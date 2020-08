Hong Kong (.) – Les banques internationales de Hong Kong sont prises dans le feu croisé de lois concurrentes promulguées par les États-Unis et la Chine alors que les superpuissances s’affrontent sur l’avenir de la ville, les analystes avertissant que les entreprises sont obligées de choisir un camp.

Les avocats travaillant pour les prêteurs ont été occupés. Leurs clients sont de plus en plus alarmés par deux lois entrées en vigueur le mois dernier et susceptibles de modifier radicalement leur façon de faire des affaires dans la ville semi-autonome.

Le premier est un projet de loi bipartite américain sanctionnant les responsables chinois et hongkongais responsables de la répression actuelle des libertés politiques dans la ville.

Le second est une loi de sécurité radicale imposée par Pékin au centre financier qui comprend une interdiction pour les entreprises de se conformer aux sanctions étrangères.

Cela a laissé les banques se gratter la tête – comment peuvent-elles suivre une loi sans enfreindre l’autre?

« Nous sommes très inquiets », a déclaré à l’. un banquier d’une grande organisation, demandant à rester anonyme pour s’exprimer librement.

La plus grande préoccupation était le bilan de Pékin en matière de sanctions contre les entreprises considérées comme non conformes, la loi sur la sécurité lui donnant de nouvelles munitions puissantes.

« La plupart des gens à Hong Kong, en particulier dans le secteur bancaire, craignent que la … loi sur la sécurité nationale soit très vague et puisse facilement être interprétée selon l’ordre du jour du gouvernement », a-t-il ajouté.

Steve Tsang, directeur du China Institute de l’université SOAS de Londres, a déclaré que les entreprises commençaient à peine à digérer la situation difficile à laquelle elles étaient confrontées.

« C’est un vrai problème et cela s’applique non seulement aux banques étrangères mais à toutes les banques, entreprises et ONG internationales de Hong Kong », a-t-il déclaré à l’..

« S’ils sont réputés avoir violé la loi sur la sécurité nationale, ils sont vulnérables aux poursuites de la part des autorités chinoises. »

– ‘Déficit de confiance’ –

La loi de sécurité de Pékin cible la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères.

La loi a refroidi les libertés politiques à Hong Kong, qui s’est vu promettre certaines libertés et autonomie jusqu’en 2047 dans le cadre de l’accord de transfert de la Grande-Bretagne avec la Chine.

L’histoire continue

La législation a contourné la législature de Hong Kong, sa formulation est restée secrète jusqu’au moment où elle est devenue loi.

La Chine a déclaré qu’elle serait compétente pour les cas particulièrement graves – renversant le pare-feu légal entre le continent et Hong Kong – et elle revendique le droit de poursuivre quiconque dans le monde pour des crimes contre la sécurité nationale.

Cela a semé la nervosité dans les salles de conférence internationales de Hong Kong, alors même que les autorités locales affirment que la nouvelle loi rétablira la stabilité et n’entravera pas les affaires.

« (Cela) n’apportera aucun changement aux fondamentaux de notre système monétaire et financier », a écrit Eddie Yue, directeur général de l’Autorité monétaire de Hong Kong sur son blog officiel.

Mais Surya Deva, un expert en affaires à l’Université de la ville de Hong Kong, dit que les entreprises ont de moins en moins confiance dans les assurances des autorités de Hong Kong maintenant que la Chine tire de plus en plus les coups.

« Le gouvernement de Hong Kong est confronté à un » déficit de confiance « d’une nature sans précédent: presque personne ne croit ce qu’il dit, même si c’est vrai », a-t-il déclaré à l’..

– Les malheurs de HSBC –

HSBC est le canari dans la mine de charbon.

Le plus grand prêteur d’Europe bâtit sa réputation en étant un intermédiaire entre la Chine et le reste du monde, réalisant la majorité de ses bénéfices en Asie.

Mais alors que la géopolitique empire, elle a réussi à bouleverser les deux côtés.

Les politiciens aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont fustigé la banque pour son soutien à la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Mais cela ne l’a pas protégé des critiques de Pékin.

Le mois dernier, les médias d’État du continent ont accusé la banque d’aider les procureurs américains à monter un dossier contre le dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, pour avoir prétendument enfreint les sanctions contre l’Iran.

La banque a publié une réfutation sur son compte chinois Weibo, qui a été rapidement censuré.

« La situation difficile à laquelle HSBC est confrontée va se propager en raison de la loi sur la sécurité nationale », a prédit Tsang. « Je ne suis pas sûr qu’aucune d’entre elles (les banques) ne puisse être sûre de ne jamais se laisser prendre à cela, car les relations américano-chinoises se détériorent. »

Le banquier international anonyme a déclaré que les entreprises hésiteraient à quitter Hong Kong et «essayeraient de jongler avec les deux nations» le plus longtemps possible.

Mais Julian Ku, professeur de droit constitutionnel et international à l’Université Hofstra, a déclaré que les événements pourraient leur forcer la main.

« Le résultat le plus probable – si la Chine souhaite sérieusement appliquer sa propre disposition de la loi sur la sécurité nationale interdisant le respect des sanctions étrangères – est que les banques devront choisir les États-Unis ou Hong Kong », a-t-il déclaré à l’..

« Mais pas les deux. »