Le soi-disant Little Boy a été lancé au-dessus d’Hiroshima le 6 août 1945

(Archive d’histoire universelle / UIG / Shutterstock /)

Les armes nucléaires restent une menace latente contre la sécurité internationale tout en redéfinissant les relations internationales comme un modèle de pouvoir depuis leur apparition. Un nouvel anniversaire du bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki, à la veille de la fin de la Seconde Guerre mondiale, commémore la tragédie de la première utilisation dans l’histoire des armes de destruction massive à grande échelle avec un quart de million de morts et des générations de victimes du radiation. Le soi-disant Little Boy a été largué sur Hiroshima le 6 août 1945, suivi de la bombe nucléaire Fat Man sur Nagasaki le 9 août. Que les instruments de destruction massive aient eu un nom, produit aussi un certain froid. Aussi que le premier essai d’une arme nucléaire au Nouveau-Mexique, des semaines avant l’attaque du Japon, s’appelait Gadget. Les trois artefacts ont été fabriqués à partir de plutonium 239.

On ne sait pas si les arsenaux nucléaires actuels aux mains de neuf États (États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord) ont un nom ou un euphémisme qui les identifie. S’ils l’avaient, ils mériteraient d’être appelés Armageddon selon la référence de la Bible dans le livre de l’Apocalypse. La capacité de destruction des arsenaux actuels (14 465 engins nucléaires, selon le SIPRI) serait équivalente à un événement lié à l’extinction de la planète. Il y a peu de doute scientifique sur la capacité de l’arme nucléaire à anéantir des nations entières et des modèles de civilisation. Même une guerre nucléaire limitée produirait un hiver nucléaire qui affecterait l’existence du globe tout entier et compromettrait l’avenir de l’humanité.

Ce degré de danger et de menace a inspiré la première résolution des Nations Unies en 1946. Depuis lors, cependant, les efforts bilatéraux et multilatéraux visant au désarmement et même à limiter le nombre, le déploiement et les effets de l’arme nucléaire ont été décevants. L’engagement pris par les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France d’engager un processus de désarmement nucléaire conformément à l’article VI du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en vigueur depuis 1970 n’est toujours pas respecté. Malheureusement, rien n’indique que cela pourrait se produire dans les prochaines années. Au contraire, les neuf États possédant ces armes de destruction massive sont dans une phase de modernisation croissante. La prochaine génération d’armes nucléaires pourrait être encore plus terrifiante, dans ses effets, que la première.

Il est temps que la communauté internationale réagisse des armes nucléaires qui échappent à tout contrôle. Les pourparlers entre les États-Unis et la Russie à Vienne ne semblent poursuivre que le but de réorganiser les arsenaux respectifs en fonction de la modernisation qu’ils promeuvent. La gravité du débordement actuel des arsenaux nucléaires a incité les États-Unis à vouloir intégrer la Chine dans ces négociations et la Russie a proposé de rejoindre le Royaume-Uni et la France.

Le désarmement nucléaire ne peut pas continuer à dériver. Tant que l’arme nucléaire continuera d’être la norme de puissance à l’échelle planétaire, le risque futur n’est pas seulement que les arsenaux actuels multiplient géométriquement leur capacité destructrice, mais que de nouveaux États puissent rejoindre le tristement célèbre Club des Neuf puissances nucléaires mettant en place vérifier le NPT. Cette perspective rapprocherait le monde d’Armageddon.

L’auteur était vice-chancelier