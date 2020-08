Il est facile de comprendre pourquoi les gens n’aiment pas l’idée des conférences virtuelles. Être assis pendant des heures derrière un écran d’ordinateur, écouter une tête flottante, n’est pas vraiment une perspective passionnante. Vous n’avez pas la chance de vous prélasser dans le décor exotique d’une île tropicale ou d’un autre lieu international. Et les conférences virtuelles ne permettent pas aux chercheurs de se retirer de leur routine quotidienne et de se plonger pleinement dans le partage des connaissances. Le manque d’interaction en personne est également un problème. Il n’est pas exagéré que de nombreuses collaborations et changements de carrière fructueux peuvent être attribués à une longue file d’attente pour les déjeuners de conférence. Même être invité à présenter à une conférence virtuelle peut sembler un peu creux. Seuls au bureau, les orateurs doivent lutter non seulement avec les exigences technologiques, mais aussi pour se connecter avec leur public distant.

Il ne fait aucun doute que les conférences virtuelles à l’heure actuelle du COVID-19 soulèvent des défis pour les organisateurs, les participants et les orateurs. Cependant, un certain nombre de points positifs surprenants montrent à quel point les conférences virtuelles permettent non seulement de surmonter ces obstacles, mais aussi de déclencher un changement de paradigme dans la façon dont les conférences du futur pourraient se présenter.

UNE FAÇON PLUS VERTE

L’un des plus grands bénéficiaires de la migration en ligne des conférences est incontestablement l’environnement. Une étude récente a estimé que la quantité de dioxyde de carbone générée par chaque chercheur lors des voyages de conférence varie de 0,5 à 2 tonnes métriques. Étonnamment, l’empreinte carbone totale des quelque 7,8 millions de chercheurs du monde qui se rendent chacun à une conférence par an équivaut à celle de certains petits pays. En revanche, les organisateurs de deux conférences entièrement virtuelles aux États-Unis ont estimé que leurs émissions totales de carbone représentaient moins de 1% d’un événement traditionnel «fly-in».

NIVELLEMENT DU TERRAIN

La relocalisation des conférences en ligne les a également rendues accessibles à un public plus large et plus diversifié. Les voyages et les absences prolongées du domicile posent depuis longtemps des problèmes aux personnes ayant des enfants ou des handicaps. De même, les restrictions financières et de visa empêchent de nombreuses personnes issues de milieux économiquement défavorisés et de pays spécifiques d’assister à des réunions internationales. L’élimination de ces barrières liées aux voyages a instantanément rendu de nombreuses conférences plus inclusives. Alors que l’Assemblée générale de l’Union européenne des géosciences (EGU) 2019 à Vienne a attiré un peu plus de 16200 participants, l’Assemblée générale 2020 en ligne a enregistré plus de 26000 utilisateurs individuels. Étant donné que les conférences virtuelles évoluent beaucoup mieux que leurs homologues en personne, il a été relativement facile d’accueillir tous ces participants supplémentaires.

Pour susciter des interactions sociales entre les participants dispersés sur les continents et les fuseaux horaires, les conférences mettent en œuvre de nouvelles applications. «Braindate» et «Brella» correspondent aux profils téléchargés par les participants et suggèrent des vidéoconférences privées pour discuter des intérêts communs. De telles applications de mise en relation non seulement réintroduisent les opportunités de réseautage recherchées par les participants à la conférence, mais peuvent même abaisser la barrière pour les membres plus introvertis ou juniors pour atteindre les superstars dans leur domaine. D’autres organisateurs de conférences ont utilisé la capacité des plates-formes en ligne pour diviser au hasard les participants en groupes afin de favoriser plus de mixage, plutôt que de regarder les participants graviter automatiquement vers des noms renommés.

DANS LES COULISSES

Les modérateurs de conférence trouvent également d’autres doublures argentées dans le format virtuel, qui ont ouvert de nouvelles possibilités dans les discussions de groupe et les sessions de questions-réponses. Lors de la réunion annuelle de l’American Association for Cancer Research (AACR), qui s’est tenue en ligne cette année en avril, les participants ont été invités à voter en temps réel sur les questions soumises via un canal de discussion. Cela «a abouti à une meilleure qualité des questions», a noté Emily Costa, titulaire d’un doctorat. étudiant du Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. En plus d’améliorer la formulation et la diffusion de questions plus perspicaces, cela a également incité un public plus large à participer activement tout au long des séances de discussion.

Les discussions de groupe peuvent également être mieux contrôlées dans les conférences en ligne. Le professeur Russ Altman, l’un des présidents de la conférence virtuelle COVID-19 et AI organisée par l’Université de Stanford en avril, a révélé que la messagerie entre les modérateurs sur un canal séparé aidait à affiner les discussions en temps réel. «Par exemple, nous avons eu un panéliste qui, selon nous, contribuait un peu trop», a-t-il déclaré. Par le biais d’une «conversation en amont», les modérateurs ont décidé conjointement de poser des questions qui engageraient les autres panélistes moins vocaux.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

En fin de compte, les conférences en personne et virtuelles ne sont pas interchangeables. Cependant, il n’est pas nécessaire que les deux formats s’excluent mutuellement et les conférences du futur devraient viser à saisir les principaux atouts des deux. Une enquête informelle de Nature a montré que 80% des 486 personnes interrogées estiment que certaines réunions devraient continuer à se tenir virtuellement, même après la pandémie de COVID-19.

Comme l’a observé un participant récent d’une conférence virtuelle, «les collations à la pause n’avaient rien de nouveau, tandis que les lignes de toilettes étaient plus courtes et les réceptions étaient BYOB.