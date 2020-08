Malick Gohou dit que c’est arrivé quand il s’est habillé en costume sur le chemin du travail. C’est arrivé alors qu’il marchait dans la rue de sa ville natale d’Heidelberg, en Allemagne, portant un jean et un t-shirt. C’est arrivé quand il est en ville avec des amis.

Gohou, 26 ans, dit qu’il a perdu le compte du nombre de fois où la police l’a arrêté pour vérifier sa carte d’identité ou lui demander ce qu’il faisait, mais il estime que c’est entre 20 et 30 ans. Le mois dernier, il a dû se faire prendre des photos de son visage et mains parce que «un gars qui correspondait à sa description» s’était bagarré quelque part.

«Je suis arrêté dans des situations où je me dis: ‘Cela ne peut rien avoir à voir avec mon comportement’», a déclaré Gohou, dont le père est ivoirien et dont la mère est à moitié allemande et à moitié polonaise. . « Cela se produit une fois, deux fois – OK, d’accord – mais après cela, vous êtes comme, cela ne peut plus être une coïncidence. »

Image: Malick Gohou avec son père Deme Gohou qui est venu en Allemagne de Côte d’Ivoire en 1980 (avec l’aimable autorisation de Malick Gohou)

Bien qu’officiellement interdit en Allemagne, où l’on estime à environ un million le nombre de personnes d’origine noire en Allemagne, le profilage racial est régulièrement vécu par des personnes de couleur, selon des militants et des habitants. Les manifestations organisées à la suite de la mort de George Floyd ont aidé la question à prendre de l’ampleur et ont même abouti à une modification des lois dans deux villes. Désormais, les militants espèrent que ces changements entreront en vigueur dans tout le pays.

Les villes de Berlin et de Brême ont toutes deux adopté une nouvelle législation anti-discrimination en juin. À Berlin, les personnes qui se croient victimes de profilage racial peuvent désormais déposer plus facilement une plainte contre les forces de l’ordre, la police devant prouver qu’elles ne se sont pas appuyées sur le profilage racial. Auparavant, la personne déposant la plainte devait prouver qu’elle était profilée.

À Brême, les politiciens locaux de la ville ont incorporé une interdiction du profilage racial dans la loi régissant la police. Il comprend une clause stipulant que les contrôles d’identité ne sont autorisés que sous une forme limitée, même dans les zones considérées par la police comme des «lieux de danger» comme les gares où il est légal de vérifier l’identité de quiconque, même sans motif.

L’histoire continue

Pour Alioune Sall, ces changements ne peuvent pas arriver assez tôt. Sall, 26 ans, fils d’une mère allemande et d’un père sénégalais, a déclaré qu’il avait été arrêté et même fouillé à certaines occasions par la police environ 15 fois au cours des huit dernières années. Il se sent souvent pointé du doigt par la police, surtout lorsqu’il est avec un groupe d’amis blancs.

Image: Manifestation contre le racisme et la brutalité policière à Berlin (Emmanuele Contini / NurPhoto via le fichier .)

Lors d’un festival de musique il y a plusieurs années à Mannheim, à côté de Heidelberg, il a décrit comment des policiers lui ont demandé une pièce d’identité, puis l’ont emmené sur le côté pour l’interroger et le fouiller.

«Mes amis ont été autorisés à rester en arrière», a déclaré Sall. «Je le supporte mais je ne comprends pas pourquoi il en est ainsi. Lorsque vous défiez les agents à ce sujet, ils le nient simplement et c’est tout. Que pouvez-vous faire d’autre? »

Lorsqu’il a été contacté pour commenter ces incidents, le service de police de Mannheim a déclaré dans un communiqué à NBC News que «la couleur de la peau, l’appartenance ethnique ou l’ascendance sont principalement sans rapport avec l’action de la police».

Téléchargez l’application NBC News pour les dernières nouvelles et la politique

Les organisations allemandes ne collectent pas de données ethniques en raison de l’histoire du pays avec la persécution des minorités. Pour cette raison, les services de police ne tiennent pas de statistiques sur l’appartenance ethnique des personnes qu’ils arrêtent et il n’y a pas de chiffres fiables sur le nombre de personnes de couleur arrêtées par la police.

