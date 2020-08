Le succès de la toute première mission avec équipage de SpaceX a rendu la NASA très optimiste quant à l’avenir des vols spatiaux habités.

Une capsule SpaceX Crew Dragon transportant les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley a éclaboussé dans le golfe du Mexique aujourd’hui (2 août), clôturant le vol d’essai historique Demo-2 de la société vers la Station spatiale internationale.

Le lancement de Demo-2 le 30 mai était la première mission orbitale avec équipage à partir du sol américain depuis le dernier vol du programme de navette spatiale de la NASA, en 2011. Avec Demo-2 maintenant dans les livres, la nation est sur le point de faire de cette sécheresse un lointain. mémoire, a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine.

«Aujourd’hui a été une grande victoire, mais ce n’était que le début», a déclaré Bridenstine lors d’une conférence de presse après les éclaboussures aujourd’hui.

«Nous entrons dans une nouvelle ère de vols spatiaux habités, où la NASA n’est plus l’acheteur, le propriétaire et l’exploitant de tout le matériel», a-t-il ajouté. «Nous allons être un client – un client parmi de nombreux clients sur un marché commercial très robuste pour les vols habités en orbite terrestre basse.»

La NASA est le premier client des services de taxi-astronaute de SpaceX: l’agence finance le développement et les tests de Crew Dragon via son programme Commercial Crew depuis une décennie.

En 2014, la NASA a attribué à la société d’Elon Musk un contrat de 2,6 milliards de dollars pour conclure ces travaux et effectuer au moins six missions opérationnelles à destination et en provenance de la station spatiale à l’aide de Crew Dragon et de la fusée Falcon 9. Boeing a obtenu un accord similaire d’une valeur de 4,2 milliards de dollars, que le géant de l’aérospatiale réalisera à l’aide d’une capsule appelée CST-100 Starliner. (Starliner n’est pas encore prêt à transporter des astronautes; il doit d’abord envoyer une mission d’essai sans équipage à la station spatiale, après avoir échoué à rencontrer le laboratoire en orbite comme prévu en décembre 2019.)

SpaceX peut maintenant commencer à travailler sérieusement pour sa première mission opérationnelle, le quatre personnes Crew-1, dont le lancement est prévu pour fin septembre, à condition qu’une analyse des données de Demo-2 ne donne aucun signal d’alarme. Et les drapeaux rouges semblent peu probables, compte tenu du déroulement du vol d’essai.

«C’était une mission incroyablement fluide», a déclaré le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, lors du briefing d’aujourd’hui.

Elle a identifié deux problèmes mineurs et réparables qui se sont posés aujourd’hui. Le générateur de secours est tombé en panne sur GO Navigator, le navire de récupération qui a arraché le Crew Dragon de l’eau après l’éclaboussure. Et les niveaux de tétroxyde d’azote, un oxydant toxique, sont restés légèrement élevés autour de la capsule pendant plus longtemps que prévu par les membres de l’équipe de mission, incitant l’équipe de récupération à «purger» le gaz avant d’extraire Behnken et Hurley du vaisseau spatial.

Il y avait aussi un troisième problème, mais il ne tombe pas aux pieds de SpaceX. Des bateaux privés se sont entassés autour du Crew Dragon peu de temps après son atterrissage, ne respectant pas la distance que la Garde côtière américaine avait établie avant l’amerrissage.

« Cette capsule a été dans l’eau pendant un bon laps de temps, et ces bateaux ont juste fait une ligne droite pour cela », a déclaré Bridenstine. « Il y a des choses sur lesquelles nous allons nous pencher, sur lesquelles nous devons faire mieux, c’est sûr. »

Les niveaux élevés de tétroxyde d’azote autour de Crew Dragon renforcent la nécessité de garder la zone de projection dégagée tout au long du processus de récupération, a-t-il ajouté. L’oxydant ne représentait aucune menace pour Behnken, Hurley ou l’équipe de récupération, qui étaient tous préparés pour ce scénario. Mais les plaisanciers privés qui se sont approchés de Rubberneck et ont pris des photos n’avaient certainement pas prévu cela.

La NASA n’est pas le seul client de SpaceX Crew Dragon. La société Axiom Space, basée à Houston, a réservé un voyage vers la station spatiale avec la capsule, avec un lancement prévu pour l’année prochaine.

Et la société américaine de tourisme spatial Space Adventures prévoit de faire voler quatre passagers à bord de Crew Dragon en 2021 ou 2022. Cette mission ne rejoindra pas la Station spatiale internationale, mais volera plus haut que le laboratoire en orbite pour une escapade d’une durée d’environ cinq jours.

SpaceX travaille également sur le successeur de Crew Dragon.

La société construit et teste déjà des prototypes pour son système de vol spatial habité de nouvelle génération, Starship, qui est conçu pour transporter les humains sur la Lune, sur Mars et partout ailleurs où ils veulent aller. (Mars est la principale destination sur le long terme; Musk a répété à plusieurs reprises qu’il avait lancé SpaceX en 2002 principalement pour aider l’humanité à coloniser la planète rouge.)

Starship est en passe d’être le système d’atterrissage humain du programme Artemis de la NASA, qui vise à mettre deux astronautes sur la Lune d’ici 2024 et à établir une présence durable et à long terme sur et autour du plus proche voisin de la Terre d’ici 2028.

La NASA envisage la lune comme un tremplin vers Mars, que l’agence veut atteindre avec une mission avec équipage dans les années 2030. La NASA développe son propre matériel pour amener les astronautes sur la Lune et sur Mars, à savoir une capsule d’équipage appelée Orion et une fusée géante connue sous le nom de Space Launch System. Ce duo devrait voler ensemble pour la première fois, lors d’un vol d’essai sans équipage autour de la lune, à la fin de 2021.

Le succès de Demo-2 rapproche un peu plus ces destinations lointaines, ont déclaré Bridenstine et Shotwell.

« Aujourd’hui est un grand jour. Nous devrions célébrer ce que nous avons tous accompli ici aujourd’hui, ramener Bob et Doug », a déclaré Shotwell. «Mais nous devrions aussi y penser comme un tremplin pour faire des choses encore plus difficiles, avec le programme Artemis et ensuite, bien sûr, passer à Mars.

