan. Pour elle, la nouvelle découverte la plus importante est que «la chaleur de la« vie »géologique continue d’un petit corps peut provenir d’un impact», dit-elle. «En fait, il n’est pas nécessaire que ce soit la chaleur primordiale de ce corps.» Un processus géologique similaire sur d’autres astéroïdes et lunes, dit Elkins-Tanton, pourrait donner lieu à des réactions chimiques censées précéder la vie biologique.

Après avoir mis la dernière main à la reconnaissance de Cérès par Dawn, les scientifiques envisagent maintenant une mission de suivi. Lundi, Castillo-Rogez a soumis un rapport sur la perspective à la NASA dans le cadre de l’enquête décennale de l’agence sur la science planétaire et l’astrobiologie, qui identifiera les priorités de recherche pour la période 2023-2032. Elle et d’autres espèrent atterrir un vaisseau spatial dans le cratère Occator pour étudier plus en détail la composition de la saumure. Le projet sera confronté à la concurrence des propositions de visites pour la première fois d’autres corps de la ceinture d’astéroïdes. «Le défi est de trouver l’objectif scientifique qui va vraiment attirer l’attention de la NASA et de la communauté scientifique au point qu’ils sont prêts à renoncer à aller ailleurs», déclare Zimbelman.

Pour Joseph O’Rourke, spécialiste des planètes à l’Arizona State University, qui n’était pas membre de l’équipe de Dawn, la possibilité d’une couche de saumure fait de Ceres une «destination absolument incontournable pour une exploration future». Elkins-Tanton convient qu’il serait utile d’en savoir plus sur la saumure. Mais à son avis, d’autres détails de la géologie de Cérès dont il est question dans les nouveaux articles ont une pertinence limitée pour la compréhension plus large des scientifiques du système solaire. « Si vous êtes intéressé par la géologie vraiment spécifique de petits mondes comme Cérès, il y a un million de questions que vous pourriez poser et un million de choses que vous pourriez faire », dit-elle. «Pour moi, l’intérêt pour toute la science repose vraiment uniquement sur les grandes questions.»

Que la NASA envoie un autre vaisseau spatial à Ceres ou non, les scientifiques planétaires conviennent que Dawn était une mission révolutionnaire. En tant que première sonde à orbiter autour de deux objets au-delà de la Terre (elle a visité l’astéroïde Vesta avant de continuer vers Cérès), Dawn était «révolutionnaire du côté de l’ingénierie», dit Zimbelman. Et du côté de la science, O’Rourke dit, «cela montre comment vous pouvez aller quelque part de nouveau et découvrir des choses étonnantes, ce qui est vraiment la science planétaire».