Cependant, le ministère de la Justice a annoncé en juin son intention de sonder l’ampleur du profilage racial dans la police «pour donner à ce phénomène une base factuelle». Plusieurs semaines plus tard, le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer a annulé l’étude, affirmant que le profilage racial était déjà illégal et pouvait être traité au cas par cas.

«Le maintien de l’ordre commence par des interpellations et des identifications, mais peut aussi se terminer par la mort comme dans le cas d’Oury Jalloh», a déclaré Tahir Della, porte-parole de l’Initiative pour les Noirs en Allemagne, une organisation militante qui a agi en tant que conseiller des législateurs de Berlin pendant le processus d’adoption de la nouvelle loi anti-profilage.

Jalloh, un demandeur d’asile de 36 ans originaire de Sierra Leone, est mort en garde à vue en 2005 et sa mort est souvent citée par les militants comme un exemple de racisme dans les forces de l’ordre. Jalloh a été brûlé vif dans une cellule de police à Dessau, en Saxe-Anhalt, et son corps a été retrouvé les mains et les pieds attachés à un matelas.

Son nom était souvent imprimé sur des pancartes tenues en altitude lors des manifestations de juin.

Image: Manifestation de George Floyd à Berlin (Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency via le fichier .)

«Il y a encore une compréhension très étroite du racisme en Allemagne», a déclaré Della. «Ce n’est, pour ainsi dire, que du racisme lorsqu’une intention peut être prouvée. Ce n’est pas ainsi que fonctionne le racisme institutionnel. »

Il aimerait que les lois futures soient élaborées en sachant qu’une action raciste est possible même sans intention.

Environ 33% des personnes interrogées en Allemagne dans le cadre d’une campagne «Être noir dans l’UE». Une étude, menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, indique qu’ils ont été victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique.

Selon Rafael Behr, professeur à l’Académie de police de Hambourg, le problème avec l’application de la loi est qu’il s’agit d’une culture dominante, comme il l’appelle.

«La police suppose qu’elle définit ce qui est normal et ce qui n’est pas, qui appartient et qui n’appartient pas», a-t-il déclaré.

«Lorsque les policiers se fient à leurs valeurs empiriques ou à leur instinct lors des interpellations, cela peut être problématique car, bien sûr, ils créent parfois une mauvaise expérience, qui peut alors conduire à des biais» dans les interactions futures, a déclaré Behr, un ancien policier.

En plus des changements apportés à la loi à Berlin et à Brême, il y a d’autres petits signes que les manifestations de ce printemps, et l’accent renouvelé qui a suivi sur l’antiracisme, ont un impact.

Image: Black Lives Matter proteste en Allemagne (Maja Hitij / .)

À Berlin, les manifestants ont relancé en juin une polémique de 20 ans autour du nom de la station de métro Mohrenstraße. «Mohr», ou moor en anglais, est un terme daté et offensant pour une personne de couleur. Les manifestants ont falsifié le panneau du métro pour qu’il lisait «George Floyd Street».

Le 3 juillet, la société de transport BVG de Berlin a annoncé que la gare serait renommée.

«Nous voulions nous débarrasser du nom actuel car il est discriminatoire envers toutes les personnes non blanches», a déclaré leur porte-parole à NBC News.

Les politiciens débattent maintenant de l’opportunité de renommer toute la rue de Berlin-Mitte, a déclaré à NBC News le département du Sénat de la ville pour l’environnement, les transports et la protection du climat.

Pour Gohou, même ces petits changements lui donnent un sentiment d’espoir.

«Les manifestations sont la première étape et nous devons commencer quelque part», a-t-il déclaré. «De nombreux Blancs se réveillent maintenant avec ce qui ne va pas. Avant, c’était les Noirs qui défendaient les Noirs et maintenant vous voyez des Blancs manifester pour les droits civiques partout. J’ai l’impression que notre génération change quelque chose.