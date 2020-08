NEW YORK (AP) – Une coalition d’organisations de défense des droits – comprenant des groupes musulmans, de défense des droits de l’homme, antifascistes et laïques – a demandé aux annonceurs de Times Square de ne pas afficher d’images d’un groupe hindou qui célèbre la construction d’un temple sur des bases controversées dans le nord de l’Inde.

L’inauguration du temple hindou est prévue mercredi dans la ville indienne d’Ayodhya et les partisans du Premier ministre indien Narendra Modi se rassembleront à Times Square à New York tout au long de la journée pour marquer l’occasion.

Modi posera les premières briques d’argent sur le site du temple, qui sera construit au-dessus de la mosquée Babri Masjid, détruite par les extrémistes hindous en 1992. La violence communautaire déclenchée par la destruction de la mosquée a également fait quelque 2 000 morts.

Les hindous croient que leur dieu Ram est né sur le site et affirment que l’empereur musulman Babur y a construit une mosquée au sommet d’un temple.

Les organisateurs de la célébration à Times Square avaient acheté un espace d’affichage de premier ordre pour afficher une maquette du temple ainsi que des images de Ram, a déclaré Jagdish Sewhani au Press Trust of India, qui le décrivait comme le président du Comité des affaires publiques de l’Inde américaine.

« Nous faisons juste une célébration et ce n’est contre personne. C’est un événement unique dans l’humanité et nous avons pensé quel meilleur endroit pour cela que Times Square », a déclaré Sewhani à l’Associated Press, contacté au numéro de téléphone indiqué sur le site. pour le rassemblement de New York.

L’American India Public Affairs Committee lui-même n’a pas de site Web, ni un formulaire fiscal 1099 disponible sur la base de données à but non lucratif de ProPublica. Aucune société n’est enregistrée sous ce nom dans l’État de New York.

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement des détails sur son organisation, Sewhani l’a décrite comme un «groupe de personnes» concerné par les relations américano-indiennes et a ensuite dit: «Concentrons-nous sur notre Seigneur Ram.

Dans une interview accordée au South Asian Insider Show, Sewhani s’est décrit comme l’un des fondateurs d’une aile américaine du Bharatiya Janata Party, le parti nationaliste hindou au pouvoir en Inde – une nation laïque depuis l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1947.

La cérémonie d’inauguration de mercredi fait suite à une décision de la Cour suprême de l’Inde en novembre dernier favorisant la construction d’un temple hindou sur le site de l’État d’Uttar Pradesh. Le tribunal a également ordonné que les musulmans se voient accorder 2 hectares de terrain pour construire une nouvelle mosquée sur un site voisin. Mais la décision a déçu les musulmans, qui représentent environ 14% des 1,3 milliard d’habitants de l’Inde à majorité hindoue.

La coalition a écrit au maire de New York, Bill de Blasio, pour lui demander de s’opposer aux images de Ram et du projet de temple montré à Times Square. Ils ont qualifié le spectacle d’islamophobe et un symbole de violence contre les musulmans en Inde.

« Cela ne montre pas seulement de glorifier et de glorifier un acte pervers et cruel », a déclaré Shaik Ubaid, président du Réseau indien de défense des minorités indiennes dans une interview accordée à l’Associated Press. «Ils sont tellement confiants de le faire à Times Square, au cœur de l’Amérique.»

Le bureau du maire n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

La coalition a également demandé à ses partisans d’appeler les principales sociétés de publicité, notamment Disney, Clear Channel et Branded Cities, pour leur demander de ne pas afficher les images sur leurs panneaux d’affichage. Un représentant de la société Branded Cities a déclaré lundi à la coalition qu’elle ne publierait pas de publicité numérique pour la célébration à Times Square, a rapporté Clarion India.

Sewhani a contesté que l’une des publicités prévues sur les panneaux d’affichage avait été annulée.

Les e-mails de l’AP envoyés à Disney, Clear Channel et Branded Cities n’ont pas été immédiatement renvoyés. Lamar, qui vend également des espaces publicitaires à Times Square, a déclaré dans un e-mail qu’ils n’avaient pas été contactés au sujet des publicités pour cet événement.

Seuls 175 saints religieux, prêtres et représentants des communautés hindoues et musulmanes ont été invités à participer à la cérémonie d’Ayodhya. Parmi les invités figurent Iqbal Ansari, le principal plaideur musulman dans l’affaire de la Cour suprême, qui soutient désormais la construction du temple.

Zafaryab Jilani, qui représente le All India Muslim Personal Law Board, a déclaré précédemment que si la communauté musulmane d’Inde n’est pas satisfaite de la décision de la Cour suprême, elle respectera la décision et ne protestera pas contre la construction du temple. Plusieurs écrivains, universitaires et militants musulmans éminents, qui ne voulaient pas être identifiés, ont refusé de discuter de la question, suggérant que la communauté indienne était résignée à la nouvelle réalité.

Le journaliste AP Biswajeet Banerjee a contribué à ce rapport depuis Lucknow, en Inde.